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Абхазские спасатели эвакуировал с перевала Химса двух российских туристов
Вертолет Ми-2 МЧС самопровозглашенной республики Абхазия эвакуировал с перевала Химса двух российских туристов с переломами ног. Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в сухумскую Республиканскую больницу утром 17 августа.
Российская туристическая группа из 14 человек находится на перевале Химса около двух недель. Туристы обратились к абхазским спасателям с просьбой об эвакуации двоих своих товарищей. Это уже третья группа туристов в этом году, чей маршрут проходит по перевалу Химса и которой понадобилась экстренная помощь, сообщает информагентство «Апсныпресс».
К сожалению, несмотря на категорические возражения и предупреждения МЧС республики о крайней сложности и опасности данного туристического маршрута, не раз озвучиваемые руководством спасательного ведомства, в том числе и через средства массовой информации, перевал Химса продолжает оставаться местом притяжения немалого числа туристов, приезжающих в Абхазию.
Другие новости дня
В Афганистане Амрулла Халеф взял на себя роль главного противника талибов
Только один высокопоставленный чиновник бывшего правительства Афганистана открыто заявил, что «никогда не склонит голову перед властью талибов» и намерен остаться в Афганистане. Это уроженец провинции Панджшер, вице-президент при бежавшем президенте Ашрафе Гани, Амрулла Салех.
Ахмад Масуд - сын афганского лидера моджахедов в 1980-1990-х годах, полевого командира и министра обороны Ахмад Шаха Масуда, начал организацию сопротивления движению «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщается в письме, которое опубликовал Ахмад Масуд во французском журнале «La Règle du Jeu». Издатель журнала - известный в мире писатель и философ Бернар-Анри Леви, друживший с отцом Масуда-младшего. Ахмад Шах Масуд был убит смертниками Аль-Каиды 20 лет назад.
Ахмад Масуд в своем обращении, напечатанном во французском журнале, в частности, пишет, что афганцы ныне находятся в положении Европы 1940 года. Разгром страны почти завершен, и проигравшие ищут возможности сотрудничать с талибами, считает Ахмад Масуд.
16 августа корреспондент Би-би-си Ялда Хаким опубликовала совместное фото Амруллы Салеха и Ахмада Масуда-младшего. Надпись под снимком содержит предположение, что в Афганистане формируется антиталибская коалиция.
В Цхинвали наградили волонтеров, работавших в «красной зоне» РММЦ
За мужество и самоотверженность, проявленную в борьбе с коровирусной инфекцией, помощь больным и медработникам в условиях пандемии волонтеров «красной зоны» наградили медалями «За борьбу с COVID-19».
Награждал добровольцев председатель правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Геннадий Бекоев. Говоря о роли волонтеров в красной зоне, глава правительства подчеркнул, что помощь с их стороны была своевременна и необходима. Он отметил, что волонтеры приняли самое активное участие в мероприятиях по мерам противодействию коронавирусу и поблагодарил за труд от имени главы республики и правительства.
Среди награжденных - супруга президента Линда Кумаритова, которая в течение трех недель находилась в «красной зоне» и помогала медперсоналу. «Пробыла в «красной зоне» три недели. К тому времени переболела ковидом, и после выздоровления решила пойти помогать в больницу. Трудновато было только находиться целый день в защитном костюме, а так было несложно помогать. Оказывала разную помощь больным, помогала медсестрам. Одна из медсестер научила делать уколы и в первый же день отправила со шприцом по пациентам», - поделилась Кумаритова.
Самый младший волонтер - учащийся гимназии «Альбион» Дмитрий Гаглоев рассказал журналистам, что решение поработать в больнице принял сам, хотя дома этому решению сопротивлялись.
Награды получили порядка 40 волонтеров из общего списка, сообщает информагентство «Рес». Указом югоосетинского президента за мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и оказание квалифицированной медицинской помощи в условиях пандемии к наградам были представлены порядка 150 человек, в их числе медицинские работники, сотрудники Югосетпотребнадзора, волонтеры.
Часть из них Анатолий Бибилов наградил ранее. По поручению президента премьером республики сегодня медали были вручены также порядка 50 медработникам, их также получили сотрудники Югосетпотребнадзора. Списки работников, представленных к наградам, были сформированы Минздравом, исходя из количества отработанных ими в «красной зоне» часов
Зураб Звиадаури и Джаба Джангирашвили, задержанные по делу об убийстве в Кахети, пользуются правом на молчание
Магда Котрикадзе, адвокат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури и второго обвиняемого Джабы Джангирашвили, арестованных вчера по делу об убийстве в Цинандали, заявила, что оба ее подзащитных пользуются своим правом хранить молчание.
В интересах следствия адвокат пока воздерживается от подробностей дела. По ее словам, задержанным еще не предъявлено обвинение, предположительно это произойдет завтра.
«Пока свидетели не были полностью опрошены и расследование продолжается, я не считаю целесообразным открыто говорить о деталях дела. Никаких обвинений пока не предъявлено. Что касается подробностей дела, я не могу вам рассказать, потому что расследование продолжается и любая дополнительная информация может быть использована против стороны защиты», — сказала Магда Котрикадзе.
Сегодня стало известно, что Зураб Звиадаури и Джаба Джангирашвили задержаны МВД в связи с убийством.
В Грузии планируют построить новый город на месте бывшего полигона Гонио
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что по его поручению правительство работает над тем, чтобы на месте бывшего полигона Гонио был простроен новый город с казино, офисами, банками. Об этом глава правительства заявил на представлении кандидата в мэры Хелвачаури Зазы Диасамидзе.
Как отметил Гарибашвили, в настоящее время ведется работа над концепцией, которая будет завершена к концу года.
«Хочу с вами поделиться одной важной информацией - мы находимся в этом историческом, красивейшем месте, в знаменитой крепости Гонио. Здесь же, мы знаем, есть и уникальное место - бывший полигон Гонио. Это около 300 гектаров, и больше. По моему поручению, правительство, в том числе местный представитель власти Аджарии Торнике Рижвадзе, работает вместе с министерством экономики, и у нас есть следующее видение, что на месте бывшего полигона Гонио должна быть создана специальная экономическая зона со своим финансовым центром. Реально этот проект и идея касается строительства нового города. В настоящее время мы работаем над концепцией, которая будет завершена в конце года. Мы хотим подключить максимально лучшую компанию и организацию, которые специализируются в этой сфере. В Гонио должен быть построен новый город со своими казино, офисами, банками, должен быть создан финансовый центр, и это реально вдохнуть новую жизнь в этот край и регион», - заявил премьер-министр, передает «Интерпрессньюс».
Лавров призвал российских грузоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал занимающиеся грузоперевозками российские компании обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха.
«Сейчас мы активно работаем над восстановлением инфраструктуры и дорог, поэтому обратите внимание на это перспективное направление, я думаю, это будет иметь очевидную экономическую выгоду», - согласно ТАСС, сказал Лавров на встрече с Ассоциацией международных перевозчиков.
Глава МИД РФ не исключил, что «экономическое развитие этого сектора, который находится в непосредственной близости от нас, будет происходить при активном участии России».
"Национальное движение", "Европейская Грузия", "Гирчи - больше свободы" и "Дроа" представили кандидатов в мажоритарии Тбилиси
Четыре оппозиционные партии — «Национальное движение», «Европейская Грузия», «Гирчи — больше свободы» и «Дроа» Элене Хоштария — представили кандидатов в мажоритарии сакребуло Тбилиси.
Кандидатов представили лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, лидер «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе и лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
«Я приветствую решение «Национального движения», чтобы не гипотетически, когда мы придем во власть, а уже сегодня, показать нам пример - я не хочу всего для себя, мы хотим изменения, и в этом изменении место абсолютно всех партий, которые этого желают», - заявила лидер политической партии «Дроа» Элене Хоштария.
Как отметила Хоштария, часть оппозиции в борьбе, с одной стороны, едина, а с другой стороны предлагает обществу разнообразие.
«Мы предлагаем очень важное историческое решение — коалиционное правление. Наши мажоритарии — это первый наиболее четкий признак этого коалиционного правления. Еще раз приветствую решение «Национального движения» - самой крупной оппозиционной партии, чтобы не гипотетически, когда мы придем во власть, а уже сегодня, показать пример — я не хочу всего для себя, мы хотим изменения, и в этом изменении место абсолютно всех партий, которые этого желают. В этой борьбе мы едины, а с другой стороны, предлагаем разнообразие, что представляет наше общество», - заявила Хоштария.
В частности, от партии «Европейская Грузия» в Самгори мажоритарным кандидатом будет Дато Жгенти, Бесик Донадзе — в Исани и Георгий Нониашвили — в Чугурети.
Мажоритарным кандидатом партии «Дроа» в Глдани будет лидер партии Элене Хоштария, мажоритарным кандидатом в Ваке — Бату Кутелия, а в Крцаниси — Тамаз Ахобадзе.
Мажоритарным кандидатом партии «Гирчи — Больше свободы» в Дидубе будет Ника Мосиашвили, в Надзаладеви — Бадри Григалашвили, в Мтацминда — Тенгиз Киртадзе и в Сабуртало — Борис Куруа.
В грузинских Домах юстиции и Общественных центрах начинают выдавать COVID-карты
С сегодняшнего дня в Домах юстиции и Общественных центрах бесплатно выдаются COVID-карты.
Пользователи смогут получить их во всех филиалах в масштабах всей Грузии, сообщает Первый канал. Для получения карты необходимо предоставить информацию о полной или частичной вакцинации и сделанном недавно ПЦР-тесте, а также уникальный QR-код о прохождении вакцинации с личными данными, которые будут заверены печатью Дома юстиции.
Подача заявки на получение COVID-карты бесплатна, документ будет выдан на основании предоставления ID-карты при подаче заявления.
Если гражданину требуется предъявить COVID-карту, заверенную апостилем/легализацией, за пределами Грузии, то данный сервис также можно получить в Домах юстиции и Общественных центрах.
Талибы разрешили женщинам работать на ТВ и в правительстве
Движение "Талибан" (признано во многих странах террористической организацией) разрешило женщинам вести телепередачи и участвовать в будущем правительстве Афганистана. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой талибов.
Телеканал TOLOnews сообщил, что 17 августа возобновил трансляцию с ведущими-женщинами. Днём ранее редакция телеканала была захвачена талибами.
15 августа радикальное движение "Талибан" захватило Кабул. Правозащитники опасаются, что после прихода талибов к власти права афганских женщин будут серьёзно ограничены. Так было во время предыдущего правления "Талибана" в 1996–2001 годах. Тогда девочки не могли учиться, а женщины – работать, перемещаться без сопровождения мужчин, показывать лицо на публике, использовать макияж.
Сейчас талибы заявляют, что женщины смогут учиться и работать, а также самостоятельно перемещаться. При этом обязательным будет ношение бурки – мусульманской одежды, закрывающей лицо.
ООН сообщала об убийствах женщин, правозащитников и журналистов в районах, захваченных "Талибаном" во время августовского наступления.
Российские власти выделят ещё 7 млрд рублей на "духовно-нравственный" контент
Правительство России выделит ещё 7 миллиардов рублей из резервного фонда на производство контента, направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей у молодежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства. До сих пор в федеральном бюджете на эти цели было заложено 3 миллиарда рублей.
Средства от правительства получит АНО "Институт развития интернета". Эту информацию изданию также подтвердили гендиректор института Антон Ключкин и источник в администрации президента. За счет дополнительных семи миллиардов рублей планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря.
Выделенные средства распределят на конкурсе. Ключкин считает, что в нем могут принять участие ВГТРК, "Первый канал", RT, "Яндекс", "Газпром-медиа" и другие "крупные игроки рынка". Правила конкурса утвердит наблюдательный совет под руководством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.
Как писал "Коммерсантъ" после зимних акций в поддержку Алексея Навального, тема участия подростков в протестах обсуждается "на самых верхах", поэтому Кремль сейчас намерен активизировать все молодёжные проекты.
В прошлом году в России был принят закон о патриотическом воспитании. Оно призвано формировать у молодежи "чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, прививать бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа России".
АНО "Институт развития интернета" (ИРИ)существует с 2015 года. Его основал создатель LiveInternet Герман Клименко при поддержке администрации президента и при содействии других организаций. В 2015 году Путин поручил ИРИ создать программу развития российского интернета. В начале 2020 года в состав соучредителей института вошло министерство образования и науки.
В Южной Осетии за сутки выявили 16 новых случаев заражения COVID-19
Коронавирус подтвержден у 16 человек, прошедших накануне тестирование в Южной Осетии.
Об этом сообщила агентству «Рес» во вторник глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева. По ее словам, по результатам проведенных исследований из 128 проб, 16 показали положительный результат.
"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 710 человек, 32 человека сняты с учета", - отметила Кочиева.
По ее словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 4622 человека, 3912 выздоровели. Всего за время пандемии в самопровозглашенной республике было проведено 30983 исследования на коронавирусную инфекцию.
В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы семь человек с COVID-19, сообщила главный инфекционист Элеонора Джиоева.
«В инфекционном корпусе медцентра республики проходят лечение 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. Выписаны на амбулаторное долечивание семь человек. В палате интенсивной терапии находятся двое больных», - сказала Джиоева.
В Подмосковье разбился опытный образец нового самолёта Ил-112B
На борту были 3 человека
В Подмосковье разбился опытный образец нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112B. По предварительным данным, на борту были три человека, они, по всей видимости, погибли.
Он потерпел крушение во время тренировочного полёта при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Издание Baza публикует видео, на котором запечатлены последние секунды полёта. На нём видно, что у самолёта загорелся правый двигатель, после чего он потерял управление и врезался в землю.
Самолёт 13 августа прилетел с Воронежского авиазавода корпорации "Ростех" в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021". Это его первый опытный образец. Командиром экипажа, по предварительным данным, был лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
Ил-112В — первый военно-транспортный самолёт, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Его разработка велась с начала 90-х годов ХХ века и сталкивалась с постоянными сложностями из-за недостатка финансирования. В 2004 году он победил в конкурсе на поставку лёгкого военно-транспортного самолёта в российскую армию, но позднее Минобороны планировало закрыть проект и закупить украинские Ан-140. Это стало невозможным после аннексии Крыма и войны на востоке Украины.
В российской армии Ил-112В должен заменить устаревающий парк Ан-26. Из примерно 150 таких самолётов, эксплуатируемых российскими войсками, восемьдесят процентов должны быть выведены из эксплуатации до 2030 года. Их техническое обслуживание должно проходить при участии украинских специалистов.
В последние годы Ил-112В дорабатывается, сообщалось, что он не соответствует техзаданию министерства обороны, его масса выше, чем необходимо.
Несколько десятков тысяч афганцев в ожидании визы в США разместятся в Албании и Косове
Албания и частично признанное Косово временно примут у себя несколько тысяч афганцев, сотрудничавших с США до падения режима в Кабуле. Тайные переговоры о транзитном размещении беженцев до их отправки в Соединённые Штаты Вашингтон с правительствами двух стран вёл в июле, пишет газета "Коммерсантъ".
По словам премьер-министра Албании Эди Рама, США запросили согласие Тираны на транзит политических эмигрантов из Афганистана. Албанские власти дали такое согласие. Премьер-министра поддержала оппозиция. Такое, как отмечает "Коммерсантъ", случается крайне редко.
Президент Косова Вьеса Османи также объявила о готовности принять афганцев. Османи отметила, что по требованию Вашингтона переговоры между сторонами держались в секрете. Как и в Албании, косовская оппозиция поддержала решение властей.
Источники "Коммерсанта" сообщают, что помощь США в эвакуации запросили более 20 тысяч человек. Вместе с семьями число беженцев может составить до 80 тысяч. Источники Reuters утверждают, что за временное размещение беженцев Косово и Албания получат политические и экономические преференции, но подробности не раскрываются.
По словам президента Косова, беженцы пробудут до получения американских иммиграционных виз. Дипломатические источники "Коммерсанта" говорят, что это может занять до 14 месяцев.
15 августа радикальное движение "Талибан", которое признано в России террористическим и запрещено, без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов.
"Талибан" владел большей частью территории Афганистана с 1996 по 2001 год, когда движение лишилось контроля над страной в результате военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны, который должен завершиться к концу августа.
В связи со взятием талибами Кабула в аэропорту столицы начались паника и хаос. Тысячи людей, опасающихся репрессий и насилия со стороны радикалов, хотят вылететь из Афганистана.
В соцсетях и СМИ распространяется фото, на котором, запечатлены несколько сотен человек на борту военно-транспортного самолёта. Как сообщает издание Defense One, Boeing C-17 Globemaster III американских ВВС эвакуировал из Кабула около 640 мирных жителей. Изначально не предполагалось, что на будет столько пассажиров, но во время паники люди стали запрыгивать на борт. Экипаж не стал выгонять афганцев и доставил их в Катар.
Самолёт германской армии, напротив, из-за паники и перестрелок в районе аэропорта смог вывести только семерых человек. Берлин вместе с дипломатами эвакуирует афганцев, сотрудничавших с бундесвером и дипмиссиями ФРГ – всего около двух с половиной тысяч человек. Вместе с семьями – примерно 10 тысяч. Ранее о вывозе афганских военных переводчиков и их семей сообщала Чехия.
Талибы, в свою очередь, объявили всеобщую амнистию для чиновников и призвали госслужащих вернуться на работу.
Учеба в школах Грузии может не возобновиться 15 сентября
По словам директора Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, его ведомство сможет рекомендовать возобновление учебы 15 сентября только в том случае, если показатель положительности выявления коронавируса будет ниже 4%.
Как заявил Гамкрелидзе после заседания Координационного совета, если к моменту начала учебы скорость распространения коронавируса все еще будет высокой, вероятно, процесс учебы не будет возобновлен. При этом он надеется, что действующие в стране ограничения, а также вакцинация сработают и скорость распространения вируса снизится.
«Если до 15 сентября будет эпидемиологическое положение такого типа, Центр по контролю заболеваний не сможет рекомендовать начало учебы. Мы рассчитываем, что только что введенные нами ограничения, интенсификация вакцинации должны серьезно снизить количество новых случаев в стране. Если показатель положительности опустится ниже четырех процентов, а сегодня у нас около 10 процентов, тогда встанет вопрос о возобновлении учебы», — заявил Гамкрелидзе, передает "Грузия-Online".
Напомним, что по данным на сегодня показатели положительности выявления коронавируса в Грузии составляют: за минувшие сутки — 12,97%, за последние 14 дней — 10,63%, за последние семь дней — 11,14%.
Грузия вводит обязательное ношение масок в помещениях и на улице
Решением Координационного совета правительства Грузии с сегодняшнего дня ношение масок становится обязательным как во внутренних помещениях, так и во внешнем пространстве. Об этом заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе после заседания совета.
«Сегодня у нас есть несколько важных сигналов обществу. Первое - решением совета добавлено новое требование, касающееся обязательного ношения масок. С сегодняшнего дня использование маски становится обязательным во внутреннем и внешнем пространствах. Вы знаете, что мы на протяжении месяцев говорили о том, насколько маска эффективна для защиты от инфекции, и исходя из этого, исходя из нынешней эпидситуации, считаем, что это будет одним из самых важных и эффективных средств для эффективного преодоления т.н. четвертой волны», - заявила Тикарадзе.
При этом, по ее словам, самое эффективное оружие в борьбе с коронавирусом - это вакцинация.
«Мы установили, какова доля попавших в госпиталь пациентов, которые уже были привиты одной или двумя дозами. Выявилось, что среди привитых одной дозой, независимо от вакцины, в клинику попали только 2.85%, а из пациентов с двумя дозами - 2.13%. Сегодня в клиниках проходят лечение те 95% людей, которые не получили ни одну вакцину. Это еще раз подчеркивает, насколько эффективным оружием является вакцинация. Еще раз прошу всех наших граждан активизироваться и принять решение включиться в вакцинацию и интенсивно использовать маски», - сказала Тикарадзе.
В Грузии за минувшие сутки выявлено 6208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа умерли 47 пациентов, всего с начала пандемии от коронавируса скончались 6 483 человека.
Талибы объявили амнистию для афганских чиновников
Движение "Талибан" (запрещенное во многих странах) объявило всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвало к возобновлению работы государственных структур. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление представителей талибов.
"Для всех объявлена всеобщая амнистия... чтобы вы могли уверенно вернуться к нормальной жизни", – говорится в заявлении талибов.
Боевики группировки "Талибан" вошли в столицу Афганистана Кабул 15 августа и заявили об окончании 20-летней войны в стране. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны, пока нет точной информации о его местонахождении.
Афганцы, которые не хотят жить под властью талибов, массово бегут из страны по земле и пытаются улететь за границу. Тысячи людей в аэропорту Кабула штурмовали самолеты, в том числе военные, которые прибыли для эвакуации персонала зарубежных диппредставительств.
Около 70 стран мира и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.
В Сухумской инфекционной больнице за два дня скончались три пациента от COVID-19
Вчера в Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 391 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 97 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 143 пациента, в тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 43, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткварчелской ЦРБ – 11 пациентов.
За два дня в Сухумской инфекционной больнице скончались три пациента, мужчина 83 лет и две женщины 76 и 78 лет, передает "Абхазия-Информ".
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике на сегодняшний день составляет 23651 человек. Зарегистрировано 345 летальных случаев, выздоровели 19207 человек.
Узбекистан заявляет о «принудительной» посадке 46 афганских самолетов и вертолетов со сбежавшими из страны военными
Власти Узбекистана заявили, что «принудительно» посадили 46 афганских самолетов и вертолетов с 585 военнослужащими, которые незаконно пересекли границу, спасаясь от молниеносной атаки талибов, захвативших в воскресенье Кабул.
В заявлении прокуратуры Узбекистана говорится, что 14 и 15 августа в аэропорту Термеза на юге страны были «принудительно приземлены» 22 афганских военных самолета и 24 военных вертолета.
По информации прокуратуры, один афганский самолет столкнулся с сопровождавшим узбекским истребителем, в результате воздушные суда потерпели крушение в приграничной Сурхандарьинской области. В сообщении указано, что пилоты афганских и узбекских самолетов катапультировались и выжили. Это заявление противоречит более ранним сообщениям министерства обороны Узбекистана о том, что афганский военный самолет был сбит силами противовоздушной обороны Узбекистана.
В пресс-релизе прокуратуры утверждается, что еще 158 афганцев, как гражданских, так и военных, 15 августа пешком пересекли границу с Узбекистаном.
Где сейчас находятся афганские военные, пересекшие границу, и посаженные в Термезе военные самолеты и вертолеты, прокуратура не сообщает.
Таджикистан, еще одна центральноазиатская республика, граничащая с Афганистаном, заявила 16 августа, что двум афганским военным самолетам, на борту которых было в общей сложности более сотни служащих, разрешили приземлиться в таджикском городе Бохтар.
По делу об убийстве трех человек в Цинандали задержан олимпийский чемпион Зураб Звиадаури
По делу об убийстве трех человек в Цинандали задержан олимпийский чемпион Зураб Звиадаури. Его обвиняют в умышленном убийстве.
Также по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем лишение жизни человека, правоохранители задержали Дж. Дж. 1977 года рождения.
«На данном этапе расследования установлено, что 16 августа этого года на территории у села Цинандали Телавского муниципалитета начавшаяся на бытовой почве размолвка между несколькими лицами переросла в физическое противостояние. В ходе данного противостояния В.Ц., 1971 года рождения, открыл огонь из огнестрельного оружия, зарегистрированного на имя Дж.Дж., который в настоящее время задержан в качестве обвиняемого, на что последовала ответная стрельба также из огнестрельного оружия со стороны участвовавшего в том же противостоянии Н.К. 1994 года рождения. В результате стрельбы, произведенной Н.К., были ранены четыре лица: В.Ц., 1971 г.р., З.З., 1976 г.р., З.М., 1975 г.р. и А.Ш. 1991 г.р. В результате полученных ранений В.Ц. и З.З. скончались на месте, а З.М. и А.Ш. была оказана соответствующая медицинская помощь.
Следствием также установлено, что в ходе противостояния из огнестрельного оружия стрелял и задержанный в качестве обвиняемого З.З., в результате чего был смертельно ранен Н.К., 1994 года рождения. В качестве вещественных доказательств полиция изъяла орудия преступления - пистолет типа «Стечкин» и полуавтоматическое огнестрельное оружие типа «Сайга». Следствие по факту убийства ведется в соответствии со статьей 109 УК Грузии », - говорится в заявлении МВД, передает "Интерпрессньюс".
В Грузии выявлено 6208 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 47 человек
В Грузии за минувшие сутки выявлено 6208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.
За последние 24 часа умерли 47 пациентов с COVID-19, выздоровели 3 539 человек. Всего в Грузии выявлено 490 462 случая заражения коронавирусом, из которых 429 190 человек выздоровели и 6 483 человека скончались.
По данным сайта stopcov.ge, за последние 24 часа в стране было проведено 47 872 теста. Показатели положительности выявления коронавируса составляют: ежедневный — 12,97%, за последние 14 дней — 10,63%, за последние семь дней — 11,14%.
В режиме карантина находятся 79 человек, в стационаре под наблюдением — 6 965 человек, в ковид-гостинице — 3 481 человек.
Байден: "США не будут участвовать в чужой гражданской войне"
Президент США признал, что в его администрации неправильно оценили скорость перемен
Президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме, что не сожалеет о своём решении вывести все американские войска из Афганистана. Он подтвердил приверженность своему решению. "По прошествии 20 лет стало ясным, что подходящего времени для вывода войск США не было никогда".
"Я четвёртый президент США, которому пришлось вести войну в Афганистане. За два последних десятилетия двое республиканцев и двое демократов занимались этой войной, сказал Байден. "И я не собираюсь передавать бремя этой войны следующему, пятому президенту", пообещал он.
Джо Байден признал, что стремительный захват власти движением "Талибан" происходил быстрее, чем рассчитывали в его администрации. Президент, однако, настаивает на правильности своего решения вывести войска США из Афганистана. По его словам, США сделали всё возможное, чтобы обеспечить афганским вооружённым силам возможность успешно противостоять талибам. Военная миссия США в Афганистане обошлась в 1 триллион долларов. Афганские солдаты получили вооружёние, технику и обмундирование, они вовремя получали заработную плату, отметил Байден, иллюстрируя вклад США в создание вооружённых сил Афганистана.
Таким образом, как отметили журналисты, обсуждающие телеобращение Байдена, президент указал на тех, кто не смог воспользоваться предоставленными возможностями. "Американские войска не могут и не должны воевать и гибнуть в войне, которую сами афганцы не хотят вести ради самих себя".
Президент Байден в своём первом публичном выступлении с момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан", заявил, что национальные интересы США в Афганистане всегда состояли в недопущении терррористических нападений на территорию США. "Американская миссия в Афганистане никогда не предусматривала участия США в созидании [афганской] нации", заявил Байден.
На юге Грузии произошло пятое за сутки землетрясение
В Грузии произошло пятое за сутки землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 19:56 по тбилисскому времени.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в 24 км к западу от Дманиси, недалеко от села Самеба в муниципалитете Ниноцминда. Магнитуда землетрясения, по предварительным данным, составила 3,1.
Серия подземных толчков в Дманиси началась накануне вечером. Ночью произошло еще несколько землетрясений, эпицентр которых находился в районе села Самеба. Сильное землетрясение магнитудой 5,1 произошло там сегодня на рассвете, в 05:44.
Грузинский паралимпиец избил охранника отеля в Токио из-за просьбы не шуметь
Прибывший в Токио для участия в Паралимпийских играх член грузинской сборной по дзюдо избил охранника отеля в японской столице. Об этом сообщает The Japan Times.
Имя спортсмена не сообщается. Он находился в гостинице на карантине, поскольку один из членов национальной сборной сдал положительный тест на коронавирус.
По словам источника издания, конфликт между паралимпийцем и охранником произошел после того, как последний попросил грузинских спортсменов, распивавших алкоголь, не шуметь. Тогда дзюдоист напал на 60-летнего мужчину, в результате чего тот получил перелом ребра.
Паралимпийца задержали. Из-за инцидента он не сможет принять участие в Играх и будет выслан на родину.
Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.
В Кахетии, по предварительным данным, в Цинандали, произошло тройное убийство
В Кахетии убиты три человек, сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Телавскую реферальную больницу.
Дежурный врач отделения неотложной помощи больницы Нино Читадзе подтвердила, что у всех троих были как огнестрельные ранения, так и ранения холодным оружием. По словам врача, трое мужчин были мертвы еще до поступления в клинику.
По данным СМИ, нападение произошло в Цинандали, в то время, когда все трое мужчин находились в автомобиле. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не было.
Гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия сообщил на своей странице в фейсбуке, что по имеющейся информации, убиты Зураб Звиадаури – брат дзюдоиста Звиада Звидаури, олимпийского чемпиона (2004 года) и бывшего депутата от «Грузинской мечты», а также двое сопровождавших его лиц. Гварамия отмечает, что они были расстреляны в машине в Кахетии, по предварительным данным, в Цинандали.
Узбекистан заявил о сбитом афганском самолёте, который нарушил границу
Сообщение появилось на фоне захвата Кабула талибами
Власти Узбекистана сообщили в понедельник, что на юге страны, в Шерабадском районе, разбился самолёт афганских ВВС.
Российские информагентства со ссылкой на власти в Ташкенте передали, что самолёт был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана. "Пятнадцатого августа в Сурхандарьинской области была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - заявили РИА "Новости" в Минобороны страны.
"Интерфакс" со ссылкой на оборонное ведомство Узбекистана сообщает, что самолёт разбился вечером 15 августа. В больницу в Термезе доставлены в тяжёлом состоянии два пилота. О том, что на борту кроме них мог находиться еще кто-то, не говорится.
15 августа талибы (их группировка признана в России террористической и запрещена) без боя захватили столицу Афганистана Кабул. До этого под контроль исламистского движения в ходе начавшегося в мае стремительного наступления перешла остальная территория страны.
Среди бежавших из Афганистана после вхождения талибов в Кабул оказался президент страны Ашраф Гани. Его точное местонахождение до сих пор неизвестно. По некоторым сообщениям, он мог вылететь в Таджикистан или Узбекистан. Таджикский МИД заявил 16 августа, что самолёт афганского политика в воздушном пространстве страны не появлялся.
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