Обзор грузинской прессы

Предположительная причина кровавых разборок в Цинандали – дележ земельных участков, передает телеканал «Формула». Журналисты сообщают, что семья дзюдоиста Звиада Звиадаури, олимпийского чемпиона (2004 года) и бывшего депутата от «Грузинской мечты», пыталась присвоить территории, принадлежавшие некоему Нике Кенчошвили. Последний был застрелен, как утверждает источник телеканала, Звиадом Звиадаури, однако до этого Кенчошвили смертельно ранил брата Звиадаури – Зураба и его друга – Васила Цоцхалашвили. Всех троих экс-депутат перевез в реферальную больницу города Телави, однако к тому моменту они скончались, передает «Формула». В ходе перестрелки были ранены еще два человека, их состояние стабильное и они уже покинули медучреждение. Звиад Звиадаури тем временем был задержан по делу об убийстве Кенчошвили. Одна из свидетелей произошедшего, местная жительница Кетино Сулиашвили, в интервью телеканалу сказала:

«Вечером я услышала выстрелы. Сначала выстрелили 5-6 раз, спустя несколько минут прозвучало еще несколько выстрелов. Потом поднялся шум, были крики, которые продолжались минут десять».

Среди участников перестрелки не было местных жителей, утверждает другой очевидец произошедшего – Хвтисо Мегрелишвили:

«Много раз стреляли. Они были в машинах, абсолютно неизвестные мне люди. После всего произошедшего завели машины и скрылись».

Местные утверждают, что участники конфликта занимались строительством коттеджей и гостиниц. Перестрелка произошла именно на месте строительства одного из объектов. По информации журналистов телеканала, один из скончавшихся, Васил Цоцхалашвили, – двоюродный брат вора в законе Серго Цоцхалашвили.

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«Грузинская оппозиция либо еще не определилась, либо заранее свыклась с поражением», – так оценивает «инертность» оппонентов правящей партии политолог Вахтанг Дзабирадзе. Их предвыборную кампанию респондент газеты «Квирис палитра» считает запоздалой.

«Говорят, что активная избирательная кампания начнется со следующей недели. А до сих пор чем они занимались? Я считаю, они очень опаздывают. Сейчас я нахожусь в Зестафони, тут вообще никто не говорит о выборах. Люди обсуждают теории заговора, связанные с пандемией и вакцинами. Никто не помнит про выборы. У властей огромное преимущество, они используют госструктуры, проводят встречи с избирателями, дают обещания, а чем в это время занимается оппозиция? (…) Ее лидеры расслаблены, будто у них нет ни на что настроения. А Мелия вовсе на себя не похож. Скажу, что он играет заранее проигранную игру. Более того, участие в выборах мэра явно не его решение. Мне кажется, что Саакашвили не нужны в партии лидеры, которые могут победить… Думаю, Саакашвили не допустит того, чтобы его лидерству грозила опасность», – сказал Вахтанг Дзабирадзе в интервью изданию.

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Журналистка и ведущая Теона Цхомелидзе покинула телекомпанию «Рустави 2». О своем решении общественности она сообщила через социальную сеть Facebook, объяснив его изменившейся редакционной политикой телеканала.

«В этой профессии ты должен быть честен перед зрителем, твоим респондентом и самим собой. Остальное – дружба, личные отношения, политики (когда они нереспонденты), менеджеры и даже проблемы, вызванные уходом с работы, уже второстепенны. Я ухожу из «Рустави 2», поскольку не вижу себя на этом телеканале. Я не согласна с редакционной политикой, которая значительно изменилась в последнее время, она неприемлема для меня и ощутима для зрителя. 17 лет в профессии немало для того, чтобы начать разбираться в том, что правильно, а что нет. Ухожу домой, желаю успехов коллегам и благодарю всех, кто до сих пор позволял мне выполнять обязанности телеведущего, репортера и продюсера так, как я считала правильным, позволял рассказывать все именно так, как было», – написала Цхомелидзе.

12 августа с аналогичным заявлением выступил журналист Гурам Рогава, который отметил, что «не видит себя на этом телеканале», пишет портал СОВА.