Илия Второй призвал граждан самостоятельно принимать решение о вакцинации

Решение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго не должно влиять на граждан, которые до сих пор воздерживаются от вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в заявлении предстоятеля Грузинской православной церкви (ГПЦ), распространенном сегодня, 11 августа, патриархией.

«Независимо от того, вакцинирован патриарх или нет, это не может быть определяющим фактором для других», - говорится в заявлении.

Илия Второй добавляет, что ни положительное, ни отрицательное отношение того или иного священнослужителя к вопросу вакцинации не может послужить примером, поскольку эта область медицины «требует индивидуального подхода и выходит за рамки компетенции Церкви».

«Вакцинация должна быть добровольной, и в случае вакцинации или невакцинации не должно быть принуждения или осуждения друг друга. Однако следует отметить, что соблюдение правил во время пандемии важно для всех», - считает патриарх.

В заявлении также напоминают о февральском постановлении Священного Синода, где была зафиксирована позиция ГПЦ касательно вакцинации. В нем говорилось, что Церковь не будет пропагандировать прививки, поскольку этот процесс является добровольным и каждый должен сам сделать свой выбор.