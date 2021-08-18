«Грузинская мечта» перевела стрелки на время Люксембурга

Политический градус в Грузии постепенно повышается, поляризация растет. Сегодня в ходе предвыборных встреч лидеры «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» в очередной раз обменялись резкими взаимными обвинениями. Попутно правоохранительные органы задержали одного из активистов партии экс-премьера Георгия Гахария, после чего там заговорили о терроре со стороны властей.

Сегодня «Грузинская мечта» продолжила избирательный марафон в Аджарии, в то время как оппозиция сосредоточилась на представлении кандидатов в Восточной Грузии.

Как и в прошлые годы, правящая партия делает упор на обновление инфраструктуры регионов. Сегодняшний день не стал исключением: выступая перед партактивом в поселке Хелвачаури, премьер-министр Ираклий Гарибашвили посулил населению Аджарии 10 миллиардов долларов на развитие, включая строительство нового города, при условии, что победа останется за «Грузинской мечтой»:

«Крупным проектом, который мы доработаем до конца года, станет строительство на месте бывшего советского полигона в Гонио нового города, который станет и новым финансовым центром – с банками и казино, и который внесет оживление в регион. У Грузии есть потенциал стать восточным Люксембургом. Для этого нам нужна стабильная, предсказуемая среда, которая чрезвычайно важна для каждого из наших граждан, для инвесторов и туристов. Для этого, конечно, нужна убедительная победа на выборах, чтобы в стране сохранялся устойчивый мир, стабильность и развитие хотя бы на ближайшие три года, до выборов 2024 года».

Позднее премьер переместился в высокогорную Кеду, где посвятил львиную долю своего выступления разгромной критике Михаила Саакашвили. В своем эмоциональном выступлении Гарибашвили обвинил экс-президента в трусости, сдаче территорий и девятилетнем терроре населения Грузии. Под занавес своего выступления премьер пообещал незамедлительно арестовать Саакашвили, если он посмеет пересечь границы страны.

Адресат обвинений не заставил себя ждать и опубликовал в Facebook гневный ответный пост:

«Этот придворный червь (Бидзины) Иванишвили решил выдать за свой наш проект в Гонио, который должен был быть завершен к 2014 году. Какие же они жалкие и испуганные, мы будем полными неудачниками, если не сможем их отстранить от власти. Мы планировали перенести батумский аэропорт и превратить эти зоны в огромный финансовый центр, а не для постройки дач для русских, что они планируют».

Примечательно, что на фоне склок «Грузинской мечты» и остальной оппозиции до определенного времени в качестве третьей силы себя позиционировала партия бывшего премьера Георгия Гахария. В своих выступлениях политик не раз обличал правящую партию в заинтересованности сохранения «Нацдвижения» как ведущей оппозиционной силы в целях запугивания общественности перспективами возвращения жесткого правления времен Саакашвили, если избиратель не проголосует за «Грузинскую мечту».

Судя по всему, в партии власти с неприятием восприняли такую перспективу. И вот уже представители партии «Для Грузии» заговорили о фактах шантажа, угроз и увольнений с работы со стороны властей. Как заявила на пресс-конференции депутат Анна Бучукури, с сегодняшнего дня власти перешли к открытому террору, в точности копируя методы времен правления «Нацдвижения».

«Акакий Бартая, сторонник нашей партии, был арестован средь бела дня. В частности, во время следования на партийное мероприятие он был остановлен полицией во Мцхете и высажен из машины. При обыске в его багажник было подброшено оружие в тот момент, когда его пересадили в другую машину. Акакий хорошо известен общественности, он является жертвой режима «Национального движения», что подтверждено Страсбургским судом. Крайне прискорбно, что правящая партия в целях сохранения власти начала использовать именно методы «Нацдвижения», – заявила Бучукури.

Судя по выступлению одного из лидеров «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, «Грузинская мечта» ясно дала понять, что рассматривает любого политического оппонента в качестве пособника «Нацдвижения».

«В этой стране не задерживают ни в чем не повинных людей – нет никакой необходимости преследовать оставшуюся без функции партию. Когда эти люди делают такие заявления – это ни что иное, как попытка привлечь к себе внимание. Но их актуальность видна только в СМИ, контролируемых «Нацдвижением». Их функция заключалась в том, чтобы отнять у нас голоса, и этим активно пользовалось именно ЕНД», – заявил Мамука Мдинарадзе.

Противоборствующие стороны активно готовятся к муниципальным выборам 2 октября, и, судя по росту напряженности, сентябрь обещает быть жарким.