Покидая Афганистан. Как и куда?

Судьба застрявших в Афганистане граждан Грузии пока не известна. С эвакуацией контрактников могут возникнуть проблемы. МИД страны никак не комментирует операцию по возвращению граждан страны на родину. Тем временем мировое сообщество пытается реагировать на развитие событий в южноазиатской стране.

«Талибан» приостановил вылеты всех самолетов из аэропорта Кабула. Об этом сегодня сообщил телеканал Sky News Arabia. По данным СМИ, авиарейсы могут возобновиться в ближайшие выходные. Что стало причиной закрытия воздушной гавани столицы, в последние дни превратившейся в пункт экстренной эвакуации, доподлинно не известно. При этом ближневосточные СМИ цитируют Управление гражданской авиации Афганистана, которое ссылается на некие технические проблемы, вызванные прорывом местных жителей на взлетно-посадочную полосу.

Ничего не известно пока и о судьбе двух десятков грузинских контрактников, работавших в Афганистане охранниками в частных компаниях. Вчера МИД Грузии обещал выслать за ними специальный борт и сообщал, что турецкая сторона согласилась доставить граждан Грузии в аэропорт. С тех пор информации нет. МИД хранит молчание. Накануне один из контрактников Темо Эликашвили, работающий в Американском агентстве международной безопасности (GardaWorld), связался с Радио Свобода. По его словам, они находятся в ожидании турецких военных.

«Наша база находится в пригороде Кабула. Примерно в 50 минутах езды от аэропорта. Сейчас все спокойно. Вокруг талибы. Но если до того, как столица была полностью ими взята, то и дело слышалась стрельба, то сейчас все тихо. Как пообещали в Министерстве иностранных дел, турецкие военные помогут нам с транспортировкой. Мы ждем колонну турецких военных. Мы знаем, что из Грузии к нам пришлют специальный самолет. Главное – добраться до аэропорта. Но точно не знаю, когда это будет», – сообщил Темо Эликашвили.

Сегодня стало известно, что Турция отказывается от планов взять под контроль аэропорт Кабула после ухода американцев, о чем ранее заявлял президент Эрдоган. По мнению наблюдателей, планы Анкары могли измениться в связи с жесткой позицией талибов, которые четко дали понять: никаких иностранных военных на территории Афганистана они не потерпят. Сейчас в аэропорту Кабула находятся 600 турецких военнослужащих и 120 миротворцев из Азербайджана. По мнению политолога и востоковеда Зураба Батиашвили, то, что сегодня происходит в Афганистане, – наглядный показатель того, что происходит, когда власти заботятся лишь о своем собственном благе:

«К сожалению, несмотря на все те финансы и другие ресурсы, которые американцы вложили в Афганистан, местная власть не проявила волю к созданию государства, государственных институтов. И это отсутствие государственных институтов, или их присутствие исключительно на бумаге, повлекло за собой то, что Афганистан превратился в fake state, то есть фальшивое государство, когда власть думает только о собственном благополучии и не заботится о населении. И весь прозападный курс, который декларировало правительство Афганистана, был сплошным фарсом. Их не интересовало ничего, кроме собственного благополучия. Из-за тотальной коррупции фактически развалилась армия. Военнослужащим месяцами не выплачивалось жалование. В конце концов это привело к полному развалу системы».

Впрочем, Турция все же намерена попытаться договориться с новыми властями страны. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара готова поддерживать контакты со всеми сторонами афганского конфликта, включая талибов. А дипломаты уже готовятся к встрече с представителями «Талибана»:

«Мы продолжим поддерживать экономическое развитие Афганистана и установление мира и стабильности в этой стране. На данный момент мы бы хотели сказать, что положительно воспринимаем сообщения талибов. Мы продолжаем поддерживать диалог со всеми сторонами, включая талибов».

Схожую тактику выбрали и в Москве. Правда, признавать «Талибан» Кремль не спешит. Эта организация считается террористической и запрещенной на территории Российской Федерации. Общаясь с талибами, российские дипломаты, по сути, нарушают свое же законодательство на запрет любых отношений с террористами.

Но на Западе уверены: Россия наряду с Китаем намерена заполнить политический вакуум в Афганистане, который образуется с уходом американцев. Во всяком случае, об этом говорится в заявлении депутатов Европарламента, призвавших ЕС выработать новую стратегию по Афганистану:

«ЕС необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом новых обстоятельств, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», – говорится в документе, подписи под которым поставили председатель комитета по международным делам Дэвид Макалистер, глава комитета по развитию Томас Тобэ и руководитель делегации по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштрявичюс.

А вот президент США Джо Байден не сожалеет по поводу решения вывести американский военный контингент из Афганистана. По его словам, Вашингтон может проводить контртеррористические операции в этой стране и без постоянного военного присутствия. Более того, если бы американские солдаты остались в Афганистане, это бы, наоборот, сыграло на руку России и Китаю, считает Байден:

«Суровая реальность заключалась либо в том, чтобы вывести наши войска в соответствии с соглашением, достигнутым администрацией Трампа с движением «Талибан», либо рисковать эскалацией конфликта и отправкой тысяч дополнительных сил американских военных на войну в Афганистан. Наши настоящие стратегические соперники – Россия и Китай – были бы очень рады, если бы США продолжили вкладывать миллиарды долларов и ресурсов на стабилизацию ситуации в Афганистане».

По его словам, в ближайшие дни из Афганистана вывезут тысячи граждан США. Также Америка расширит доступ для беженцев, чтобы охватить уязвимые группы афганцев, которые работали на посольство, негосударственные организации США и в новостных агентствах США. На эти цели будет выделено до полумиллиарда долларов.

Правда, вывозить афганцев, которые соответствуют вышеперечисленным критериям, будут в основном не в США. Власти Албании и Косово уже согласились временно принять у себя несколько тысяч афганцев. Причем, как сообщается, переговоры об этом США вели с Тираной и Приштиной еще с середины июля. Албанский премьер Эди Рама и косовский президент Вьеса Османи официально подтвердили, что «готовы взять на себя часть этого бремени».

Впрочем, пока не понятно, сколько именно беженцев из Афганистана прибудет в Косово и Албанию и насколько долго они там пробудут. По независимым подсчетам, речь может идти о более чем 20 тысячах афганцев. А с учетом членов их семей, число беженцев может приблизиться к 80 тысячам. Что касается сроков, то, если верить президенту Косово, речь может идти о 12-14 месяцах, так как именно столько в среднем занимает процедура выдачи американской иммиграционной визы.