Астамур Логуа: «Этот магазин – аналог советской "Березки"»

Абхазское общество и социальные сети обсуждают открытие «магазина беспошлинной торговли» в Сухуме, владельцами которого называют двух депутатов парламента – Астамура Логуа и Питу Бебия. По мнению эксперта Тенгиза Джопуа, создание такого магазина на таможенной территории Абхазии незаконно, Астамур Логуа уверяет, что речь не идет о магазине дьюти-фри, а налоги будут оплачиваться.

Двух депутатов абхазского парламента – Астамура Логуа и Питу Бебия обвинили в корысти и попрании законов страны, им приписали владение магазином беспошлинной торговли в Сухуме. Ситуация осложнилась тем, что в декларациях о доходах депутатов этот магазин не числится.

Бывший сотрудник Государственного таможенного комитета Тенгиз Джопуа в интервью информационному агентству «Аиашара» сообщил, что магазин беспошлинной торговли не может создаваться на территории Абхазии, это противоречит законодательству и нанесет урон бюджету страны:

«Что такое магазин беспошлинной торговли? Это специализированный торговый объект, в котором размещаются иностранные товары без уплаты таможенных пошлин, налогов и применения в отношении этих товаров мер экономической политики. Такие торговые объекты в соответствии с действующим таможенным законодательством могут быть размещены только рядом с государственной границей. Обязательное условие размещения таких магазинов, что товар из этого магазина должен покинуть таможенную территорию страны. Там у нас продается алкогольная продукция, табачная продукция, ювелирные изделия, а все эти товары облагаются не только таможенной пошлиной, но и акцизным налогом, плюс дополнительно к ним идет налог на добавленную стоимость. За счет налогов стоимость таких товаров может увеличиться на 50%».

По словам Тенгиза Джопуа, магазин рассчитан на покупателей с дипломатическими паспортами и военнослужащих Российской Федерации, проходящих службу в Абхазии:

«Я сегодня изучал положение по этому магазину. К моему удивлению выяснилось, что товары могут приобретать люди, которые располагают дипломатическими паспортами. Речь идет о должностных лицах дипломатических представительств, консульских учреждений. Выяснилось, что помимо них в этом магазине могут приобретать товары военнослужащие Российской Федерации и Погрануправления ФСБ России. И это уже совсем нонсенс, говорят, что якобы и граждане Абхазии, обладающие дипломатическими паспортами. В соответствии с Венской конвенцией дипломатические учреждения не освобождаются от уплаты косвенных налогов. Венская конвенция предоставляет широкий набор полномочий, прав и привилегий, в том числе, в отношении налогообложения, но косвенные налоги они обязаны платить. А к косвенным налогам относятся таможенная пошлина, акцизный налог и налог на добавленную стоимость».

Тенгиз Джопуа напомнил о скандале, связанном с размещением на российско-абхазской границе во времена президента Рауля Хаджимба двух магазинов дьюти-фри. Вскоре после их открытия началась бесконтрольная продажа товаров из этих магазинов и ввоз их в Абхазию, что нанесло существенный урон бюджету. Объемы налоговых поступлений и пошлин от ввоза табачной и алкогольной продукции сократились, по данным налоговых органов, на 26%, а по мнению Джопуа – на 40%.

Он также отметил, что положение предусматривает мелкооптовую торговлю, что для таких магазинов вообще запрещено. В магазине дьюти-фри можно купить только тот товар, который человек может унести в руках.

Тенгиз Джопуа считает, что беспошлинная торговля на территории Абхазии нанесет вред тем добросовестным предпринимателям:

«Я опасаюсь того, что открытие этого магазина создаст коридор, возможность людям не совсем добросовестным опять открыть этот поток импортной продукции без уплаты каких-либо платежей, без какой-либо налоговой нагрузки на внутренний рынок страны. А это в конечном итоге приведет к подавлению добросовестных абхазских импортеров, потому что в нашей стране есть люди, которые завозят аналогичную алкогольную и табачную продукцию. Они в момент ввоза платят налоги и уплачивают таможенные пошлины. И если здесь этот поток возникнет, то у этих людей цена будет значительно ниже, чем у тех, кто добросовестно ввозит товар. Фактически это – подавление отечественных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Мне кажется, это неправильная государственная экономическая политика в сфере внешнеторгового регулирования. Наличие этого магазина на территории Абхазии и попытка объяснить его создание потребностями дипломатических представительств выглядит смешно, на мой взгляд».

Мы обратились к депутату парламента Астамуру Логуа и попросили его прояснить ситуацию. Он выразил недоумение в связи с тем, что анонимы в социальных сетях раздули скандал:

«Я же не скрывал, что моя семья имеет к этому отношение, есть же документы, их можно поднять, посмотреть, на основе чего действует этот магазин. Люди специально пишут, даже те, которые знают, что это не совсем дьюти-фри. Я что, не знаю, что такое дьюти-фри и где он должен быть расположен? Этот магазин – аналог советской «Березки», магазин называется «Дипломат», он для дипслужащих и приравненных к ним представителей международных и иных организаций, к коим у нас относятся и представители Погрануправления ФСБ России, их семьи, военнослужащие 7-й военной базы. К магазину приписаны также люди, наделенные дипломатическим иммунитетом в Абхазии. Другие не имеют право покупать там товар. Люди приходят и спрашивают, почему нам не разрешили? Есть и такая точка зрения, что всем надо разрешить, но тогда это как раз ударит по абхазской экономике, о которой мы все думаем, кстати говоря».

Астамур Логуа уверен, что сейчас говорить о том, какую прибыль принесет бюджету данный вид деятельности, рано, должен пройти хотя бы год, чтобы можно было оценить, какие налоги и в каком количестве уплачены, заранее делать прогнозы нельзя.

Депутат сообщил, что деятельность магазина регламентирует указ президента Багапша от 2009 года:

«Правоустанавливающие документы – это указ президента, регламентирующий деятельность этого магазина от 2009 года, это указ Сергея Васильевича Багапша. Когда мы в 2018 году стали этим заниматься, мы пришли и начали дальше собирать документы. Потом не было порядка выдачи лицензии. Этот порядок очень долго делался, затем его сделали. Потом искали инвестора, один был, второй, первая лицензия была выдана в 2018 или в 2019 году. Не получилось договориться с инвестором, прошло время, нашелся инвестор. Некоторые в политику этот вопрос переводят, но никаких новых инвесторов нет, все те же, которые в этом направлении работают по Абхазии».

Астамур Логуа объяснил, что отсутствие в его декларации этого объекта связано с тем, что при принятии закона депутаты исключили из списка декларантов братьев, сестер и совершеннолетних детей:

«Я один из тех, кто говорил, что надо декларацию сделать для всех членов семьи, но из-за того, что парламент не захотел так закон принимать, я виноват, что в моей декларации или в декларации членов моей семьи нет никакого магазина? А если бы список был полный, поверь, он был бы там отражен. Если бы, допустим, члены моей семьи, условно говорю, брат и сестра входили в список декларантов, все те люди, которые сегодня пишут, что кто-то от кого-то что-то скрывает, увидели бы в декларации, что там это отражено. Но самое интересное, что я хотел, чтобы именно так этот закон был принят, но его так не приняли, и я теперь виноват?»

Депутат заверил, что ни после войны, ни в мирное время, ни он сам, и никто из членов его семьи ничего себе не присвоили и ничего не украли ни у народа, ни у государства.

Магазин, из-за которого столько споров в обществе, расположен в Сухуме, напротив погрангородка, где живут российские военнослужащие и их семьи.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия