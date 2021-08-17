Узбекистан заявляет о «принудительной» посадке 46 афганских самолетов и вертолетов со сбежавшими из страны военными

Власти Узбекистана заявили, что «принудительно» посадили 46 афганских самолетов и вертолетов с 585 военнослужащими, которые незаконно пересекли границу, спасаясь от молниеносной атаки талибов, захвативших в воскресенье Кабул.

В заявлении прокуратуры Узбекистана говорится, что 14 и 15 августа в аэропорту Термеза на юге страны были «принудительно приземлены» 22 афганских военных самолета и 24 военных вертолета.

По информации прокуратуры, один афганский самолет столкнулся с сопровождавшим узбекским истребителем, в результате воздушные суда потерпели крушение в приграничной Сурхандарьинской области. В сообщении указано, что пилоты афганских и узбекских самолетов катапультировались и выжили. Это заявление противоречит более ранним сообщениям министерства обороны Узбекистана о том, что афганский военный самолет был сбит силами противовоздушной обороны Узбекистана.

В пресс-релизе прокуратуры утверждается, что еще 158 афганцев, как гражданских, так и военных, 15 августа пешком пересекли границу с Узбекистаном.

Где сейчас находятся афганские военные, пересекшие границу, и посаженные в Термезе военные самолеты и вертолеты, прокуратура не сообщает.

Таджикистан, еще одна центральноазиатская республика, граничащая с Афганистаном, заявила 16 августа, что двум афганским военным самолетам, на борту которых было в общей сложности более сотни служащих, разрешили приземлиться в таджикском городе Бохтар.