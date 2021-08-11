Вакцина по знакомству, или Как отдалить перспективу полевого госпиталя?

Второй день подряд в Грузии фиксируется более пяти тысяч новых случаев инфицирования ковидом. В Минздраве не исключают, что им придется прибегнуть к мерам, которые за всю пандемию в стране еще не использовались. В частности, речь идет о создании альтернативных пространств, где можно будет лечить пациентов – больничный сектор уже сейчас с трудом справляется с нагрузкой.

В Минздраве ожидают, что тенденция роста новых случаев сохранится в ближайшее время. При этом говорят, что придется искать альтернативные возможности для лечения пациентов, если нагрузка на больничный сектор будет продолжать расти. Речь идет о расширении коечного фонда в гостиницах и возможного развертывания т.н. полевых госпиталей.

«Пока размещение пациентов (по клиникам) удается за счет выписки других. Если такая же тенденция (роста) сохранится в последующие 7, 8, 10 дней, нам придется дополнительно мобилизовать гостиницы. Также обсуждается, какие решения по поводу полевых (госпиталей), которые мы не принимали раньше, можно принять сейчас. Работа над этим идет. Когда у нас будут детали – мы с вами ими поделимся», – сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Восемь тысяч коек – таков предел в масштабах страны больничного сектора, предназначенного для лечения ковида. Все они, по данным Минздрава, уже мобилизованы.

Ведомство, как говорит его глава Екатерина Тикарадзе, до конца недели намерено разработать ряд рекомендаций, которые в начале следующей представит на рассмотрение межведомственному координационному совету:

«Последние две недели мы наблюдаем, что в Тбилиси инфекция распространяется с довольно большой скоростью. Это в первую очередь связано с миграцией – люди заболевают в различных регионах и потом возвращаются в Тбилиси, на места проживания (…) На следующей неделе соберется межведомственный координационный совет. Мы, конечно, проанализируем принятые на этой неделе рекомендации и обратимся к совету с новыми относительно того, какие последующие правила будет разумно (ввести)».

Параллельно сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорил о своих личных заслугах в процессе борьбы с пандемией. По его словам, после того как произошла задержка с получением вакцин через платформу COVAX, он использовал свое личное знакомство с директором ВОЗ, который в свою очередь поспособствовал выходу на руководство компании Pfizer. Кроме того, как говорит Гарибашвили, он по совету директора ВОЗ с самого начала выступал за идею ввоза китайских вакцин и для этого непосредственно общался с премьером Китая.

При этом происходящее сейчас в стране, по мнению грузинского премьера, СМИ пытаются представить эпидемиологической катастрофой:

«Мы смогли мобилизовать лучшие вакцины в кратчайшие сроки. Впрочем, смотря оппозиционные каналы, вы можете подумать, что (страна) переживает последние дни прямо апокалипсис. Во всем мире это (эпидемия) происходит, друзья, в Европе, везде».

Для того чтобы понимать, что ситуация действительно тяжелая, необязательно «смотреть оппозиционные каналы». Об этом в первую очередь свидетельствуют цифры – все статистические показатели, включая летальность и ежедневную выявляемость, говорит Серго Чихладзе, специалист по вопросам здравоохранения, один из лидеров партии «Стратегия Агмашенебели».

При этом, по его словам, следует ожидать роста смертности в ближайшее время, потому как этот показатель напрямую зависит от ухудшения эпидемиологической ситуации в целом. В то же время в создании полевых госпиталей эксперт особого смысла не видит. Первоочередная проблема, по его словам, – это человеческий ресурс:

«Дефицит коек будет. Но даже на то количество коек, которые у нас есть, не хватает медперсонала. А откуда ему взяться в дополнительных (полевых) госпиталях? Мы пригласим их из других стран? Если у нас не будет врачей и медсестер, можно, конечно, разбить полевой госпиталь на 10 тысяч человек, но кто будет их лечить? Не садовников же нанимать! Поэтому проблема в медперсонале – его переподготовке, мобилизации и т.д. Это то, о чем мы говорим уже 17 месяцев. В целом, когда мы говорим о том, что надо сделать сегодня, что не было сделано вовремя или надо сделать в будущем, – это все то, о чем мы говорим уже с марта прошлого года. Мы говорим о том же».

За сутки в стране было выявлено 5352 новых случая инфицирования ковидом. Скончались 48 человек.