Вакцинация и церковь: не поддерживать, но и не осуждать

Эпидемия продолжает бушевать в Грузии. В настоящее время в стране более 50 тысяч активных случаев. Последние дни ежедневный показатель не опускается ниже пяти тысяч. Параллельно специалисты призывают общественность активнее вакцинироваться. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Грузинской православной церкви и призвала сыграть свою роль в борьбе с пандемией. Впрочем, официальная позиция патриархии по этому вопросу иная.

«У нас, скажем так, абсолютный рекорд – одновременно инфицированы 50 тысяч человек. Получается, что каждый 50-й или 60-й гражданин сегодня инфицирован», – заявил сегодня замглавы Центра по контролю заболеваемости Паата Имнадзе.

Для сравнения он привел статистические данные из Индии, за положением в которой пару месяцев назад с ужасом наблюдал весь мир. По словам Имнадзе, в пересчете на 100 тысяч человек ситуация в Грузии в настоящее время в пять раз тяжелее, чем в Индии тогда.

Эпидемиологи говорят о необходимости повышения темпов вакцинации. Сегодня в Техническом университете Грузии открылся прививочный центр, где можно привиться без предварительной регистрации.

О важности вакцинации накануне в поздравительном обращении по случаю Дидгороба говорила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом она недвусмысленно дала понять, что ожидает от патриархии более активного участия в этом процессе, в частности, что церковь благословит паству на вакцинацию.

«Грузинская церковь всегда была на стороне личностной свободы выбора и ответственности. Так же, как и сегодня. Впрочем, сегодня трудно представить реальное осуществление предоставленной свободы без благословения. Таков сегодня вызов для церкви, и ее ответственный выбор, поскольку выиграть эту битву мы должны все вместе – представители медицинской сферы, государственные ведомства и их главы, общество и церковь. За результат, который наступит завтра, все будут ответственны», – сказала президент.

Позиция церкви относительно вакцинации известна еще с февраля. В тогдашнем постановлении Синода сказано, что ГПЦ не будет пропагандировать вакцинацию, что этот процесс добровольный и каждый человек должен самостоятельно сделать свой выбор.

Приблизительно о том же шла речь и в заявлении патриарха Грузии Илии Второго, распространенном 11 августа. Заявление было сделано после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что патриарх якобы планировал вакцинироваться препаратом Pfizer 13 августа. В заявлении это опровергли. Правда, в нем сказано, что привьется или нет патриарх – не должно влиять на решение других людей по поводу этого вопроса.

«Вакцинация должна быть добровольной. То, что привьется или не привьется (человек), не должно становиться (причиной) принуждения или осуждения друг друга. В то же время следует учесть, что соблюдение всех правил в условиях пандемии необходимо для всех», – сказано в заявлении патриарха.

Отдельные священнослужители между тем свое отношение к вакцинации высказывают. Как негативное, так и положительное. Впрочем, тех, кто открыто, аргументированно поддержал процесс, мягко говоря, немного.

Так поступил, к примеру, епископ Маргвети и Убиси Мелкиседек Хачидзе. Он выложил в социальные сети фотографию сертификата, подтверждающего, что он получил первую дозу препарата. При этом епископ написал, что только после этого он дал себе право открыто поделиться своей позицией по этому вопросу.

«Я внимательно наблюдал за комментариями т.н. антиваксеров, и, помимо мифов (как будто нас хотят чипировать, что мы якобы будем подключаться к блютузу и пр.), они подчеркивают, что если и привитые заболевают ковидом, то зачем прививаться, и что в Израиле много вакцинированных, но все равно там фиксируются высокие цифры инфицирования. Я внимательно ознакомился с грузинскими и иностранными статистическими данными, побеседовал со специалистами этой сферы (которые ведут успешную деятельность как в Грузии, так и за ее пределами), и на основании всего этого тоже могу сказать, что, да, и после вакцинации можно заболеть ковидом. Однако вакцинация до минимума снижает (вероятность) осложнений. А это дает возможность сэкономить ресурсы, помочь нашему медперсоналу и не занимать койки, которые нужны нашим согражданам, нуждающимся в неотложном стационарном лечении. В том же Израиле зафиксировали рост инфицирования, впрочем, не смертности. Наша главная цель и есть – защитить жизнь, данную Господом человеку, и беречь ее», – написал на своей странице епископ.

Из 47 членов Синода лишь несколько публично поддержали вакцинацию, говорит теолог Бека Миндиашвили. В то же время позиция церкви крайне важна в процессе формирования настроений в обществе. И, безусловно, процессу вакцинации не пойдет на пользу заявление патриарха, являющегося самой авторитетной фигурой в грузинском обществе, полагает теолог.

«Позиция церкви очень важна, разумеется, в том смысле, что она может разрушить мифы по поводу вакцинации, которые сама же создала. Но (она не поддерживает его) именно потому, что позиция (ГПЦ) с самого начала была в определенном смысле связана с насаждением апокалиптических страхов, с распространением теорий заговора – различные духовные лица говорили, что это какой-то масонский заговор против человечества, что это подготовка к приходу антихриста (…) Это распространяется на множестве веб-страницах, во множестве передачах, на таких каналах, как «Объектив», к примеру. К такой пропаганде обращаются пророссийские организации, которые также напрямую связаны с патриархией», – говорит Бека Миндиашвили.

За последние сутки в Грузии выявили 5359 новых случаев инфицирования ковидом. 42 человека скончались.