«Дипломат» в законе

В абхазском обществе продолжают обсуждать открытие в Сухуме магазина дьюти-фри для обладателей дипломатических паспортов. Критики говорят о том, что он нанесет существенный ущерб местным производителям, а Государственный таможенный комитет, ссылаясь на нормативно-правовые акты, заявляет, что магазин работает на законном основании и нарушений нет.

В Сухуме напротив погрангородка, в котором живут российские военнослужащие и их семьи, открылся магазин беспошлинной торговли «Дипломат» для всех, кто обладает в Абхазии дипломатическими паспортами. В социальной сети опубликован ответ Министерства юстиции Республики Абхазия на запрос информационного агентства «Аиашара», из которого становится понятно, что этот торговый объект внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как общество с ограниченной ответственностью «Дипломатик Дью Ти». Его долевиками являются, как следует из ответа Минюста, четыре женщины, две из них ­– жены депутатов абхазского парламента, две другие женщины тоже хорошо известны в Абхазии, генеральный директор – Андрей Кейян.

Скандал вокруг магазина беспошлинной торговли не только не утихает, он набирает обороты. До сих пор нет ясности в вопросе, насколько законно его существование в центре страны.

Депутат парламента Астамур Логуа, который подтвердил «Эху Кавказа», что его семья имеет отношение к «дипломатическому» магазину, заявил, что данный торговый объект не является магазином беспошлинной торговли, а представляет собой нечто вроде магазинов «Березка», которые существовали в советские времена.

Экономист Ахра Аристава в интервью «Эху Кавказа» не согласился с такой трактовкой. Он говорит, что объекты валютной торговли абхазским законодательством не предусмотрены:

«В магазинах по типу «Березки», которые были в Советском Союзе, режим торговли был связан с валютой. Здесь у нас валютных режимов торговли нет. Есть законодательство по режиму беспошлинной, безакцизной, безналоговой торговли. Беспошлинная торговля в центре страны, где нет таможенного поста, – это недопустимая вещь. Даже те дьюти-фри, которые работают на границе, где есть и таможня, и спецслужбы, все равно наши производители очень ощущали приход товара из этих магазинов, производителям было тяжело. А тут в центре страны… Я думаю, что ничего хорошего стране от этого магазина не будет».

Аристава пояснил, что, приобретая товары в обычных магазинах, дипломаты и приравненные к ним военнослужащие поддерживали местных производителей и импортеров, теперь же они смогут отовариваться в более дешевом магазине, и деньги будут уходить из страны:

«Те же дипломаты, те же военнослужащие, те же самые иностранные граждане, которые находятся на территории Республики Абхазия, получая здесь зарплату, тратили эти деньги в Абхазии и помогали нашим производителям, нашему бюджету. Теперь же им открывают магазин, и эти деньги пойдут за границу иностранному производителю. Магазин фактически безналоговый, максимум там будут возникать подоходный налог и налог на прибыль. Все. Суть в том, что у нас есть производители пива, вина, водки, а это предприятия, на которых работают люди, где созданы рабочие места. Эти предприятия платят в десятки раз больше налогов. И если появится дешевый товар, безналоговый, естественно, предприятия, которые платят налоги, будут в убытке».

Ахра Аристава считает, что многолетние усилия организаторов этого бизнеса были направлены на то, чтобы получить льготы, однако он уверен, что льготы не приносят стране пользу, они мешают ей развиваться:

«Процедура открытия магазина – элементарная. Если у вас есть деньги, вы или строите, или берете в аренду помещение, покупаете оборудование и открываете магазин. А тут люди потратили годы. А для чего люди ходят годами? Для того чтобы получить льготы. Магазин беспошлинной торговли – он как раз под льготами. Там не надо товар растаможивать, не надо платить пошлину, не надо платить НДС, не надо платить акциз, а это все большие и тяжелые платежи. И все это делается для того, чтобы было равновесие между иностранным товаром и нашим национальным товаром. А льготы – это самое большое зло, которое есть сегодня в Абхазии. Оно рубит страну, не дает ей развиваться. Эти льготы ничего хорошего не дали стране, и уровень жизни не стал качественней ни у учителей, ни у врачей, ни у сотрудников милиции, ни у кого. Весь мир отказывается от льгот, а мы к льготам возвращаемся».

Сегодня Государственный таможенный комитет Республики Абхазия дал ответ на вопрос о том, насколько законна работа магазина дьюти-фри в центре страны. Его пресс-служба распространила официальное сообщение, в котором сказано, что положение о магазине беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств и приравненных к ним представительств международных организаций утверждено указом президента Багапша в 2009 году. Порядок выдачи лицензии на создание магазина беспошлинной торговли для дипломатических представительств определяется постановлением кабинета министров от 20 февраля 2020 года. Исполняя эти нормативные акты, председатель Государственного таможенного комитета 18 мая 2021 года утвердил порядок помещения товаров под режим магазина беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств.

ГТК поясняет, что режим работы дьюти-фри на КПП «Псоу» и магазина в Сухуме регламентируется разными нормативно-правовыми актами. Все требования к обустройству магазина беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств были соблюдены на момент получения разрешительного документа. Никаких нарушений за время функционирования магазина беспошлинной торговли не выявлено. Отовариваться в нем могут лишь обладатели дипломатических паспортов при наличии соответствующей аккредитации в МИД РА.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия