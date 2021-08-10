Грузия бьет ковидный антирекорд. За сутки было выявлено рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса – 5697. Кроме того, зафиксирован самый высокий показатель летальности – скончались 54 человека. Медики напрямую обращаются к гражданам и предупреждают, что, если они не будут следовать рекомендациям, больничный сектор не справится.

Тамуна Тандашвили, которая заболела ковидом 20 дней назад, ведет своего рода дневник из реанимации – периодически пишет посты в Facebook, в которых рассказывает о своем состоянии и о том, что она видит вокруг. Пишет о черных пакетах, в которых «уходят» люди, проигравшие свою войну с вирусом. А еще пишет, что большинство пациентов, попадающих в реанимацию, не были вакцинированы. Как она сама и ее «соседи».

«37-летняя – я, 65-летняя женщина-вулкан Инеза и духовное лицо – священник. Вместе пытаемся выжить. Кто знает, кто из нас добрее, мягче, строже или своеобразней, что мы делали или что сделаем, но все трое очень хотим жить, и чего бы мы только не отдали, чтобы быть привитыми. Все трое ведем беспощадную борьбу. Мы в руках врачей. Гулико Килиптари вместе со всей своей командой сторожит смерть, когтями удерживает таких же трусов, как мы. Будь мы привиты, в таком тяжелом положении мы бы не были сейчас. Инеза поет, ее ждет внук, она ничего не уступит. Такая грустная и оптимистичная мелодия заглушает гудящие аппараты искусственного дыхания. Я не призываю вас, я прошу вас привиться и не попасть сюда», – рассказывает Тамуна Тандашвили.

«Мы не всемогущи», – заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, в Грузии количество коек, мобилизованных на 100 тысяч человек, примерно втрое превышает их количество в западных странах. Несмотря на это, ресурсы системы здравоохранения уже на пределе, и в случае ухудшения ситуации мобилизовать то, чего нет, не получится.

«Ситуация действительно тревожная, непростая. Мы всячески пытаемся справиться с этим процессом, но я еще раз хочу обратиться к СМИ и населению: мы не всемогущи, нам тоже сложно справляться с рядом трудностей, и мы очень зависим от того, насколько ответственны будут граждане. Четвертая волна намного сложнее и тяжелее, чем вторая».

С начала пандемии сегодня в стране был зафиксирован самый высокий показатель летальности. За сутки в Грузии скончались 54 человека. В завтрашнюю статистику смертей войдет и беременная женщина 28 лет, которая сегодня скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в кутаисской клинике «Бомонди».

«Пациентка была доставлена в больницу 30 (июля). Она была в тяжелом состоянии, дыхательная недостаточность, двухсторонняя пневмония. Несмотря на оказанное медикаментозное лечение (…), сегодня утром, к сожалению, была зафиксирована биологическая смерть. Хронических заболеваний у женщины не было», – заявил Тариел Кухианидзе, глава реанимационного отделения клиники «Бомонди».

Вскоре после этого медперсонал клиники распространил открытое письмо, в котором обратился к населению с призывом пройти вакцинацию и соблюдать правила, препятствующие распространению вируса:

«Мы не жаловались на тяжелые ночи, проведенные без сна, на то, что часто неделями не могли увидеть членов семьи, родителей. Не думали об отдыхе, когда видели, что мы были надеждой для множества семей и не могли их подвести. К сожалению, большинство пациентов попавших в клинику, не привиты. У наших ресурсов есть предел, поэтому просим, поддержите нас – пройдите вакцинацию, следуйте указаниям специалистов. Если вы нам не поможете, если мы не поможем друг другу, мы можем просто не суметь защитить членов вашей семьи, спасти ваших родителей, братьев и сестер, детей, супругов и дорогих вам людей».

На первом месте по распространению ковида остается Тбилиси. За ним следует аджарский регион, где в разгаре туристический сезон. Сегодня в социальные сети попала фотография, сделанная в Медицинском центре Батуми. На ней – пациенты, лежащие на койках прямо в коридоре больницы. В клинике заявляют, что, по решению менеджмента, это комментировать не будут. Замглавы Центра общественного здравоохранения Аджарии Нона Эпадзе предположила, что фото могло быть снято до распределения пациентов по палатам. По ее словам, в регионе остаются свободные койки, но их количество ограничено. Всего речь идет о примерно 60 свободных койках на всю Аджарию.

Количество активных случаев по стране на сегодня превышает 43 тысячи. Из них 6 552 человека лечатся в больницах.