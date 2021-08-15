Коронавирус в Грузии: 4 314 новых случаев заражения, 39 пациентов скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 4 314 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 12,66%, за последние две недели – 10,38%, а за последнюю неделю – 11,03%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 481 578.

Более 39% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 687. В Аджарии выявили 772 случая заражения, в Имерети – 618, в Кахетии – 317, в Самегрело и Земо Сванети – 247, в Квемо Картли – 202, в Шида Картли – 175, в Гурии – 129, в Самцхе-Джавахети – 88, в Мцхета-Мтианети – 59, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.

От ковида умерли еще 35 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 406.

Выздоровели 4 519 человек, их общее число выросло до 421 532.

На данный момент в Грузии 53 614 активных случаев коронавируса. Из них 6 841 пациент (более 12%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 423 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 307 человек. 3 457 граждан (около 7% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 43 314 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 72 человека, в самоизоляции остаются около 46 тысяч.