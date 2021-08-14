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Премьер Грузии заявил, что его слова об обязательной вакцинации неправильно поняли
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его заявление касательно возможного введения обязательной вакцинации от коронавируса было неправильно воспринято.
«Как видно, сказанное мною неправильно поняли, якобы я сказал, что мы предпримем соответствующие шаги, и прививки будут обязательными. Конечно же, это ложь… Конечно же, все это добровольно, это выбор человека», - сказал Гарибашвили журналистам, передают «Новости-Грузия».
Накануне во время презентации кандидата «Грузинской мечты» в мэры Лагодехи Джондо Мдивнишвили Гарибашвили сказал следующее: «Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer, то есть будет объявлено, что вакцина прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины. Соответственно, хотим мы или нет, нам придется сделать это. Тот, кто не сделает прививку, к сожалению, будет наблюдать за той реальностью, где увеличиваются смерти. Поэтому, в целях защиты себя от этого необходимо сделать прививку».
Глава департамента стратегических коммуникаций администрации правительства Нино Гиоргобиани позже также заявила, что некоторые СМИ неверно интерпретировали эти слова Гарибашвили. «Интерпретация заявления премьера, якобы вакцинация в Грузии станет обязательной, абсолютно необоснованная и неверная», - написала Гиоргобиани в пятницу на своей странице в Facebook.
По ее словам, во всех своих публичных выступлениях Гарибашвили подчеркивает особую важность вакцинации в процессе победы над пандемией, и заявление, на которое обратили внимание СМИ, «имело аналогичное содержание». При этом Гиоргобиани пояснила, что премьер просто «привел пример другой страны, где обсуждают, что вакцинация должна стать обязательной».
Другие новости дня
Анна Долидзе поборется за пост мэра Тбилиси от партии «Для народа»
За полтора месяца до выборов в местные органы власти оппозиционная партия «Для народа» выдвинула кандидатуру своей основательницы Анны Долидзе на пост мэра Тбилиси. Презентация состоялась сегодня, 14 августа, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Обращаясь к избирателям, Долидзе обозначила свой главный приоритет – решение насущных проблем жителей Тбилиси. «Этот город не для одного процента населения и их интересов; этот город не для детей, возле школ которых находятся бензозаправочные станции; этот город не для матерей, у которых нет тротуаров, чтобы гулять с детьми; этот город не для родителей, у которых нет парков, где без машин можно гулять с детьми; этот город не для пожилых людей, у которых нет ни одного пространства, где они могут реализовать себя, найти коллег, друзей, единомышленников», - сказала она.
Анна Долидзе является бывшим членом Высшего совета юстиции, экс-советником четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили. После смены власти в 2012 году она была назначена заместителем министра обороны Тинатин Хидашели. В начале карьеры Долидзе также работала во влиятельной неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии».
На выборах парламента осенью 2020 года Долидзе выставила свою кандидатуру в мажоритарном округе Дидубе-Чугурети в Тбилиси. Согласно официальным итогам выборов, Долидзе заняла третье место – ее опередил кандидат от правящей партии Георгий Вольский и лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов. Партия «Для народа» идет на выборы под номером 48.
- Кандидатом правящей «Грузинской мечты» в мэры Тбилиси стал действующий мэр Каха Каладзе. Представили своих кандидатов на пост столичного мэра и некоторые оппозиционные партии. Согласно опросам общественного мнения, главным конкурентом Каладзе пока что считается лидер самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Его поддержали «Дроа», «Европейская Грузия» и «Гирчи – больше свободы», а также мелкие партии, которые на парламентских выборах образовали коалицию с ЕНД.
Детские лагеря в Краснодарском крае эвакуированы из-за потопа
932 ребенка эвакуированы из детских оздоровительных лагерей Кубани из-за потопа, вызванного сильными ливнями. Детей вывезли из лагерей «Северянка», «Огонек», «Лебяжий берег» и «Ровесник», сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС. Их разместили в лагерях, школах и санатории, расположенных в безопасном месте.
По данным на 14 августа, больше всего от ливней на Кубани пострадали Анапа, а также Темрюкский и Крымский районы. Жителей пришлось пришлось эвакуировать в пункты временного размещения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Краснодарском крае, по данным МЧС на 14 августа, подтоплено около 1,3 тыс. частных домовладений и около 1,7 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах. В 14 муниципалитетах Кубани введены режимы чрезвычайной ситуации.
Из-за дождей около сотни домов подтоплены в соседним с Краснодарским краем аннексированном Крыму, передает Крым.Реалии. Из зоны подтопления в Керчи эвакуированы 10 человек.
В Грузии проходят мероприятия в связи с 29-й годовщиной начала грузино-абхазской войны
Мемориальные мероприятия проходят сегодня в Грузии в связи с 29-й годовщиной начала грузино-абхазской войны. В Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба накануне началась гражданская панихида по пяти военным и гражданским лицам, погибшим в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах.
Идентифицировать граждан, которые числись без вести пропавшими почти четверть века, удалось в рамках двустороннего грузино-абхазского координационного механизма. Их тела были доставлены из Абхазии на подконтрольную центральным властям территорию при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщают «Новости-Грузия».
По традиции с утра члены семей погибших и представители общественности собрались у мемориала на Площади Героев в центре Тбилиси. Память павших почтили и члены правительства Грузии. Цветы к мемориалу возложили государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани, председатель абхазского правительства в изгнании Руслан Абашидзе, замглавы Минобороны Грузии Григол Гиоргадзе.
По случаю 29-й годовщины грузино-абхазской войны премьер Грузии Ираклий Гарибашвили распространил заявление в социальных сетях. Он выразил уверенность в том, что историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия обязательно объединится.
- Вооруженное противостояние, переросшее в войну, началось после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным.
- Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. До августовской войны 2008 года, ущелье было единственным регионом Абхазии, который контролировали власти Грузии.
- Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек. Кроме того, грузинское население региона – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Из Абхазии также вынуждены были уехать десятки тысяч жителей разных национальностей - греки, евреи, эстонцы и другие.
- На стороне абхазских вооруженных формирований воевали боевики из Чечни, Адыгеи и других регионов России. Отличившийся на войне против грузинского населения особой жестокостью чеченский полевой командир Шамиль Басаев был награжден абхазским правительством сепаратистов званием «Герой Абхазии». Впоследствии Басаев совершил множество терактов на территории самой России и был включен в список международных террористов.
- В августе 2008 года, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Талибы заняли крупный город в 70 километрах от Кабула
Вооруженные силы радикального исламистского движения «Талибан» заняли административную столицу провинции Логар, город Пули Алам. Он находится в 70 километрах от столицы страны Кабула. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на члена провинциального совета республики.
За неделю талибы захватили больше половины региональных центров в стране. Под их контролем находятся три из пяти крупнейших городов страны. В субботу в Кабул прибыла первая группа американских военных, которые должны обеспечить эвакуацию большинства сотрудников посольства США, передает Афганская служба Радио Свобода.
Накануне стало известно, что свои посольства в Кабуле закрывают Норвегия и Дания, а Германия сократит численность дипломатического персонала до минимума. Ранее источники канала CNN сообщали, что сотрудники американского посольства, которые пока остаются в городе, могут быть переведены на работу в комплекс зданий аэропорта Кабула.
Сын Муаммара Каддафи объявлен в розыск в Ливии за возможную связь с ЧВК «Вагнер»
Военная прокуратура Ливии выписала ордер на арест сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама. Его подозревают в связях с группой российских наемников из ЧВК «Вагнер», подозреваемых, в свою очередь, в военных преступлениях. 49-летний сын Каддафи недавно заявил о своем желании вернуться в политику, он может стать одним из кандидатов на выборах президента страны.
О выдаче ордера на арест Каддафи стало известно на этой неделе, после появления документа в социальных сетях, передают издания The North Africa Post и The Libya Observer. Ордер выписан 5 августа, по делу 2019 года о предполагаемых военных преступлениях войск Халифы Хафтара. На их стороне, согласно многочисленным свидетельством, в гражданской войне в Ливии принимали участие российские наемники из ЧВК «Вагнера».
Ранее сообщалось, что политтехнологи, работавшие на предполагаемого владельца ЧВК Евгения Пригожина, планировали поддержать кандидатуру Сейфа аль-Ислама на президентских выборах в стране.
- Сейфа аль-Ислам при правлении своего отца выступал за либерализацию политической жизни, он выпускник Лондонской школы экономики и политических наук. В 2015 году он был приговорен правительством в Триполи к смертной казни, после чего был освобожден по согласно амнистии, принятой парламентом в Тобруке.
- Правительство и парламент - две основные стороны гражданской войны в Ливии, продолжавшейся до конца 2020 года. На фоне протестов населения и пандемии коронавируса стороны пришли к соглашению о формировании единого кабинета министров и подготовке всеобщих выборов.
- В июле Сейфа аль-Ислам дал интервью газете The New York Times, в котором заявил о намерении вернуться в политику. Ранее российское издание «Проект» (юридическое лицо издания было включено в России в список нежелательных организаций. После этого редакция объявила о ликвидации компании) и агентство Bloomberg сообщали, что Москва планирует поддержать кандидатуру Каддафи-младшего на пост президента Ливии.
Генпрокуратура РФ обжаловала приговор Любови Соболь
Генпрокуратура РФ обжаловала приговор Любови Соболь и потребовала запретить активистке покидать Москву. Об этом говорится на сайте Преображенского суда.
Соратница Алексея Навального Любовь Соболь была приговорена к полутора годам ограничения свободы: ей запретили покидать жилье в ночной период с 22 до 6 часов, принимать участие в массовых акциях, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Такое наказание суд назначил ей, признав виновной в нарушении санитарных правил на протестной акции в январе.
Таким образом, теперь прокуроры намерены сузить возможность передвижения для Любови Соболь, ограничив ей свободу передвижения исключительно границами Москвы.
По данным СМИ, 7 августа Соболь выехала за пределы страны: она вылетела из столичного аэропорта Внуково в Стамбул, чтобы совершить пересадку на другой рейс. Это произошло в период, когда судебное решение еще не вступило в силу.
За несколько дней до этого Соболь в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказала, что «мы живем в непредсказуемой стране», и намекнула, что не уверена насчет своего будущего места жительства.
Теперь, в случае возвращения Соболь в Россию, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на содержание в колонии.
В апреле в отношении Соболь был вынесен другой приговор: ей назначили год исправительных работ условно по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия. Тогда соратница Навального приехала по домашнему адресу сотрудника ФСБ, возможного участника отравления оппозиционера, и попыталась поговорить с ним.
- «Санитарное дело» было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.
- Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по «санитарному делу» категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Как только один из них, Константин Янкаускас, отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, с него сняли обвинения.
В годовщину начала грузино-абхазской войны премьер пообещал объединить Грузию
«Историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия непременно объединится. Путем мира и развития вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями мы создадим сильное, развитое государство, которое будет привлекательно для каждого его гражданина», - написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook, передает SOVA.
Глава кабмина выразил соболезнования семьям жертв войны в Абхазии.
«В этот день 29 лет назад началось одно из самых драматических событий в истории Грузии - война в Абхазии. Конфликт между братскими народами унес жизни многих людей - солдат и мирных жителей. По обе стороны фронта стояли наши граждане. Историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия станет единой. Путем мира и развития вместе с абхазскими и осетинскими братьями мы создадим сильное, развитое государство, привлекательное для всех граждан, где у каждого будет возможность сохранения своей идентичности, возможность процветания и развития», – написал Ираклий Гарибашвили.
Адвокат Виктора Бабарико Илья Салей уехал в Польшу
По словам Ильи Салея, причной причиной отъезда стала передача в суд дел оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака
Адвокат осужденного на 14 лет тюрьмы бывшего кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико покинул Минск. Илья Салей написал об этом в инстаграме. Он уточнил, что находится в Польше.
Причинами временного отъезда Салей назвал приговор Бабарико и передачу дел в суд оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака.
Адвокат напомнил, что проходит по делу Колесниковой и Знака обвиняемым по статье о причинении вреда национальной безопасности страны.
Виктор Бабарико – бывший глава Белгазпромбанка. В мае 2020 года он покинул свой пост и заявил о намерении баллотироваться на пост президента. Вскоре после этого Бабарико арестовали по делу о финансовых махинациях. За три дня до ареста Бабарико белорусские власти взяли «Белгазпромбанка» под свой контроль.
6 августа Верховный суд в Минске приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима. Приговор вынесен судом высшей инстанции и права на обжалование у осужденного нет.
В последнем слове на суде Бабарико заявил, что не считает себя виновным и назвал свое преследование политически мотивированным.
После ареста Бабарико многие члены его предвыборного штаба и сторонники поддержали на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую, а затем участвовали в массовых протестах против режима Александра Лукашенко.
В регионах Дальнего Востока объявлен режим ЧС из-за наводнения
Федеральные власти объявили в четырех регионах Дальнего Востока чрезвычайную ситуацию федерального масштаба из-за наводнений, вызванных дождями. Режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях, передает Сибирь.Реалии.
Только в Амурской области из-за резкого подъема уровня воды в зоне наводнения оказались 91 населенный пункт в 20 районах. Пострадали более 1200 жилых домов, 4600 приусадебных участков, 13 социальных объектов. Водой повреждены 39 автомобильных мостов, затоплено более 400 участков автомобильных дорог. Предварительный размер материального ущерба только в Амурской области составил 6,2 млрд рублей.
Хотя паводок еще не пришел полностью, но его последствия уже ощутимы, отмечает пресс-служба правительства Хабаровского края. На островной части левобережья у Хабаровска затоплено около 1350 дачных участков. В Хабаровском районе амурский паводок затопил 105 земельных участков, девять участков внутрипоселковых автодорог. 17 приусадебных участков подтопило в селе Корсаково-2. Волна амурского паводка достигнет Хабаровска в 18-20 августа.
13 августа в Забайкалье на реках Амур, Шилка, отдельных участках Аргуни, Ингоды, на малых реках юго-восточных и восточных районов уровни воды повысились на 3-41 см. На реке Чита у города Чита прошел пик паводка, начался спад.
По данным Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка сейчас смещается по территории Еврейской автономной области. Вода поднимается на всем протяжении русла реки от Благовещенска и до устья. По состоянию на 13 августа в Еврейской автономии в результате подъема уровня воды в девяти населенных пунктах затоплено три жилых дома, объект топливно-энергетического комплекса, 146 приусадебных участков, 180 дачных участков, 10 участков автомобильных дорог.
Коронавирус в Грузии: 5 579 новых случаев заражения, скончались 50 пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявили 5 579 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 52,5 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 10,61%, за последние две недели – 10,13%, а за последнюю неделю – 10,93%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 477 264.
Более 42% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 2 355. В Аджарии выявили 746 случаев заражения, в Имерети – 667, в Кахетии – 372, в Шида Картли – 345, в Самегрело и Земо Сванети – 335, в Квемо Картли – 281, в Гурии – 133, в Мцхета-Мтианети – 125, в Самцхе-Джавахети – 104, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 41.
От ковида умерли еще 50 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 371.
Выздоровели 1 867 человек, их общее число выросло до 417 013.
На данный момент в Грузии 53 854 активных случая коронавируса. Из них 6 835 пациентов (около 13%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 398 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 300 человек. 3 457 граждан (около 7% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 43 562 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 69 человек, в самоизоляции остаются около 43,6 тысяч.
В Абхазии подтверждено 69 новых случая, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 378 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 148 пациентов. Состояние 40 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 44, состояние 11 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 66 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 456 человек. Зарегистрирован 341 летальный случай. Выздоровели 19 117 человек.
В Тбилиси запускают специальные автобусные маршруты до центров вакцинации
Чтобы граждане могли добраться до крупнейших центров вакцинации от COVID-19 в период действия ограничений с 14 августа по 4 сентября, в Тбилиси запускают пять специальных автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
«В целях максимального расширения и доступности вакцинации, несмотря на ограничения городского транспорта, государство обеспечит регулярную транспортировку населения к основным пунктам вакцинации», - сказано в заявлении.
Транспорт будет курсировать к:
- Медицинскому университету (Важа-Пшавела, 33);
- Клинике Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza);
- Кавказскому Медицинскому Центру – Сабурталинская поликлиника (ул. Тавхелидзе, 1);
- «Евекс Госпиталс» - Госпиталь имени Иване Бокерия (первый переулок Киндзмараули, 1);
- Клиника имени Академика Вахтанга Бочоришвили (ул. Казбеги, 16);
- Пространство для вакцинации в Грузинском техническом университете (улица Костава, 77);
- «Клиника Гагуа» (ул. Любляна, 13/ул. Чиаурели, 6);
- «Евекс Госпиталс» - Центральная детская больница имени Иашвили (ул. Любляна, 13, ул. М. Чиаурели, 6 (бывшая: ул. Любляна 2/6)).
Маршруты автобусов:
- От станции метро «Технический университет» (возле Дворца спорта) до ул. Мераба Костава до станции метро «Государственный университет»;
- От станции метро «Варкетили» до Exspress Medicai Service” (Hualing Tbilisi Sea Plaza);
- От станции метро «Самгори» (напротив нижнего выхода) до первого перекрестка ул. Эмира Бурджанадзе;
- От станции метро «Дидубе» (у нижнего выхода) до Центральной детской больницы им. М. Иашвили;
- От площади Свободы до Exspress Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza).
По итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в четверг было принято решение, что общественный транспорт в Грузии прекращает работу с 14 августа по 4 сентября. Несмотря на это, власти Грузии обеспечат регулярную транспортировку людей к пунктам вакцинации от коронавируса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Расследователи увидели причастность Минска к мигрантам в Литве
К миграционному кризису в Литве причастны белорусские власти. Об этом говорится в расследовании центра «Досье» Михаила Ходорковского и германского издания Der Spirgel.
Расследователи утверждают, что перевозку в основном граждан Ирака к белорусско-литовской границе проводила турфирма «Центркурорт». Она входит в структуру управления делами Александра Лукашенко.
Авторы расследования предполагают, что Минск решил использовать мигрантов для шантажа европейских стран, в ответ на санкции ЕС в отношении белорусских властей. Если весной 2021 года число беженцев, попадающих в Евросоюз с белорусской стороны исчислялось десятками, то к лету поток вырос до 100 человек в день, говорится в публикации.
Журналисты также обращают внимание, что с мая стало резко расти число регулярных рейсов из Багдада в Минск. Перевозками занимались авиакомпании Iraqi Airways и Fly Baghdad.
Из опубликованных фотокопий документов следует, что «Центркурорт» заключил договор с белорусской туристической компанией «Оскатур», руководит которой Салах Мухэймен Аль-Асади. Согласно договору, компании должны заниматься развитием международного туризма между Республикой Беларусь и арабскими странами.
Расследователи отмечают, что вскоре «Оскатур» стал отчитываться перед «Центркурортом» о контактах с авиакомпанией Fly Baghdad. Через несколько недель после этого авиаперевозчик начал летать в Минск.
Кроме того, утверждается, что «Оскатур» просила «Центркурорт» помочь с получением виз для нескольких десятков граждан Ирака, хота визовыми вопросами занимается МИД, а не управление делами Лукашенко.
Der Spiegel со ссылкой на бывшего сотрудника «Центркурорта» пишет, что компания помогла с визами сотням граждан Ирака. Сама компания в разговоре с германским изданием сообщила, что с приглашениями для граждан Ирака и других стран Ближнего востока и Африки не работает.
Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Минск обвинения в организации нелегальной миграции отвергает. По словам Лукашенко, белорусская сторона готова принимать туристов из восточных стран по экономическим соображениям.
Патриархия Грузии призывает церкви использовать одноразовые стаканчики
«Патриархия Грузии благословляет все церкви и монастыри на обеспечение правил безопасности в связи с пандемией коронавируса», - говорится в распоряжении Патриархии Грузии.
Согласно распоряжению, всем церквям и монастырям дается благословение использовать одноразовые стаканчики для запивки.
«С 14 августа сего года, на протяжении трех недель, исходя из проблем, вызванных пандемией, всем церквям и монастырям дается благословение обеспечить в храмах (как прежде) соблюдение дистанции, периодически дезинфекцию полов и наличие масок у прихожан, а при принятии запивки использовать одноразовые стаканчики», - говорится в распоряжении патриархии, подписанном патриархом Грузии Илией Вторым.
Российский МИД не разрешил журналистке Би-би-си продолжить работу в стране
Министерство иностранных дел России отказалось продлить рабочую визу московскому корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть страну до 31 августа, сообщает Bloomberg.
В МИД России заявили, что это ответ на дискриминацию российских СМИ властями Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам. О ком именно идёт речь, не уточняется.
Это первый случай за последние десять лет, когда Россия фактически высылает британского журналиста. В 2011 году был депортирован на родину корреспондент The Guardian в Москве Люк Хардинг. Он стал первым иностранным журналистом, высланным из России после окончания холодной войны. В 2014 году запретили въезд в Россию американскому журналисту Дэвиду Саттеру. Польскому корреспонденту ежедневной "Газеты Выборча" Вацлаву Радзивиновичу было приказано покинуть Россию в 2015 году.
9 августа Сара Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Лукашенко в Минске. Когда она спросила Лукашенко о британских санкциях, он гневно ответил ей: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании" и назвал британцев "американскими прихвостнями".
А на вопрос Рейнсфорд, не считает ли Лукашенко, что после жесточайших репрессий в отношении мирных граждан он потерял легитимность, он отчитал британскую журналистку и призвал к ответу за всех, кто "томится в тюрьмах по "вашингтонскому делу". Напоминание Рейнсфорд, что она не американка, а из Великобритании, буквально разъярило Лукашенко. "Ах, из Великобритании? Мы вас не знали и знать не хотим". Зал отреагировал аплодисментами на слова Лукашенко. После этого он заявил, что никаких пыток задержанных участников протестов не было, что всё это выдумки западных СМИ.
Сара Рейнсфорд начала работать в России в начале двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе в сентябре 2004 года. После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.
Туры в Абхазию: МИД Украины получил ноту от Грузии
Министерство иностранных дел Украины получило ноту посольства Грузии в Киеве по организации туристической фирмой «Кулуар поход» туров в самопровозглашенную республику Абхазия. В Киеве говорят, что поддерживают позицию Тбилиси. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
«Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает её суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах. Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы «Кулуар» абсолютно неприемлемой», – заявил Николенко.
Пресс-секретарь МИД сообщил, что «этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий».
Ранее посольство Грузии в Украине назвало неприемлемым то, что украинская компания «Кулуар поход» организовывает туристические походы в Абхазию. Информацию об этом 10 августа распространил блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус.
В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания извинилась за «неправильно поданную информацию». При этом версия сайта «Кулуар поход», сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе по горам Абхазии.
При этом компания работает и на территории Грузии, контролируемой центральными властями страны. В частности, «Кулуар поход» предлагает желающим горные походы по Сванетии – «знакомство с краем диких гор и духом истории».
В Кремле позитивно восприняли обращение «Альянса патриотов Грузии»
Власти России разделяют озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Грузией и призыв к их улучшению. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Кремля, комментируя открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента РФ Владимира Путина. Ирма Инашвили и другие прокремлевские политики просят Путина оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.
«Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва», – подчеркнули в пресс-службе.
В Кремле назвали обращение «Альянса патриотов Грузии» наглядным подтверждением того, что, «несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между» двумя государствами.
В пресс-службе заметили, что «российско-грузинский диалог продолжается», в том числе в рамках международных женевских дискуссий, а также на двусторонней основе с использованием неформального диалогового канала Карасин–Абашидзе.
«Благодаря этому были достигнуты некоторые результаты в торговой и гуманитарной областях», – подчеркнули в Кремле.
- Письмо, отправленное Владимиру Путину, подписали 42 человека, в том числе экс-депутаты Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили, Ада Маршания, Нана Девдариани, Георгий Ломия, Гоча Тевдорадзе и другие.
- На парламентских выборах «Альянс патриотов» набрал 3.14% и получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Следующие за ними Автандил Энукидзе, Гела Микадзе, Фридон Инджия, Давид Зилпимиани создали новую партию и фракцию в парламенте – «Европейские социалисты».
Избирком Хабаровского края отказал сыну Фургала в участии в выборах
Избирком Хабаровского края окончательно отказал сыну арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала Антону в участии в выборах в Госдуму. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Во время трансляции с заседания комиссии 13 августа члены избиркома заявили, что не примут около 5 тысяч подписей в поддержку Антона Фургала (из 15 789 подписей, поданных им в избирком 6 июля) из-за неправильного оформления подписных листов, например из-за "другого цвета ручки".
Сегодня избирком края рассматривал возражение Фургала на отказ принять свыше 2 тысяч подписей из-за неверной регистрации подписавшихся. Ранее комиссия объявила, что жители Хабаровска, поддержавшие самовыдвиженца, не прописаны по адресам избирательного округа, от которого хотел баллотироваться Фургал.
"Мы объехали с членами комиссии выбранные наугад адреса из списков. Жители предоставили паспорта с местной пропиской, СНИЛСы, регистрации по месту жительства и т. д. То есть данные миграционной службы, на которых основывалась комиссия, устарели на несколько месяцев. Сейчас вы заворачиваете уже 5 тысяч подписей, то есть плюете в лицо минимум пяти тысячам жителей Хабаровска, решившим меня поддержать?!" – заявил Антон Фургал во время заседания.
В ответ председатель избиркома Денис Кузьменко объявил: "Вы не на митинге". А секретарь комиссии края Оярс Машков сообщил, что члены комиссии не сомневаются в том, что все 15 тысяч подписавшихся поддержали Фургала, но они "сделали это неправильно, например подписались ручкой не того цвета".
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации убийств 14–16-летней давности. Он вину не признает и жалуется на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают его преследование политическим – несколько лет назад на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России".
- В Хабаровске после его ареста жители больше полугода каждую неделю проводили массовые акции в его поддержку. На ежедневные пикеты хабаровчане выходят до сих пор.
- Антона Фургала задерживали по обвинению в призывах к митингам за своего отца.
- Сергей Фургал был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 по 2018 годы.
Вступило в силу соглашение о сотрудничестве КГБ Беларуси и СГБ Грузии
Межгосударственное соглашение о сотрудничестве Комитета госбезопасности Беларуси со Службой безопасности Грузии вступило в силу – 13 августа документ был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
Как пишет reform.by, соглашение было разработано более пяти лет назад и подписано сторонами еще в 2016 году, но за этим последовали процедуры внутригосударственного согласования, которые и затянулись на пять лет.
Теперь же соглашение вступило в силу. Его действие уже началось с 1 августа 2021 года.
В 2016 году, когда был подписан документ, СГБ Грузии руководил Вахтанг Гомелаури. Сейчас он возглавляет МВД Грузии.
Соглашение регламентирует сотрудничество и взаимодействие КГБ и СБГ. Это обмен информацией, оказание содействия в борьбе с преступлениями против госбезопасности, терроризмом и кибертерроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, коррупцией, разглашением секретной информации и т.д. Формы сотрудничества предусматривают выполнение запросов и передачу персональных данных, проведение совместных мероприятий, обмен опытом и т.д.
Также соглашением предусмотрено взаимное направление представителей или атташе по вопросам безопасности на территорию другого государства на конкретный или неопределенный срок.
У КГБ Беларуси есть подобные соглашения о сотрудничестве и со службами безопасности других стран, например Украины.
Навальный: следствие считает, что я использовал машину времени
Оппозиционер Алексей Навальный высмеял предъявленное ему на этой неделе новое уголовное обвинение по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан.
Запись об этом появилась в инстаграме Навального, который находится в колонии, где отбывает срок по другому уголовному делу.
Навальный проанализировал обвинение и пришёл к выводу, что следствие обвиняет его "в совершении преступления с использованием машины времени", поскольку организацию, которую оно считает посягающей на права граждан, он создал 10 лет назад, а экстремистской её признали только сейчас. Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией (он признан также "иностранным агентом", его деятельность запрещена).
"Прямо из камеры СИЗО я полетел в 2011 год и зарегистрировал ФБК" - пишет Навальный. Он также подтверждает, что обвиняется в преступлении в составе организованной группы, в которую, по версии следствия, вошли также его соратники Леонид Волков, Иван Жданов и другие неустановленные лица.
Волков и Жданов сейчас находятся за границей. Против них на этой неделе возбудили ещё одно уголовное дело - о финансировании экстремистской организации.
ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими и запрещены летом нынешнего года. Главным следствием этого, помимо уголовных дел, стал отказ в регистрации на выборах ряду соратников Навального или людям, которых Минюст посчитал в прошлом как-то взаимодействовавшими с его структурами.
Навальный и его соратники считают своё преследование политическим, а все дела против них - незаконными.
Югоосетинский МИД обвинил грузинских мигрантов в попытке срыва акции в Кальяри
По информации МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия, 12 августа на итальянском острове Сардиния, в городе Кальяри прошла акция-молебен, посвященная 13-й годовщине Августовской войны 2008 года.
В Цхинвали говорят, что акцию организовала «Группа друзей Южной Осетии» во главе с представителем югоосетинского МИДа Роберто Пинна, в ней приняли участие жители Кальяри.
«К сожалению, траурное событие было омрачено провокацией, совершенной группой мигрантов грузинской национальности, которыми руководила женщина. Своим неадекватно-истерическим поведением они попытались сорвать мирную акцию граждан Италии – коренных жителей острова Сардиния», – заявили в югоосетинском ведомстве.
В Цхинвали говорят, что «провокация не увенчалась успехом», и памятное мероприятие продолжилось.
- В феврале текущего года в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей».
Премьер Грузии впервые допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19
Вакцинация от коронавируса в Грузии в ближайшее время может стать обязательной для ряда категорий граждан. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации кандидата правящей партии «Грузинская мечта» в мэры Лагодехи (регион Кахети).
Гарибашвили допустил, что Грузия последует примеру США, где уже сейчас вакцинация от COVID-19 становится обязательной для некоторых групп населения.
«Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer, то есть будет объявлено, что вакцина прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины. Соответственно, хотим мы или нет, нам придется сделать это. Тот, кто не сделает прививку, к сожалению, будет наблюдать за той реальностью, где увеличиваются смерти. Поэтому, в целях защиты себя от этого необходимо сделать прививку», – заявил он.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 13 августа достигло 715 919. Это почти 20% от всего населения Грузии. Из них оба компонента вакцины получили 225 053 – около 6% населения страны.
Задержанного в Абхазии гражданина Грузии обвиняют в незаконном хранении боеприпасов
В Абхазии задержан гражданин Грузии, житель села Первый Гали Вахтанг Сонгулия 1962 года рождения. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия.
Сонгулия обвиняют в незаконном хранении взрывного устройства и боеприпасов. Его задержали 6 августа, но информация об этом была опубликована на сайте СГБ лишь сегодня.
«В ходе обследования домовладения по месту проживания Сонгулия В.Р., сотрудниками СГБ обнаружены 23 патрона калибра 7,62 мм, ручная граната РГД – 5 с запалом», – говорится в официальном заявлении ведомства.
В пресс-релизе СГБ сказано, что во время грузино-абхазской войны Сонгулия был сотрудником Гальской милиции и «оказывал содействие войскам Госсовета Грузии».
По информации абхазского ведомства, материалы в отношении задержанного переданы в прокуратуру Ткварчельского района. Задержанный водворен в ИВС Гальского РОВД.
- В прошлом году в Абхазии возбудили уголовное дело в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна». Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.
Чемпионат Грузии по футболу приостановлен на три недели
Все чемпионаты, проводимые под эгидой Федерации футбола Грузии (ФФГ), будут временно приостановлены с 14 августа. Об этом говорится в официальном заявлении ФФГ.
Накануне стало известно, что на три недели в Грузии будет приостановлена работа общественного транспорта, ограничено рабочее время ресторанов и других развлекательных объектов, а также отменены спортивные и культурные мероприятия.
В футбольной федерации заявляют, что все лиги Национального чемпионата Грузии смогут продолжить турниры с 4 сентября, а обновленный календарь турниров будет объявлен позже.
Ограничение, введенное правительством Грузии, не затронет спортивные мероприятия, которые проводятся под международной эгидой.
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