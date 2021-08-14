Премьер Грузии заявил, что его слова об обязательной вакцинации неправильно поняли

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его заявление касательно возможного введения обязательной вакцинации от коронавируса было неправильно воспринято.

«Как видно, сказанное мною неправильно поняли, якобы я сказал, что мы предпримем соответствующие шаги, и прививки будут обязательными. Конечно же, это ложь… Конечно же, все это добровольно, это выбор человека», - сказал Гарибашвили журналистам, передают «Новости-Грузия».

Накануне во время презентации кандидата «Грузинской мечты» в мэры Лагодехи Джондо Мдивнишвили Гарибашвили сказал следующее: «Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer, то есть будет объявлено, что вакцина прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины. Соответственно, хотим мы или нет, нам придется сделать это. Тот, кто не сделает прививку, к сожалению, будет наблюдать за той реальностью, где увеличиваются смерти. Поэтому, в целях защиты себя от этого необходимо сделать прививку».

Глава департамента стратегических коммуникаций администрации правительства Нино Гиоргобиани позже также заявила, что некоторые СМИ неверно интерпретировали эти слова Гарибашвили. «Интерпретация заявления премьера, якобы вакцинация в Грузии станет обязательной, абсолютно необоснованная и неверная», - написала Гиоргобиани в пятницу на своей странице в Facebook.

По ее словам, во всех своих публичных выступлениях Гарибашвили подчеркивает особую важность вакцинации в процессе победы над пандемией, и заявление, на которое обратили внимание СМИ, «имело аналогичное содержание». При этом Гиоргобиани пояснила, что премьер просто «привел пример другой страны, где обсуждают, что вакцинация должна стать обязательной».