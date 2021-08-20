Екатерина Дгебуадзе: до 40% грузинских учителей уже вакцинированы

Процесс вакцинации от коронавируса представителей сферы образования идет интенсивно по всей Грузии, — об этом сообщает министерство образования и науки страны.

Ведомство информирует, что первый заместитель министра образования и науки Грузии Екатерина Дгебуадзе вместе с государственным поверенным Мцхета-Мтианети Давидом Нозадзе посетила центр иммунизации сотрудников школ в муниципалитете Мцхета. Учителя, пришедшие на вакцинацию, заявили, что они и их коллеги хорошо осознают важность иммунизации и ответственность, которую несут представители сектора образования.

Екатерина Дгебуадзе поблагодарила учителей Мцхеты за их участие в процессе всеобщей вакцинации и снова призвала школьное сообщество проявить активность, вовремя подключиться к процессу иммунизации и защитой своего здоровья помочь преодолеть пандемию. По ее словам, тот факт, что количество вакцинированных учителей в Грузии приближается к 40%, приветствуется, процесс продолжается, и в министерстве надеются, что эта цифра значительно увеличится в ближайшем будущем.

Чтобы максимизировать процесс иммунизации, все центры иммунизации в Грузии дополнительно оборудованы кабинетами и группами вакцинации для представителей сектора образования.

Вакцинация желаемой вакциной в центрах возможна без предварительной регистрации, информирует Первый канал.

Ранее сообщалось, что учеба в школах Грузии может не возобновиться 15 сентября. По словам директора Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, его ведомство сможет рекомендовать возобновление учебы с этой даты только в том случае, если показатель положительности выявления коронавируса будет ниже 4%.