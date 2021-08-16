Власть и оппозиция: предвыборные разночтения

Избирательная кампания в Грузии набирает темп, противоборствующие стороны поочередно выдвигают кандидатов на муниципальных выборах. В оппозиции намерены дать решительный бой правящей «Грузинской мечте», и, похоже, в последний момент ей удалось объединиться.

До 2 октября остается около полутора месяцев, и, несмотря на пандемию, избирательная кампания идет полным ходом. «Грузинская мечта» уже выдвинула кандидатов на посты глав муниципалитетов и сейчас всецело поглощена массовой презентацией инфраструктурных проектов в регионах. Оппозиция идет следом – поздним вечером 15 августа партия «Единое национальное движение» на презентации своих избранников пообещала действовать сообща с другой частью оппозиции и уложить на лопатки партию власти. При этом в ЕНД подчеркивают, что главной целью оппозиции становится привлечение на свою сторону не менее 57% голосов избирателей, что позволит ей требовать назначения досрочных парламентских выборов.

Выступая на помпезной презентации своей команды, глава партии Ника Мелия назвал «Нацдвижение» авангардом оппозиции:

«На референдуме 2 октября мы должны лишить легитимации коррумпированную и откровенно пророссийскую «Грузинскую мечту», и мы надеемся, что за нас проголосует грузинский народ. Убежден, именно в этот день будет оформлено их окончательное поражение».

В списке кандидатов представлены как видные представители партии, так и малознакомые общественности лица, однако наибольшее внимание, пожалуй, привлекла кандидатура на пост мэра Зугдиди Анзора Мелия, родного отца председателя партии. Именно на этом факте заострили внимание в «Грузинской мечте».

«Названные кандидатуры в мэры дают все основания предположить, что «Единое национальное движение» проиграет местные выборы в восьмой раз с 2012 года, – спрогнозировал депутат от «Грузинской мечты» Давид Матикашвили. – У оппозиции нет единства, она не смогла согласовать общих кандидатов с «Национальным движением». Все попытки в этом направлении потерпели фиаско. То, что мы увидели, – появление в списках набивших оскомину лиц и членов их семей, – является доказательством того, что ресурсы «Национального движения» исчерпаны и она не способна предложить электорату что-то новое», – сказал Давид Матикашвили.

В свою очередь, в оппозиции отвечают, что правящая команда делает хорошую мину при плохой игре. На сегодняшней презентации своей команды председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия подтвердил принципиальное согласие оппозиции идти на выборы единым фронтом:

«Сегодня по итогам консультаций между различными оппозиционными партиями завершился важный этап по согласованию единых кандидатов. Это исторический шанс – победить режим, который угрожает будущему нашей страны. Сейчас можно утверждать, что завершен первый этап согласования. Более чем в 300 мажоритарных округах существует предварительная договоренность о выдвижении единого кандидата. На первом этапе мы удовлетворены этим результатом согласования и считаем, что это должно быть донесено до граждан, что оппозиционные партии в разных районах и муниципалитетах с разным составом смогли найти разумный компромисс. Это является наглядной демонстрацией того, что сообща мы можем одолеть режим Иванишвили».

Выдвижение согласованных кандидатур будет продолжено до конца текущей недели. Тогда же свой избирательный список обещает представить и политическое объединение «Лело», и, по неофициальной информации, партия также будет согласовывать кандидатов с остальной частью оппозиции.