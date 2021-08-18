«Дельта»: непрогнозируемый и агрессивный

В Тбилиси сегодня открылся еще один центр массовой вакцинации. В процесс также включились мобильные бригады – они будут прививать на дому людей, которые не в состоянии передвигаться из-за проблем со здоровьем. Специалисты призывают включиться в процесс вакцинации и беременных женщин. Сегодня в столичной клинике скончалась еще одна из ожидающих ребенка – Теона Абашидзе.
Теоне Абашидзе, скончавшейся сегодня в тбилисской клинике им. Бокерия, был 31 год. Женщина была на седьмом месяце беременности. У Теоны Абашидзе остался маленький ребенок. По словам клинического директора клиники Алекси Вачадзе, скончавшаяся пациентка не была вакцинирована. Ее состояние начало поэтапно ухудшаться, несмотря на оказываемую медицинскую помощь:
«Поначалу симптомы, разумеется, были, но в сравнительно легкой форме. Но ввиду того, что мы знаем, что штамм «Дельта» особенно агрессивен в случае с беременными, мы, конечно, оставили у нас девушку. 12 августа стал своего рода переломным, пациентке понадобился CPAP – механическая вентиляция (легких). Ее состояние стало тяжелым. 13 августа ее перевели в реанимацию, а 16-го нам пришлось полностью перевести ее на аппарат искусственного дыхания. Несмотря на большие усилия, спасти пациентку не удалось».
Несколькими днями ранее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался и отец Теоны Абашидзе – 58-летний Джемал Абашидзе. На протяжении лет он занимал должность гамгебели села Херетискари, потом работал педагогом.
Представители сферы здравоохранения говорят, что штамм «Дельта», циркулирующий в настоящее время в Грузии, меняет представления о ковиде. Если ранее высокая летальность по большей части наблюдалась среди возрастных пациентов и «хроников», то теперь жертвами вируса становятся и относительно молодые и здоровые люди:
«Все что можно делать в плане лечения в госпитальном секторе – делается по максимуму. Но сложно прогнозировать, в каком случае пойдет ухудшение, в какой возрастной группе… Если раньше высокий показатель смертности по большей части был среди пожилых, лиц с хроническими заболеваниями, сегодня, к сожалению, он сравнительно помолодел. Врачи говорят, что прогнозировать сложно, вне зависимости от фона, других заболеваний (имеющихся у пациента)», – сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Сегодня в Тбилиси открылся еще один центр массовой вакцинации. На территории Национального университета Грузии, по адресу Цинандали, 9, каждый желающий может привиться в порядке живой очереди. На месте работают бригады Республиканской больницы.
«С 10 до 6 вечера, каждый день, включая выходные, будут работать бригады Республиканской больницы. На этом этапе шесть бригад могут вакцинировать более тысячи человек в день. Впрочем, у центра есть ресурсы, чтобы удвоить это количество», – сказала замдиректора Республиканской больницы Джавара Угрехелидзе.
Таких прививочных центров в столице уже несколько, в том числе на территории Медицинского и Технического университетов. По словам главы Центра по контролю заболеваемости Амирана Гамкрелидзе, подобные центры работают и в регионах:
«В Тбилиси на территории торгового центра Hualing на втором этаже есть огромное пространство. Там работает до 20 бригад. Они могут прививать до двух тысяч человек в день. (Прививочный центр) открылся и во Мцхете, в спортивном комплексе, в Батумском университете, в Кутаисском университете сейчас тоже откроется, в Зестафони, в Рустави, в Зугдиди. На территории рынка Лило (в Тбилиси), где передвигается много людей, там тоже есть сравнительно (маленький) центр – там работают три бригады, которые в день могут прививать по 200–300 человек».
С сегодняшнего дня лица, которые не могут передвигаться из-за проблем со здоровьем, могут пройти вакцинацию на дому. Для этого нужно позвонить по номеру 1522.
За последние сутки было выявлено 5914 новых случаев ковида, 49 человек скончались.
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