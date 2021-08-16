«Власти никак не могут убедить народ в том, что соблюдение норм безопасности – это забота о себе и других»

Спустя несколько месяцев с начала массовой вакцинации власти Грузии были вынуждены снова ввести в столице и по всей Грузии ряд ковид-ограничений. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как расценивают их действия пользователи социальных сетей

– Справляются ли власти с пандемией?

Мариам: Нет, я не думаю, что наши власти справляются с пандемией. Они не подготовили систему здравоохранения к новой волне, когда было время. Понятно, что и кампания по вакцинации практически провалена. К этому времени должно было быть привито около 40% населения, во всяком случае, так говорили представители правительства несколько месяцев назад. Да и ввод новых ограничений – не выход из ситуации, это лишь на время решит проблему. А вместо запрета на передвижение общественного транспорта можно было просто добавить большее количество автобусов, так бы люди передвигались в менее заполненном транспорте. Необходимо обеспечить страну большим количеством коек, повысить квалификацию врачей и наконец начать кампанию по вакцинации.

Михаил: В определенной степени справляются. Врачи делают все, что в их силах. Но мне не нравится работа наших инфекционистов, а точнее, они не делают правильных прогнозов. Прошло более полутора лет с начала пандемии, и сегодня они не должны говорить о нехватке коек. В обществе выработалось недоверие к инфекционистам и властям, а это во многом влияет на нежелание людей прививаться. Кстати, «остановка» общественного транспорта в разгар процесса массовой вакцинации – абсолютный маразм. Те, у кого есть на это деньги, едут на такси, но не все могут себе это позволить, ведь сейчас проезд на такси очень подорожал, и это тоже результат ограничений. В общем, принято много неправильных решений, которые в итоге отражаются на жизни населения.

Гога: Я считаю, что наши власти вполне справляются с ситуацией, это не их вина, что люди себе во вред отказываются от вакцины. Власти делают все, что в их силах, но, наверное, все же можно было бы все организовать немного лучше.

Мари: Наши власти делают непоследовательные шаги в направлении борьбы с пандемией. Сначала полностью «закрывают» страну, потом пускают все на самотек, пытаются контролировать ситуацию лишь тем, что останавливают общественный транспорт, не обращают внимания на курортные зоны. В общем, сейчас повторяются события прошлого года, из-за которых нас тогда «закрыли».

Вахтанг: Очень слабы оказались наши власти в борьбе с пандемией. Сейчас стоит острая необходимость агитировать людей, объяснить им, что никакой опасности в вакцинации нет, но напротив, опасность грозит тем, кто отказывается от прививки. Не знаю, как, но нужно внушить людям, что ношение масок может спасти кому-то жизнь, но при этом и пугать народ штрафами. Думаю, было бы хорошо, если бы туристов проверяли на ковид, в курортных зонах ситуация никак не контролируется. Я не говорю только о визитерах из других стран, но и о наших гражданах. Власти никак не могут убедить народ в том, что соблюдение норм безопасности – это забота о себе и других.

Давид: Наши власти одинаково успешно справляются с любыми проблемами, в кавычках, конечно. Зато они отлично используют сложившуюся ситуацию в свою пользу – это у них получается очень хорошо. Запрет на массовые собрания на них почему-то не распространяется, а вот если то же посмеют сделать их оппоненты, я уверен, их оштрафуют. В общем, развернуть эту ситуацию в свою пользу очень легко.