У тбилисской мэрии рухнула скала

В Тбилиси обрушилась скала под фундаментом многоквартирного дома. Обрушение произошло из-за строительства, которое проходило ниже по склону, несмотря на многомесячные протесты и жалобы жителей.

Вечером после обрушения части склона в зоне строительства были эвакуированы жители десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе. И хотя в результате происшествия никто не пострадал, примерно 90 семьям пришлось временно переехать в гостиницы.

Возмущению жильцов нет предела: по их словам, они несколько месяцев безрезультатно обращались в городскую мэрию, требуя приостановки строительства, сотрясавшего весь дом. Городские власти присылали инспекции, которые приходили к заключению, что все в порядке и никакой геологической опасности нет. Но скала все же рухнула, за ней последовала значительная часть двора – теперь котлован ниже по склону и огромный дом разделяют всего 10 метров.

«Вот моя переписка в мессенджере. Мы им и видео послали, и фото, просили о помощи. Обещали разобраться, целый месяц огромный отбойник бил под нашими окнами. Теперь все видят, как в мэрии разобрались. Этот дом непригоден для проживания, мы требуем альтернативной площади – пусть теперь заберут его себе», – говорит один из жильцов пострадавшего корпуса.

Прибывший на место происшествия заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани назвал противоправными действия строительной компании. Вопрос ответственности городской мэрии, выдавшей разрешение на строительство в оползневой зоне, чиновник обошел молчанием:

«Мы должны провести экспертизу прочности строения, и если потребуются укрепительные работы, готовы взять их на себя. Работы на стройке мы приостановили, естественно. Пока необходимо укрепление обрушившегося склона. Остальные вопросы – насколько соблюдались строительные нормы, кто ответственен за происходящее, мы выясним. Уверяю, виновные понесут наказание по всей строгости закона».

В оппозиции убеждены, что разрешение на строительство было выдано по одной причине – владелец компании приближен к лидерам «Грузинской мечты». С заявлением по этому поводу выступил член политсовета «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«27 апреля Каладзе выдал разрешение на строительство, которое представляло угрозу для жизни десятков семей. Компания безнаказанно выдолбила фундамент из-под дома, люди лишились крова, и знаете почему? Потому что строитель пожертвовал крупную сумму «Грузинской мечте». Они продолжают грабить нас и зарабатывать миллионы для себя».

В подтверждение сказанного оппозиционер на своей странице в Facebook опубликовал документ, подтверждающий, что Тариэл Гиоргадзе, который ведет работы на улице Лорткипанидзе, 1 октября 2020 года пожертвовал партии власти около 20 тысяч долларов.

Тбилисская мэрия не в первый раз выдает разрешение на строительство в местах, представляющих опасность для окружающих, и, несмотря на массовые протесты населения, дело всегда заканчивалось в пользу застройщика. Однако, судя по всему, в дело вмешался предвыборный фактор, и, в отличие от того, как это бывало прежде, городским властям пришлось принять непростое для себя решение – наказать застройщика. На специальном брифинге Ираклий Бенделиани огласил вердикт мэрии – стройку прекратить, а ответственное лицо оштрафовать на 30 тысяч лари за нарушение норм. Также городские власти оплатят пострадавшим проживание в гостиницах за весь период укрепительных работ.