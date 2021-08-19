Еще двое граждан Грузии, работавших в британской компании, покинули Афганистан

Страны Запада за последние дни вывезли из Кабула 2200 человек

Великобритания примет до 20 тысяч беженцев из Афганистана, из них до 5 тысяч в нынешнем году. Об этом заявили власти страны, после того как почти всю территорию Афганистана взяло под контроль исламистское движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено).

Ситуация в Афганистане, где британские военные и их союзники сейчас ведут эвакуацию персонала своих дипмиссий, стала в среду предметом дебатов в Палате общин британского парламента. Премьер-министр Борис Джонсон подтвердил взятые на себя правительством обязательства по приёму беженцев. Приоритет, как было сказано, будет отдаваться женщинам, представителям религиозных и иных меньшинств. Оппозиция требует увеличения этой квоты.

Джонсон также заявил, что режим талибов британское правительство будет оценивать по его делам, а не по словам. Он исключил возможность возобновления боевой миссии НАТО в стране для борьбы с талибами, солидаризировавшись с позицией президента США Джо Байдена.

Талибы заняли Кабул 15 августа. Аэропорт в столице Афганистана находится под контролем сил международной коалиции во главе с США. Согласно первоначальному графику, к 31 августа они должны быть выведены из страны. Сейчас они обеспечивают эвакуацию. Точных данных о числе людей, которые смогли покинуть страну военно-транспортными самолётами, нет. По одним данным, за последние трое суток были вывезены около 2200 человек – сотрудники западных дипмиссий, а также афганцы, спасающиеся от власти талибов. Другой источник Reuters сообщает о 5 тысячах эвакуированных.

Талибы не предпринимают попыток взять аэропорт штурмом, однако, по сообщениям, препятствуют афганцам, которые хотят добраться до воздушной гавани.

Накануне представители движения "Талибан" дали в Кабуле первую пресс-конференцию после взятия города. Они пообещали не преследовать своих противников в гражданской войне, как и тех, кто сотрудничал с американскими военными, бороться с террористическими группировками и наркоторговлей, а также соблюдать права женщин и свободу СМИ – как было сказано, "в рамках шариата".

В среду в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что талибы открыли огонь по участникам демонстрации в городе Джелалабад на востоке страны.

Судя по опубликованным видеозаписям, демонстранты несли флаги Исламской республики Афганистан – очевидно, протестуя против власти талибов. Сообщается о, по меньшей мере, двоих убитых.