Коронавирус в Абхазии: 98 новых случаев, один - летальный

К миграционному кризису в Литве причастны белорусские власти. Об этом говорится в расследовании центра «Досье» Михаила Ходорковского и германского издания Der Spirgel.

Расследователи утверждают, что перевозку в основном граждан Ирака к белорусско-литовской границе проводила турфирма «Центркурорт». Она входит в структуру управления делами Александра Лукашенко.

Авторы расследования предполагают, что Минск решил использовать мигрантов для шантажа европейских стран, в ответ на санкции ЕС в отношении белорусских властей. Если весной 2021 года число беженцев, попадающих в Евросоюз с белорусской стороны исчислялось десятками, то к лету поток вырос до 100 человек в день, говорится в публикации.

Журналисты также обращают внимание, что с мая стало резко расти число регулярных рейсов из Багдада в Минск. Перевозками занимались авиакомпании Iraqi Airways и Fly Baghdad.

Из опубликованных фотокопий документов следует, что «Центркурорт» заключил договор с белорусской туристической компанией «Оскатур», руководит которой Салах Мухэймен Аль-Асади. Согласно договору, компании должны заниматься развитием международного туризма между Республикой Беларусь и арабскими странами.

Расследователи отмечают, что вскоре «Оскатур» стал отчитываться перед «Центркурортом» о контактах с авиакомпанией Fly Baghdad. Через несколько недель после этого авиаперевозчик начал летать в Минск.

Кроме того, утверждается, что «Оскатур» просила «Центркурорт» помочь с получением виз для нескольких десятков граждан Ирака, хота визовыми вопросами занимается МИД, а не управление делами Лукашенко.

Der Spiegel со ссылкой на бывшего сотрудника «Центркурорта» пишет, что компания помогла с визами сотням граждан Ирака. Сама компания в разговоре с германским изданием сообщила, что с приглашениями для граждан Ирака и других стран Ближнего востока и Африки не работает.

Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Минск обвинения в организации нелегальной миграции отвергает. По словам Лукашенко, белорусская сторона готова принимать туристов из восточных стран по экономическим соображениям.