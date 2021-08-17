Острой врачебной недостаточности нашли причину

Минздрав объявил войну совместителям. Руководство ведомства на специальной пресс-конференции выделило злоупотребления персонала с совмещением должностей как одну из главных причин, по которой молодые специалисты после учебы не могут трудоустроиться в республике и уезжают в Россию. Югоосетинские врачи считают эту критику однобокой.

На днях на пресс-конференции министр здравоохранения и социального развития Сослан Наниев проинформировал общественность, что по поручению президента Анатолия Бибилова в ведомстве проведена работа «на соответствие сотрудников трудовому кодексу». В результате проверки высвобождены полторы сотни вакансий:

«Основная часть работы сотрудниками министерства проведена. Нами выявлена возможность принятия на работу дополнительно ста пятидесяти сотрудников. Перечень вакансий будет размещен на наших ресурсах в Интернете. Оправляйте ваши резюме в электронном виде, конкурс на замещение вакантных должностей будет проходить честно, открыто».

Заместитель министра Александр Приходько объяснил дефицит кадров в здравоохранении злоупотреблениями с совмещением должностей. С его слов картина выглядит примерно так. По возращении домой после учебы в российских медицинских вузах молодые врачи не могут трудоустроиться, т.к. все штаты заняты совместителями, и уезжают в Россию. В результате складывается плачевная ситуация – медицинских услуг не хватает, в первую очередь из-за дефицита кадров, а кадров нет, потому что в республике их не принимают на работу, т.к. все вакансии занимают совместители. Вот фрагмент выступления Александра Приходько:

«Здесь важный момент: один человек не может выполнять несколько должностей. Быть хирургом, одновременно анестезиологом и занимать еще какую-то должность, наверное, можно… Но вряд ли вы будете выполнять свои обязанности хорошо. За время нашей работы не был уволен ни один сотрудник. Мы предлагаем людям, которые занимают свыше полутора ставок, определиться, на какой одной должности они хотят продолжить свою работу».

По словам врача анестезиолога-реаниматолога, вице-спикера парламента Александра Плиева, такое впечатление, что Минздрав по поручению президента демонстрирует Москве борьбу с совмещением должностей и с мертвыми душами. Наверное, есть и основания для подобных проверок – как и в любом другом ведомстве, чиновники злоупотребляют и в самом ведомстве.

Но все-таки, считает Александр Плиев, объяснять проблемы здравоохранения тем, что медицинский персонал наживается на ставках, по меньшей мере, несправедливо. Вся медицина РЮО – это около 1770 штатных единиц, из них врачей примерно 380. Это по штату, а реально в несколько раз меньше, говорит Александр Плиев:

«Например, нам в реанимационном отделении необходимо 23 врача, а у нас их шесть. Вы понимаете, на каком износе работают анестезиологи-реаниматологи? Давайте приезжайте, примем на работу. Но нет же врачей! Если бы приехали, врачи с удовольствием поделились бы ставками. Но нет врачей, которые приедут. Их и в России не хватает. В любой клинике можно найти вакансии, потому что реально нет специалистов. У нас, например, не хватает детских хирургов – необходимо шесть, а у нас их два. Не хватает пульмонологов… Много кого не хватает».

«Эхо Кавказа» сообщало о злоупотреблениях с совместителями или мертвыми душами в Ленингорской районной больнице, о том, как оттуда выдавливали молодых врачей, направленных на работу Минздравом. Можно вспомнить про одного из бывших шефов Минздрава, который совмещал сразу пять должностей, в том числе и ставку водителя.

Но это не может перечеркнуть подвиг медиков в «красной зоне». Как врачи, медсестры и нянечки пахали сутками до физического и нервного истощения. Интересно, что было бы с больными, если бы тогда они работали только на полторы ставки?

Что касается дефицита кадров, то Александр Плиев разделяет обеспокоенность чиновников Минздрава, но при этом, считает врач, одного лишь прозрачного конкурса на замещение вакансий мало. Нужна государственная программа поддержки. Молодые люди, возвращающиеся домой, должны иметь возможности профессионального роста и стажировки в российских научных центрах. Нельзя, чтобы они почувствовали себя, как в медвежьем углу. И, конечно, считает Плиев, нужно подумать о достойной зарплате:

«Без хорошей зарплаты никто не поедет. К слову, наши реаниматологи работают на двух-трех ставках и получают по 60-70 тысяч. Они поэтому и работают. А если их перевести на 35 тысяч, то он встанут и уедут в Россию. Почему этого не учитывают? У нас сейчас опять проблемы с «ковидными» выплатами, медработники опять недовольны, через силу работают. Если серьезных предложений по зарплате не будет, молодежь сюда на 30-50 тысяч не приедет. Почитайте предложения российских клиник – по 300 тысяч платят реаниматологам в красной зоне».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия