Больничный сектор под завязку и 95% невакцинированных пациентов

В Грузии на фоне бушующей эпидемии продолжают ужесточать ограничения. С сегодняшнего дня ношение масок вновь становится обязательным не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Больничный сектор загружен под завязку. Минздрав сегодня развернул второй полевой госпиталь в столице.

Статистика снова бьет рекорды. За последние сутки в стране выявили максимальное за пандемию количество новых случаев ковида – 6208. Было проведено около 48 тысяч тестов. Показатель выявляемости, таким образом, около 13%.

Все это примерно втрое превышает те показатели, которые фиксировались на пике майской волны, говорит глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе:

«Система здравоохранения работает на грани, нужно больше активности в двух направлениях. Первое – это соблюдение рекомендаций, к которым сегодня добавилось обязательное ношение масок на открытом пространстве – везде, кроме, скажем, случаев, когда вы один на пробежке на Черепашьем озере или озере Лиси. Там с вас этого никто не будет требовать. Особенно будет усилен мониторинг за ресторанами и другими заведениями. Тут также рекомендуется по большей части использовать открытые пространства. А второе основное направление – это больше прививок».

Минздрав тем временем продолжает подготовку полевых госпиталей. Таких в столице уже два. Один – на территории олимпийской деревни в Дигоми, второй – в Центре технической переподготовки, расположенном в Самгори. В ведомстве говорят, что рассматривают ресурс этих госпиталей как крайнюю меру, и пока система здравоохранения выдерживает, прибегать к ней не планируют. Впрочем, коечный фонд в больницах, по словам министра Екатерины Тикарадзе, уже полностью заполнен:

«Коечный фонд заполнен пациентами, впрочем, мы будем использовать различные методы, с помощью которых будем активно управлять потоками пациентов в госпитальном секторе. По сегодняшний день ни один пациент не остался без размещения в госпитале, я имею в виду тех пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. На сегодня у нас более 52 тысяч активных случаев, и их основная часть лечится на дому, их ведут семейные врачи. Около 3500 человек – в ковид-гостиницах, остальные – в госпиталях».

При этом Минздрав подсчитал, каков процент невакцинированных среди пациентов, в настоящее время проходящих лечение в больницах. По словам Екатерины Тикарадзе, их в общей сложности 95%.

«Мы установили, какова в госпиталях доля пациентов, которые были привиты одной или обеими дозами вакцины. В этом компоненте выяснилось, что 2,85% попавших в клинику были привиты одной дозой, а 2,13% пациентов – двумя. В клиниках сегодня проходят лечение в 95% (случаев) люди, которые не были привиты ни одной вакциной. Это еще раз подчеркивает эффективность вакцинации. Я еще раз призываю наших граждан быть активнее и принять решение о включении в вакцинацию, а также интенсивно использовать маски», – сказала министр.

Между тем в сентябре, возможно, для граждан, не прошедших вакцинацию, введут новые правила. Если инициатива Центра по контролю заболеваемости будет утверждена, все невакцинированные граждане, входящие в группы, которые в обязательном порядке систематически проходят тестирование на коронавирус за счет государства, с сентября будут тестироваться уже только за свой счет или за счет нанимателя. Речь идет о полицейских, педагогах, сотрудниках торговых центров и пр. Кроме того, попасть в частные или публичные учреждения, согласно этой инициативе, можно будет только при наличии сертификата о прохождении полного курса вакцинации или с результатом быстрого или ПЦР-теста, сделанного в течение последних 24 или 72 часов соответственно.

По словам Амирана Гамкрелидзе, предположительно, инициатива вступит в силу с середины сентября.

«Думаю, мы обсудим этот вопрос к сентябрю. Люди ведь должны подготовиться. Мы не совсем будем правы, если просто решим, что это вступит в силу завтра. Поэтому и объявляем, что работаем над этим вопросом», – сказал Гамкрелидзе.

Сегодня Дома юстиции начали выдавать ковид-карточки гражданам, содержащие информацию относительно прохождения полной или частичной вакцинации, тестирования. Для получения документа необходимо предоставить удостоверение личности. Услуга бесплатная.

Завтра, 18 августа, в столице откроется еще один прививочный центр, вакцинироваться в котором можно без предварительной регистрации на сайте https://booking.moh.gov.ge/. Центр, расположенный на территории Национального университета Грузии по адресу Цинандали, 9, будет работать с 10 утра до шести вечера. Аналогичный центр работает и в VI корпусе Государственного технического университета.