Куда влечет их «дьявольская сила»?

Чем больше наплыв туристов, тем больше работы у абхазских спасателей. Об участившихся в последнее время ЧП «Эху Кавказа» рассказал представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Абхазии – разгар летнего туристического сезона, который обещает быть рекордным по числу посетивших республику гостей за все постсоветское время. Кстати, в прошлом году в начале августа российские туристы только «раскачивались» с заездом в Абхазию после того, как вечером 1 августа после четырехмесячного перерыва из-за карантинных ограничений была открыта граница на Псоу.

Нынче эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Абхазии сложнее, чем год назад, но что делать: человечеству приходится жить, выживать, даже Олимпийские игры проводить в условиях далеко еще не побежденного COVID-19. В последнюю неделю, правда, в Абхазии наметилась некоторая позитивная тенденция к снижению числа заболевших в сутки – с конца июля, когда оно достигло антирекорда в 189, этот показатель снизился вдвое-втрое. Сегодня снова стали делать и прививки после поступления вчера второй партии вакцины из России.

Но что остается стабильным, так это безбашенное поведение некоторых туристов – любителей экстрима. От этого, увы, невозможно создание никакой вакцины. Единственный способ борьбы – это постоянные предупреждения, распространение информации о трагических случаях, к которым уже привело такое поведение. Купание в море в шторм, восхождение в горы неподготовленных групп, которые к тому же не считают для себя необходимым ставить в известность соответствующие службы, селфи над пропастью и тому подобное – о скольких жертвах собственной безответственности сообщалось в этом году в Абхазии! И вот снова участились новости о ЧП с туристами…

Сегодня в десятом часу утра «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Романом Лабия, но он попросил перенести разговор на час, так как выехал со съемочной группой на встречу с эвакуированной на вертолете российской туристкой. Через час с небольшим он рассказал нам:

«Сегодня в пять тридцать утра вертолетом МИ-2 были эвакуированы российская туристка Анна Селезнева и ее дочь Александра. Они были в составе туристической группы из Удмуртии, город Воткинск. Они проследовали по маршруту на перевал Химса. Маршрут оказался намного сложнее, чем они себе представляли. Она получила травму ноги и не смогла самостоятельно передвигаться…

– Это мать?

– Да, мать. Группа запросила помощь, чтобы хотя бы ее эвакуировать. Ее с дочерью эвакуировали, доставили в Республиканскую больницу, оказали необходимую помощь. Группа состояла из восьми человек. Оставшиеся спускаются самостоятельно. Но, по словам самой Селезневой, у нее большие переживания, потому что очень сложный маршрут. Там поднялся уровень рек, ливни размыли их русла, трудно спускаться. Она говорит: мы не ожидали, что так сложно будет двигаться, такие высокие горы, в альпийской зоне огромные заросли рододендрона и травы выше человеческого роста, сами по себе склоны очень обрывистые. Они идут в сопровождении проводника, его фамилия Попов. Перед походом группа обращалась и в Минтуризма, и в МЧС. Мы, то есть абхазские власти, не рекомендовали им туда идти, но тем не менее они пошли.

– А этот перевал где находится?

– Опять тот же перевал Химса в верховьях Восточной Гумисты, где весной была история, если помните, когда пропал турист Ульянов, которого группа оставила и пошла за подмогой. Сейчас эта группа пошла летом, снег там уже не мог выпасть, но зато пошли ливни. Сейчас видите, какая погода нестабильная…

– Ульянова так и не нашли?

– Ульянова так и не нашли.

– Дочке Селезневой сколько лет?

– Она подросток, лет пятнадцать. В группе есть профессионалы, но есть и неподготовленные, новички. И она еще опасается: там в группе, которая спускается, есть возрастная женщина, под шестьдесят лет, учительница, ей тоже тяжело идти».

На днях сотрудники МЧС Абхазии спасли двух человек в море у устья реки Кяласур на восточной окраине Сухума. Лабия рассказал, что все началось с опрометчивого заплыва российской туристки:

«Ее течение унесло от берега практически на полтора километра. Нам поступил сигнал, что она не сможет самостоятельно выбраться. Ей на помощь бросился местный житель. Мы его предупредили, что не надо этого делать, пока мы туда не доберемся (на лодке), что он сам может утонуть. Но он поплыл. Слава богу, спасатели успели и вытащили на берег обоих. А то могло погибнуть два человека».

В месте впадения реки Кяласур в море установлен знак с запретом купания. Местным жителям памятно, как несколько лет назад там из-за сильного подводного течения на дно затянуло двух студентов АГУ. Но какая-то «дьявольская сила», как написала в комментариях одна интернет-пользовательница, все равно влечет туда купальщиков. Она назвала любителей такого экстрима мазохистами и задалась жестким вопросом: а стоит ли вообще порой таких спасать, рискуя жизнями других людей?

Крайнюю обеспокоенность спасателей вызывает и тот факт, что местом массового купания жителей и гостей республики вдруг стало высокогорное озеро Рица, чего раньше не было. Роман говорит:

«К нам поступила информация, что берег озера со стороны дачи Сталина фактически превращен в пляж. И был случай, когда женщина чуть не утонула, там, где река Лашипсе впадает в озеро. В этом месте она купалась. Ее течением начало сносить. Она стала тонуть, и ее еле вытащили люди, которые находились там. Туда очень часто заезжают на джипах и туристы, и местные жители. И нас серьезно обеспокоила эта проблема. Мы об этом будем говорить с руководством Рицинского парка. В озере Рица вообще категорически запрещено купаться. Дно озера геологически очень сложное, оно не исследовано, там подводные течения, очень низкая температура воды. Все это приводит к тому, что там могут возникать несчастные случаи очень быстро, и мы можем никого не спасти. Там в некоторых местах даже водолазы не могут спускаться в озеро, настолько оно опасно».

Комментируя эту ситуацию в соцсетях, одна сухумчанка напомнила, что в высокогорных озерах в Абхазии купаться издревле считалось святотатством. На это другой интернет-пользователь заявил, что его эти табу не касаются, он купался и будет купаться на озере Рица.

«Неведомая сила», которую и впрямь можно назвать дьявольской, влечет некоторых людей не только в морскую пучину, непроходимые для них горные кручи, но и в подземные глубины. Вот какую шокирующую информацию распространила 3 августа группа российских спелеологов. Обследуя пещеру Веревкина в горном массиве Арбаика севернее Гагры (она соревнуется за право называться самой глубокой в мире с расположенной неподалеку пещерой Воронья-Крубера), они на глубине около 1100 метров наткнулись на висящий на веревках труп мужчины. Позже с помощью поисковиков удалось выяснить личность погибшего. Как сообщили в поисковой организации «Лиза Алерт», им оказался сочинец Сергей Козеев. Он занимался так называемым мультитуризмом и пропал в ноябре 2020 года. По всей видимости, сочинец отправился в экспедицию в одиночестве, желая пройти пещеру до конца и доказать, что она самая глубокая в мире. Лабия сказал:

«Ели бы не спустилась туда эта группа спелеологов, которая нам сообщила, мы бы и не знали, что в этой пещере с прошлого года человек висит. Он самостоятельно залез туда, никому не сказав, и, как говорят специалисты, скорее всего, умер от голода. Все!»

А вот что пишет об этой ужасной находке Российский союз спелеологов:

«1 ноября 2020 г. житель сочинского села Веселое Сергей К. (37 лет, женат, двое детей), попрощавшись с родными и не сказав, куда отправляется, на своей машине поехал в Абхазию. Далее он навесил веревку и спустился во входной колодец пещеры Веревкина. Здесь он переложил свои вещи в три транспортных мешка, забазированных экспедицией «Перово-спелео 2019» и начал спуск (использовал спусковое устройство «решетку»). В лагере 380 он бросил один транспортник и спустился в лагерь 600. Здесь он прожил неделю (судя по туалету), питаясь забазированными спелеологами продуктами и кетчупом и используя забазированный газ. Судя по скриншотам в телефоне, он готовился к своему рейду больше года. В телефоне найдены схемы и описание пещеры из Википедии и доклада Демидова. Т.е. он знал о стационарной навеске и лагерях. В какой-то момент он пошел ниже и дошел до 1100 м. В этой части пещеры становится гораздо мокрее, и в несоответствующей экипировке человек быстро начинает мерзнуть. Здесь много горизонтальных перил, уводящих от воды, по которым можно передвигаться в соответствующем снаряжении и имея опыт СРТ. Пострадавший висел на перилах на двух жумарах на длинных усах без стремян, в трех метрах от дна уступа, в камуфляжном комбинезоне, трекинговых ботинках. Судя по состоянию тела, смерть наступила давно (около года назад). На уступе под ним лежал транспортник, в котором нашли два мобильных телефона в герме и мультитул. Остальные подробности уже известны. Российские спелеологи планируют эвакуировать тело, но операция дорогостоящая, и идет сбор пожертвований».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия