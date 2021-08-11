«Грузинский выбор» Ибрагима Яганова в эфире абхазского телевидения

Десять лет назад в абхазском обществе весьма болезненно восприняли ряд публичных выступлений Героя Абхазии, кабардинца Ибрагима Яганова, который стал приводить Абхазии в пример Грузию и всячески призывать к ориентации на Тбилиси. На днях абхазское телевидение вернулось к этой теме, пригласив Яганова в эфир.

Вечером в понедельник множество телезрителей в Абхазии, не отрываясь от экрана полтора часа, смотрели передачу «Аргама плюс», которую вела гендиректор АГТРК Ирина Агрба. Гостями по видеосвязи были два Героя Абхазии и общественно-политических деятеля – абхазский Аслан Кобахия и кабардинский Ибрагим Яганов. Разговор не мог не быть острым и бурным, учитывая ту позицию, которую около десятка лет назад занял по отношению к современным Грузии и Абхазии прославленный командир, воевавший за Республику Абхазия в 1992-1993 годах, Ибрагим Яганов.

Но начнем с самой передачи. Все ее участники знают друг друга со времени Отечественной войны народа Абхазии, когда Ирина вела на Абхазском телевидении из Гудауты авторскую передачу о добровольцах «Вместе – через беду», а Аслан и Ибрагим с тех пор называют себя боевыми друзьями.

Ирина Агрба приветствовала факт, что Ибрагим Яганов согласился принять участие в телепередаче. Можно предположить, что подспудно и у нее, и у Аслана Кобахия жила в душе надежда, что за последние годы Ибрагим в чем-то, а может, и во многом пересмотрел свою прежнюю позицию. Но это оказалось не так. Впрочем, при этом Ибрагим сразу подчеркнул, что в своем участии в добровольческом движении на абхазской стороне он никогда не каялся и каяться не собирается. Он вспоминал о той войне так:

«Я стал мужчиной, скажем так. По нашим горским обычаям… Я потомок княжеского рода… Я абазин с абхазскими корнями, живущий в Кабарде. И те события, которые тогда произошли, они проходили на моей родине, и в первую очередь защищал свою честь и свое достоинство. Я думаю, что и мои друзья – тоже. Очень часто нам (в Абхазии) говорят: «Спасибо, что вы нам помогли». Я думаю, это некорректное выражение. Мы не просто хотели помочь или спасти абхазов. Мы просто защищали свою честь и свое достоинство. Что касается военного периода. Многие пытаются как-то преподнести, что я от этого отказался, я от этого отрекаюсь, но это неправда, это прямая ложь и провокация. Это знаменательные годы моей молодости. Я и, думаю, и мои дети будем всю жизнь этим гордиться».

Но «надо идти дальше», не раз повторял в ходе телепередачи Яганов, и, хотя самих этих слов ни разу не было произнесено, смыл был таков, что Абхазии надо возвращаться в Грузию. Но как совместить это с его гордостью за участие в грузино-абхазской войне? Очень просто: та Грузия, времен Шеварднадзе, говорил он, была одна, а сейчас Грузия совсем другая:

«Сколько я там общался с парламентариями, министрами, самим Саакашвили, с народом! Все очень благожелательно относятся к Абхазии. Во всех грузинских ресторанах звучат абхазские песни. И это всегда располагает. Мне, бывшему добровольцу, человеку, признанному парламентом Грузии военным преступником, приехать, появиться в Тбилиси и с ними встретиться – это, я думаю, нормальная политика, которую стоит освоить и вам тоже».

В ответ на утверждения Яганова, что в Абхазии становится все хуже и хуже, Кобахия сказал, что свои недостатки в республике знают, но против того, чтобы все в ней преподносилось только в черном цвете. В любом случае наша независимость продержалась уже три десятилетия. А кто был уверен в 90-е годы, что Россия признает Абхазию? Он продолжил:

«Как бы ни ругали Абхазию, как бы она ни голодала в те годы, но она выстояла. Мы тысячу человек потеряли в Гальском районе за 15 послевоенных лет. Это сотрудники милиции, это резервисты, это служащие Министерства и других силовых структур. Мы выдержали, мы ни шагу не отступили. Понимаете, мы постоянно берем так, что война шла год и два месяца. Нет, дорогие мои, не год и два месяца война шла, а целых пятнадцать лет! И только в 2008 году, когда Россия признала Абхазию, тогда и закончилась война».

Но Ибрагим Яганов продолжал ставить в пример Грузию:

«В Грузии – демократическое государство, где работает закон. Не только реформы экономические, которые провел Саакашвили. Народ успокоился, народ живет своей жизнью. И я там вижу много интересного и перспективы некоторые и для своего народа, и для себя лично. К сожалению, ничего аналогичного мы в Абхазии… Я, например, в Абхазии не вижу. И это меня очень сильно удручает.

– Но зато в Абхазии ты не увидишь пожилых женщин, которые на улице подаяние просят. А там такое бывает, что на улице просят подаяние – женщины без работы, без денег».

Последняя реплика принадлежала Ирине Агрба. Аслан Кобахия подал в конце передачи такую реплику:

«Хочу сказать, пусть Ибрагим не обижается, но если бы не Абхазия… Если бы Ибрагима судьба не связала с Абхазией, то с ним там точно никто не стал бы говорить. Все они говорят, что его любят. А почему? Потому что он Герой Абхазии, уважаемый в обществе человек. А если бы судьба не связала его с Абхазией, кто бы там на него в Грузии особо внимание обратил?»

Что касается реакции на этот телеэфир в абхазском обществе, то тут стоит выделить две категории комментаторов. Для одних история с «грузинским выбором» Яганова после того, как Россия признала Абхазию и между ними установились дипломатические отношения, хорошо памятна. И они ожидали этот анонсированный за несколько дней эфир с большим нетерпением. Другие же «смутно что-то помнили», да и не хотели вспоминать, а потому высказывали даже недовольство: а зачем нам сейчас эта тема? В смысле: вроде бы как подзабылось, и не надо прошлое ворошить…

Абхазский блогер Рамиль Ажиба – из первой категории. Вот фрагмент из его поста:

​«Смотрел программу «Аргама Плюс» с участием Ибрагима Яганова, Аслана Кобахия и Ирины Агрба… Аслан Алексеевич и Ирина Шотовна были на высоте. Что касается Ибрагима, то правильно сказал Аслан Алексеевич, что он навсегда останется в истории Абхазии как Герой страны. Единственный существенный и правильный упрек – не нужно Абхазию принижать! Нам и без того тяжело, и мы малочисленный народ, который чудом сохранился. А с Северным Кавказом нужно работать, это факт. Мы не забыли в 1995 году о детях добровольцев, которых, несмотря на все трудности и блокаду, привозили в Абхазию на летний отдых. Вплоть до 2002 года эта программа работала, пока дети не выросли. Сергей Багапш продолжил работу в этом направлении. Затем ее продолжил председатель Государственного фонда молодежи Абхазии Вячеслав Барциц. Не нужно перечеркивать все хорошее, что было сделано».

На этот пост один из комментаторов отозвался так: «Совершенно верно, с нашими братьями на Северном Кавказе надо работать по нарастающей и постоянно. Вы делали правильное и нужное дело, и надо его продолжать. Думаю, что, если «дети ветеранов выросли», это не причина для остановки такого доброго дела. О новых идейных ориентирах Яганова не хочется говорить. Осталось тяжелое противоречивое чувство. Нужна ли вообще такая передача?»

А вот еще одно интернет-мнение: «Можно быть замечательным воином и одновременно наивным в политике человеком. Ибрагим пользуется все теми же пропагандистскими клише, которые заучил в Тбилиси после того, как там была провозглашена «новая политика» по отношению к Северному Кавказу, и когда там очень любили цитировать слова Джорджа Буша-младшего, что Грузия – маяк демократии. Неслучайно Ирина Агрба несколько раз отметила, что он повторяет все время то, что говорил в своих интервью десятилетней давности. Довольно странно выглядят его восторги по поводу «спокойной жизни в Грузии» на фоне «Гавриловской ночи» в Тбилиси, выбитых резиновыми пулями глаз демонстрантов, того, как западные политики уже отчаялись в этом году наладить там цивилизованные отношения власти и оппозиции».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия