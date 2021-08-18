Наши люди в Кабуле. Курс на «талибанизацию»?

Часть граждан Грузии вернулись из Афганистана, но большинство по-прежнему находятся в Кабуле в ожидании эвакуации. Талибы заверяют: никто из иностранных граждан не пострадает, но эксперты сомневаются в том, что представителям движения, признанного Советом безопасности ООН террористическим, стоит верить на слово.

Шестеро из двух десятков грузинских контрактников, находившихся в Афганистане, вернулись домой. В Тбилиси их доставил венгерский самолет.

В аэропорту бывших военнослужащих встречали руководитель администрации правительства Илья Дарчиашвили и замминистра иностранных дел Александр Хвтисиашвили. Как отметил Дарчиашвили, Тбилиси продолжает операцию по возвращению все еще остающихся в Афганистане граждан Грузии.

«Благодаря усилиям правительства Грузии, в результате очень активной работы Министерства иностранных дел, сегодня шесть граждан Грузии благополучно вернулись домой из Афганистана, что является очень важным событием. Процесс продолжается, группа наших сограждан все еще остается в Афганистане, администрация премьер-министра Грузии активно работает со всеми ведомствами, международными партнерами для организации дополнительных рейсов, которые позволят им безопасно вернуться домой в ближайшем будущем», – заявил Илья Дарчиашвили.

При этом на фоне драматических кадров из кабульского аэропорта, на которых местные жители пытаются цепляться за фюзеляж и шасси идущих на взлет военных транспортников, Тбилиси заявил, что не намерен принимать беженцев из Афганистана и даже не рассматривает этот вопрос. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили. У Грузии не было дипломатического присутствия в Кабуле. Вопросами Афганистана занималась грузинская дипмиссия в Туркменистане, и, соответственно, в сотрудничестве с местными жителями, за судьбу которых Тбилиси мог быть в ответе, не было необходимости. Представитель МИДа также уточнил, что в Кабуле все еще остаются 16 граждан страны и в настоящий момент ведется активная работа по их эвакуации:

«Остается 16 наших граждан, мы активно работаем над тем, чтобы вывезти их из города в аэропорт, где ситуацию контролируют военные США, Британии и Турции. Оттуда уже эти люди вылетят в Грузию. Мы работаем с партнерами над этим. Страны-партнеры планируют осуществить оттуда десятки рейсов, на которых мы сможем транспортировать наших граждан. Параллельно мы работаем над тем, чтобы в Афганистане приняли борт из Грузии. Это связано с определенными трудностями, так как ситуация хаотичная, обстановка тяжелая, и если удастся отправить самолет в ближайшее время, то они прилетят на нем».

Что касается информации о еще одном, 23-м гражданине Грузии, о нахождении которого в Афганистане стало известно позднее, то, по словам замминистра, сотрудники МИДа с ним связались, но он сообщил, что его эвакуацию обеспечит компания, в которой тот работает. Так что он прибудет в Грузию другим путем.

Благодарность Будапешту за помощь в эвакуации граждан Грузии выразила президент страны. Об этом Саломе Зурабишвили написала в своем Twitter:

«Я хочу выразить искреннюю благодарность Венгрии за помощь в эвакуации шести граждан Грузии из Кабула. Подобные проявления солидарности и партнерства очень важны в это трудное время. Я уверена, что оставшиеся в Кабуле грузины очень скоро благополучно вернутся домой».

Пока Грузия пытается вернуть своих граждан из Афганистана, лидеры талибов возвращаются в эту страну из ссылки. В частности, в Кандагаре объявился руководитель политического крыла «Талибана» мулла Абдель Гани Барадар. Выбор места для возвращения неслучаен. Именно Кандагар считается «духовной родиной» движения «Талибан» и до вторжения американцев в страну считался главным оплотом террористической организации. Впрочем, теперь талибы обещают: с нынешнего момента все будет иначе. Представитель движения Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что «Талибан» прощает тех, кто с ним боролся, назвав это амнистией. И заверил, что права всех групп населения будут защищены:

«Я хочу заверить международное сообщество в том, что никто не пострадает. Нам не нужны проблемы с международным сообществом, но мы имеем право поступать в соответствии с нашими религиозными принципами. У других стран могут быть иные подходы, правила и законы, так и афганцы имеют право на собственные правила и законы, соотносимые с нашими ценностями. Мы обязуемся соблюдать права женщин в соответствии с законами шариата, и они будут трудиться плечом к плечу с нами. Мы хотим заверить международное сообщество, что не будет никакой дискриминации. Я бы хотел также заверить СМИ в том, что мы уважаем средства массовой информации в наших культурных рамках. Частные СМИ могут оставаться свободными и независимыми. Но ислам играет огромную роль в нашей стране, поэтому исламские ценности должны приниматься в расчет».

Впрочем, политолог, востоковед Зураб Батиашвили считает, что словам талибов верить довольно сложно, учитывая их прошлый опыт управления страной:

«Будущее будет довольно тяжелым для афганцев, особенно для женщин, так как явно будут действовать законы шариата. А значит, свободы и права женщин будут сильно урезаны. Поэтому граждане тысячами бегут из Афганистана. Кто может – через границу. Все мы видели драматические кадры из аэропорта Кабула, где они цеплялись за самолеты, лишь бы улететь, и несколько человек, к сожалению, погибли. Мало кто хочет жить под талибами, так как предыдущие годы их правления наглядно показали, чего от них ожидать».

Опасения эксперта разделяют лидеры стран «Большой семерки». На следующей неделе они проведут экстренное заседание. Решение было принято по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Вашингтон пообещал, что намерен требовать от талибов выполнения обещаний, данных ими на пресс-конференции в Кабуле.

Основатель Грузинского центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе считает, что угроза военной экспансии талибов в соседние страны преждевременна. Эксперт уверен, что взявшая власть в стране группировка неоднородна и скоро внутри нее начнется разлад:

«У меня часто бывали встречи по Афганистану в контексте НАТО, и я сам несколько раз посещал Афганистан. Сегодняшние заявления по поводу того, что афганское государство пало и к власти пришли талибы, является ошибкой. Не было никакого афганского государства, было несколько кланов коррумпированных местных жителей, жирующих на помощи со стороны коалиции. Не было государства. «Талибан» же – военизированная банда, состоящая из разных пуштунских племен, которые обязательно начнут войну друг с другом за влияние. У них нет серьезной традиционной военной силы, нет тяжелой техники, нет военно-воздушных сил и нет традиционно организованной военной структуры, поэтому фантазии о том, что теперь начнется их экспансия, несерьезны».

Директор Института востоковедения Государственного университета имени Ильи Георгий Саникидзе тоже не верит в «талибанизацию» соседних государств:

«Движение «Талибан», в отличие от известных региональных и глобальных исламистских движений как «Аль-Каида» или «Исламское государство», носит локальный характер и не выходит за пределы Афганистана. В прилегающих регионах и странах, прежде всего в Центральной Азии и Иране, нет ни угрозы широкого распространения идеологии талибов, ни угрозы интервенции террористического типа. В Центральной Азии существуют жесткие авторитарные режимы, строго контролирующие религиозную деятельность, несмотря на наличие сторонников исламизации в определенных слоях населения. Единственное исключение – Таджикистан, но и здесь «талибанизация» маловероятна».

По словам профессора, необходимо учитывать также тот факт, что Афганистан – многонациональная страна. А приход к власти талибов фактически устанавливает «пуштунский порядок» (подавляющее большинство талибов принадлежат к пуштунам). Но вряд ли этот «пуштунский порядок» охватит всю страну. Контролировать всю страну крайне сложно. Поэтому в лучшем для «Талибана» случае, считает Саникидзе, это будет новый тип федерации или конфедерации.

Главным вопросом на сегодня, по мнению профессора, является то, какое из двух направлений исламизации страны будет выбрано: радикальный ислам или же умеренно-радикальный.