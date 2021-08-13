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Общество

У тбилисской мэрии рухнула скала

В Тбилиси обрушилась скала под фундаментом многоквартирного дома. Обрушение произошло из-за строительства, которое проходило ниже по склону, несмотря на многомесячные протесты и жалобы жителей.

Вечером после обрушения части склона в зоне строительства были эвакуированы жители десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе. И хотя в результате происшествия никто не пострадал, примерно 90 семьям пришлось временно переехать в гостиницы.

Возмущению жильцов нет предела: по их словам, они несколько месяцев безрезультатно обращались в городскую мэрию, требуя приостановки строительства, сотрясавшего весь дом. Городские власти присылали инспекции, которые приходили к заключению, что все в порядке и никакой геологической опасности нет. Но скала все же рухнула, за ней последовала значительная часть двора – теперь котлован ниже по склону и огромный дом разделяют всего 10 метров.

«Вот моя переписка в мессенджере. Мы им и видео послали, и фото, просили о помощи. Обещали разобраться, целый месяц огромный отбойник бил под нашими окнами. Теперь все видят, как в мэрии разобрались. Этот дом непригоден для проживания, мы требуем альтернативной площади – пусть теперь заберут его себе», говорит один из жильцов пострадавшего корпуса.

Прибывший на место происшествия заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани назвал противоправными действия строительной компании. Вопрос ответственности городской мэрии, выдавшей разрешение на строительство в оползневой зоне, чиновник обошел молчанием:

«Мы должны провести экспертизу прочности строения, и если потребуются укрепительные работы, готовы взять их на себя. Работы на стройке мы приостановили, естественно. Пока необходимо укрепление обрушившегося склона. Остальные вопросы – насколько соблюдались строительные нормы, кто ответственен за происходящее, мы выясним. Уверяю, виновные понесут наказание по всей строгости закона».

В оппозиции убеждены, что разрешение на строительство было выдано по одной причине – владелец компании приближен к лидерам «Грузинской мечты». С заявлением по этому поводу выступил член политсовета «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«27 апреля Каладзе выдал разрешение на строительство, которое представляло угрозу для жизни десятков семей. Компания безнаказанно выдолбила фундамент из-под дома, люди лишились крова, и знаете почему? Потому что строитель пожертвовал крупную сумму «Грузинской мечте». Они продолжают грабить нас и зарабатывать миллионы для себя».

В подтверждение сказанного оппозиционер на своей странице в Facebook опубликовал документ, подтверждающий, что Тариэл Гиоргадзе, который ведет работы на улице Лорткипанидзе, 1 октября 2020 года пожертвовал партии власти около 20 тысяч долларов.

Тбилисская мэрия не в первый раз выдает разрешение на строительство в местах, представляющих опасность для окружающих, и, несмотря на массовые протесты населения, дело всегда заканчивалось в пользу застройщика. Однако, судя по всему, в дело вмешался предвыборный фактор, и, в отличие от того, как это бывало прежде, городским властям пришлось принять непростое для себя решение – наказать застройщика. На специальном брифинге Ираклий Бенделиани огласил вердикт мэрии – стройку прекратить, а ответственное лицо оштрафовать на 30 тысяч лари за нарушение норм. Также городские власти оплатят пострадавшим проживание в гостиницах за весь период укрепительных работ.

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