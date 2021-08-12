Эдуард Бутба: «Население не соблюдает рекомендации»

На заседании координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции обсудили эпидемиологическую ситуацию и выработали рекомендации для президента. А именно, предлагается запретить массовые мероприятия и ограничить работу объектов общепита, сделать ношение масок обязательным.

Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции собрался впервые с апреля этого года. Чем был вызван такой длительный перерыв в его деятельности, неизвестно. В его составе произошли некоторые изменения. На заседании не было главного санитарного врача Людмилы Скорик, но появились новые лица – два депутата парламента – Илья Гуния и Рауль Лолуа.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба проинформировал членов штаба о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия сложная, население не соблюдает рекомендации специалистов, и люди заражают друг друга. Он привел данные на 12 августа:

«С июля прошлого года заболеваемость ковидом регистрируется с нарастающим итогом, население не соблюдает рекомендации медиков, бессимптомные пациенты распространяют заболевание, посещая массовые мероприятия. Лица старше 65 лет не соблюдают режим самоизоляции, контактируя с родственниками, имеющими возможность заражения. Ситуация с распространением вируса в стране остается стабильно сложной. На сегодняшний день ситуация по заполнению стационаров немного улучшилась, но все равно остается тяжелой и несет за собой сильную нагрузку на систему здравоохранения республики. По состоянию на 12 августа 2021 года в Республике Абхазия всего зарегистрировано 23 303 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 336 летальных случаев, выздоровели 18 513 человек. Летальность составляет 1,4 % от общего числа заболевших, доля мужчин составила 55,7%, доля женщин – 44,3%».

В Абхазии для ковидных больных было создано 376 койко-мест, в ковидных отделениях работают 223 медика, кислородные станции есть только в трех медицинских учреждениях – в Гудауте, в Сухуме и в Очамчыре. Идет монтаж четвертой станции в Гагре.

По словам министра, абхазские медики работают на пределе своих возможностей и им необходима помощь российских коллег. Бутба отметил, что написаны письма в Российскую Федерацию с просьбой прислать бригады врачей и мобильный военный госпиталь. Еще одна заявка направлена в Россию на получение 100 000 доз вакцины.

Член координационного штаба, депутат Илья Гуния задал вопрос министру здравоохранения о том, почему в реанимационной палате Гудаутского ковидного госпиталя отключилась аппаратура и погиб пациент? Эдуард Бутба рассказал, что из-за скачка напряжения аппаратура переключилась на аварийный режим и реаниматологи, несмотря на предпринимаемые усилия, не смогли спасти жизнь больному:

«На территории двух палат реанимационного отделения Гудаутского ковидного госпиталя произошло отключение электричества вследствие скачка напряжения. По предварительной информации, аппараты выключились и перешли в аварийный режим. Это происходило на глазах у медперсонала, тут же незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия больным, которые находились в этих палатах. Больной, который изначально находился в тяжеленном состоянии, 1957 года рождения, после реанимационных мероприятий, к сожалению, скончался. Эти пациенты были не на ИВЛ, а на аппаратах СИПАП. После отключения эти аппарата ушли в аварийный режим.

Илья Гуния: Должны же быть бесперебойные батареи на случай отключения, я правильно понимаю?

Эдуард Бутба: Там встроенные элементы».

По словам Бутба, прокуратура проводит по факту гибели пациента доследственную проверку.

Глава Минздрава напомнил и про компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале, который постоянно выходит из строя из-за нестабильного энергоснабжения. На вопрос о перспективе отремонтировать томограф ответил премьер-министр Александр Анкваб. Он сообщил, что КТ был закуплен Московской абхазской диаспорой и подарен Абхазии, но уже до того, как пришел в республику, выработал свой ресурс и в гудаутский госпиталь попал фактически «мертвым»:

«Этот томограф был мертвый, когда его сюда привезли. Он уже был с выработанным ресурсом. На датчиках этого томографа 19 000 часов. Он считается на сто процентов изношенным, когда там 8 000 часов. Мы никого не упрекаем. Вы меня спрашиваете, я обязан ответить, что и как. И трубка, которую поменяли в октябре 2020 года, тоже была БУ 2012 года. Сам томограф 2008 года выпуска. Но покойника, извините, реанимировать невозможно в данном случае. Надо находить деньги, искать и покупать новый КТ».

Илья Гуния напомнил, что кислород завозится в Абхазию в баллонах из России, впереди зима и непредвиденные ситуации на трассе не редкость. «Возможно ли изыскать средства и построить станцию для производства кислорода в Абхазии?» – спросил он.

Александр Анкваб согласился с тем, что надо строить в Абхазии собственную станцию, но специалистов для этого нет:

«И по кислороду вы абсолютно правильно вопрос ставите. В Абхазии было много разных установок, в частности, в СФТИ (Сухумский физико-технический институт), большинство из них ушло на металлолом. Мы будем пытаться реанимировать то, что сохранилось пока тоже в виде металлолома. И дело не в деньгах, деньги будут. Чтобы реанимировать такую станцию, нужны специалисты, которых в Абхазии нет. Вы абсолютно правильно говорите, зимой дорога может быть проблемная. У нас уже была ситуация, близкая к ЧП, когда на серпантине после Сочи наша машина застряла и пришла сюда впритык, к минутам конца кислорода вообще. Мы долгое время пользовались кислородом, который вырабатывали здесь, в столице и в СФТИ частично. Начинали с сорока баллонов, потом шестьдесят баллонов, потом 140. Вы меня спросите, откуда баллоны? В Абхазии они продаются? Нет, их не было и в Краснодарском крае тоже, мы из-за Урала привозили эти баллоны, такой дефицит сегодня этой продукции».

По словам премьер-министра, только в июле в Абхазию завезли 100 тонн жидкого кислорода для медицинских учреждений.

Вице-премьер и министр финансов Владимир Делба проинформировал о том, что с начала этого года на борьбу с ковидом было израсходовано 248 миллионов рублей из республиканского бюджета. По сравнению с прошлым годом эти расходы выросли почти на 60%. Из 248 миллионов рублей более 100 млн ушли на приобретение лекарств, оборудования и инструментов. Для лечения тяжелых случаев ковида были закуплены 438 упаковок препарата Артлегия на сумму 20 млн рублей, в ближайшее время планируется закупить еще 150 упаковок. Минфин выделяет средства на все заявки Минздрава, не профинансированы только доплаты медикам, работающим в ковидных отделениях. Владимир Делба пообещал, что в ближайшее время и они будут выплачены.

Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции выработал рекомендации для президента. Под запрет должны попасть все массовые мероприятия на воздухе и в закрытых помещениях – культурные, спортивные, развлекательные, свадебные и поминальные. Предлагается наложить запрет на деятельность всех учреждений культуры – театров, музеев, концертных и выставочных площадок, библиотек. Перевозка в общественном транспорте без средств защиты у пассажиров и водителей должна быть исключена. Администрациям рынков предлагается ежедневно проводить профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих территорий, а всем посетителям и сотрудникам – носить маски.

Гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и избегать скопления людей.

Длинный список запретов и практически такие же рекомендации уже были закреплены в распоряжении президента Аслана Бжания от 9 февраля текущего года. Они формально действуют и ныне, но население их игнорирует и ведет себя так, как будто ничего о ковиде не слышало. Вся Абхазия наводнена туристами, всюду толчея и скопление людей – на улицах, рынках, пляжах, объектах общественного питания, в транспорте. Каждый день тысячи людей пересекают абхазо-российскую границу, не надевая масок и не соблюдая социальную дистанцию.

Создается впечатление, что правительство, президент и все рекомендации существуют сами по себе, и никто особенно не озабочен тем, чтобы добиться их исполнения. Премьер-министр и прочие должностные лица взывают к сознанию граждан и ждут, когда же оно проснется, все наденут маски, перестанут сбиваться в плотные группы и заражать друг друга. Однако вряд ли это сказочное время когда-то наступит благодаря только запретам без контроля и усилий со стороны власти.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия