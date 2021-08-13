В Цхинвале разгорелась дискуссия о том, какой день считать днем окончания августовской войны 2008 года. «Эхо Кавказа» узнало мнения горожан.

– Как вы считаете, какой день можно считать днем окончания августовской войны?

Марина: Вот, как закончились эти события. Пять дней отсчитать от 8 августа, и тогда, наверно. Логично, по-моему. Обязательно нужно отмечать (этот день), потому что наши дети должны понимать, они должны знать. Когда закончилась, когда началась… Вот это все очень важно. Знаете, у нас отмечается только то, как началось… Война закончилась, и дай бог, чтобы она больше никогда в нашей жизни не начиналась, но у нас есть более важные вещи. У нас столько минусов, недоработок в республике – об этом нужно думать.

Валерий: Война не закончилась и не закончится, пока не будет получен ответ за все те преступления, которые грузинское государство совершило в Южной Осетии против осетинского народа. Неправы те, кто говорит, что война закончилась.

Элла: Я думаю, что пока грузины каким-то образом нас касаются, проблемы на границе создают, я считаю, что война не закончена. Когда мы больше не будем бояться всего вот этого, вот тогда война будет закончена. А пока, что бы они нам не делали, они должны всегда знать, что Осетия – наша, и что пока последний осетин есть на этой земле, они никогда не смогут нас взять. Я считаю, что война не закончена. Даже до сих пор.

Фатима: 26 августа. Это не подлежит даже обсуждению. Какая победа была 5 дней спустя? Победа была после того, как Россия нас признала и прекратилась война. 13 лет в нас не стреляют. Победа, это когда уже нет войны. А если бы Россия нас не признала, была у нас гарантия, что через неделю не началось бы новое нашествие? Поэтому именно 26 августа я считаю днем победы, потому что это была наша победа.

Виктор: Днем окончания войны я считаю день, когда российские войска не дошли до Тбилиси. Когда они погнали грузинскую армию, говоря официальным языком, принудили их к миру. 12 августа, я считаю, нужно сделать днем победы. Мои маленькие родственники родились 12 августа, и для них это будет подарок. А моя дочь родилась 26 августа, ей Медведев уже сделал подарок. Это, конечно, шутка. А 12 августа можно считать днем окончания войны и можно отмечать как день победы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии