Гареджинаш и другие итоги Синода

Давид-Гареджи, вакцинация и вопросы морально-этического характера – сегодняшнее заседание Священного Синода Грузинской православной церкви проходило на фоне повышенного интереса СМИ и общественности.

Темные традиционные одеяния и головные уборы, и лица, наполовину скрытые за белыми современными медицинскими респираторами… Долгожданное заседание Священного Синода Грузинской православной церкви в эпоху пандемии выглядело несколько футуристично, но внимание наблюдателей было сосредоточено на одной-единственной фигуре – Католикосе-Патриархе Илие Втором, который, вопреки некоторым предположениям, распространившимся накануне собрания, оказался на своем месте во главе Синода.

Проведя несколько часов за закрытыми дверями, церковные иерархи вышли в народ, но особой разговорчивы не были. Мучивший общественность и СМИ вопрос о якобы готовившемся заговоре против предстоятеля ГПЦ, первосвященники категорически опровергли, назвав экспертов по вопросам религии, распространивших открытое письмо с подобным предупреждением, провокаторами. Митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз призвал СМИ не тиражировать подобные заявления:

«Кто-то выставил себя дураком, а все подхватили и начали твердить, что, мол, пророссийские епископы собираются свергнуть патриарха. Это позор! Вы распространяете очень серьезную инфекцию, которая наносит вред нашему обществу. Не ведите себя так, не распространяйте такое безобразие. Некоторые думают, что это может послужить прививкой. Но такая вакцинация нам не нужна. Давайте постараемся думать правильно. Распространение подобных слухов о патриархе – однозначное преступление. Их тиражирование – преступление».

Что касается другой вакцинации вакцины – от коронавируса – и отношения к ней Грузинской православной церкви, то владыка Николоз отмечает: главное, чтобы она не была принудительной.

«Вакцинация – не богословский вопрос. Те, кто сделают прививку, и те, кто не сделают ее, не будут лишены причастия. Нельзя кого-то насильно заставить сделать вакцинацию и категорически говорить, что если не сделаешь, то не сможешь купить хлеб, уехать за границу, то есть лишить кого-то каких-то прав... Это неправильно, однако в Грузии мы это не решаем. Это процесс, проходящий во всем мире».

Сам митрополит заявил, что готов привиться, но если решение останется за ним, то он воздержится, поскольку «не делал прививки с детства» и «не видит в этом необходимости».

А вот в чем церковные иерархи видят строжайшую необходимость, так это в том, чтобы раз и навсегда решить вопрос принадлежности монастырского комплекса Давид-Гареджи, часть которого находится на спорной территории и сейчас контролируется азербайджанскими пограничниками. Синод считает, что в этом вопросе необходимо руководствоваться картами 1937-38 годов, согласно которым весь комплекс находится на грузинской территории. При этом, как отметил митрополит Алавердский Давид, для того, чтобы население страны лучше поняло проблему, телеканал патриархии подготовит цикл передач на эту тему:

«Вопрос Давид-Гареджи стоял первым. Я думаю, что мало кто сомневается в его принадлежности Грузии и в христианско-грузинском происхождении монастыря. Синод обсудил, признал и определил, что это грузинские памятники, и они должны находиться по эту сторону границы, на основе планов и карт, разработанных в 1937-1938 годах, правомочность которых была подтверждена в 1996 году обеими странами. Это очень важно. Поскольку эта тема интересует всех, Синод решил, что телеканал патриархии должен подготовить серию передач, чтобы объяснить проблемы Давид-Гареджи и более подробно рассказать его историю».

При этом члены Синода отказались комментировать «дело картографов», напрямую связанное с проблемой Давид-Гареджи, сославшись на то, что это дело не церкви, а прокуратуры. То, что многие церковные иерархи уже не раз высказывались по этому вопросу, прямо обвиняя подсудимых в предательстве интересов страны, членов Синода не смущает. Теперь у ГПЦ такая позиция.

Еще одна история, которую обсудили грузинские церковные иерархи, связана со скандалом годичной давности, когда митрополит Чкондидский Петре Цаава обвинил патриарха в содомском грехе и потребовал расследования этого вопроса Синодом. Закончилось все отставкой мятежного митрополита и ссылкой в монастырь, во искупление грехов. Во всяком случае, именно такой вердикт был вынесен в отношении Петре Цаава. Тот, как известно, его не принял. Сегодня же иерархи решили, что этим делом займется специальная комиссия. Возглавит же Чкондидскую епархию преподобный Стефане, до сих пор являвшийся митрополитом Цагери и Лентехи. Временно исполнявший обязанности митрополита Чкондидского Григол Кация вернется в свою епархию в Цалка.

Сам опальный владыка Петре считает решение Синода учредить некую комиссию по его вопросу, вызывающим улыбку:

«Смешно, конечно, создавать комиссию. Я на протяжении многих лет наблюдал, как критические вопросы, которые должны были рассматриваться в срочном порядке? передавались подобным комиссиям, которые потом перекладывали эти вопросы на годы и годы. Как это было с «делом о цианиде». Тогда тоже была создана комиссия, которая в итоге так и не заработала. Что касается передачи епархии, то все мы видели безответственность, с которой Григол Кация управлял ею весь последний год, и то, как он разрушает епархию».

По итогам заседания Священного Синода стало ясно одно – Церковь не намерена вдаваться в проблемы, на которые указывают ее критики. В частности, митрополит Ванский и Багдадский преподобный Антон назвал церковных критиков «враждебными силами» и высказал обеспокоенность в том, что в последнее время они стали «довольно могущественными»%

«В последнее время очень активизировались враждебные церкви силы. Чему они служат? Любят ли они свою родину? Любят ли страну? Что они хотят показать своими действиями? Если змею назвать соловьем, змея не поменяет своей природы. Так что можно называть их теологом, или ассоциацией. Такие люди делают все для того, чтобы не дать молодым людям прийти в церковь. Цель богослова – заставить человека полюбить Бога, в то время как они делают все наоборот».

При этом преподобный Антон и его коллеги предпочли воздержаться от оценки деятельности тех священнослужителей, чьи недавние проповеди, содержащие откровенно ксенофобские мысли, вызвали весьма неоднозначную реакцию в обществе.