Абхазские спасатели эвакуировал с перевала Химса двух российских туристов

Албания и частично признанное Косово временно примут у себя несколько тысяч афганцев, сотрудничавших с США до падения режима в Кабуле. Тайные переговоры о транзитном размещении беженцев до их отправки в Соединённые Штаты Вашингтон с правительствами двух стран вёл в июле, пишет газета "Коммерсантъ".

По словам премьер-министра Албании Эди Рама, США запросили согласие Тираны на транзит политических эмигрантов из Афганистана. Албанские власти дали такое согласие. Премьер-министра поддержала оппозиция. Такое, как отмечает "Коммерсантъ", случается крайне редко.

Президент Косова Вьеса Османи также объявила о готовности принять афганцев. Османи отметила, что по требованию Вашингтона переговоры между сторонами держались в секрете. Как и в Албании, косовская оппозиция поддержала решение властей.

Источники "Коммерсанта" сообщают, что помощь США в эвакуации запросили более 20 тысяч человек. Вместе с семьями число беженцев может составить до 80 тысяч. Источники Reuters утверждают, что за временное размещение беженцев Косово и Албания получат политические и экономические преференции, но подробности не раскрываются.

По словам президента Косова, беженцы пробудут до получения американских иммиграционных виз. Дипломатические источники "Коммерсанта" говорят, что это может занять до 14 месяцев.

15 августа радикальное движение "Талибан", которое признано в России террористическим и запрещено, без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов.

"Талибан" владел большей частью территории Афганистана с 1996 по 2001 год, когда движение лишилось контроля над страной в результате военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны, который должен завершиться к концу августа.

В связи со взятием талибами Кабула в аэропорту столицы начались паника и хаос. Тысячи людей, опасающихся репрессий и насилия со стороны радикалов, хотят вылететь из Афганистана.

В соцсетях и СМИ распространяется фото, на котором, запечатлены несколько сотен человек на борту военно-транспортного самолёта. Как сообщает издание Defense One, Boeing C-17 Globemaster III американских ВВС эвакуировал из Кабула около 640 мирных жителей. Изначально не предполагалось, что на будет столько пассажиров, но во время паники люди стали запрыгивать на борт. Экипаж не стал выгонять афганцев и доставил их в Катар.

Самолёт германской армии, напротив, из-за паники и перестрелок в районе аэропорта смог вывести только семерых человек. Берлин вместе с дипломатами эвакуирует афганцев, сотрудничавших с бундесвером и дипмиссиями ФРГ – всего около двух с половиной тысяч человек. Вместе с семьями – примерно 10 тысяч. Ранее о вывозе афганских военных переводчиков и их семей сообщала Чехия.

Талибы, в свою очередь, объявили всеобщую амнистию для чиновников и призвали госслужащих вернуться на работу.