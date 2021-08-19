Вакцинация и «нейтральное» духовенство

Сегодня в Грузии зафиксировали самый высокий показатель летальности за всю пандемию. В Минздраве полагают, что на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации он в ближайшее время будет расти. В то же время патриархия, как и раньше, отказывается способствовать процессу вакцинации. Более того, отдельные священнослужители выступают против того, что это делают врачи.

За последние сутки еще 4921 человек в Грузии заразился ковидом. Больше всего – почти две тысячи – инфицированных в Тбилиси, далее следуют Аджария (739), Имерети (626) и Кахети (386).

Сегодня при этом в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 58 человек. Это самый высокий показатель за всю пандемию. Только с начала августа в Грузии 770 человек стали жертвами вируса. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния предполагает, что следует ожидать роста летальности:

«Из нашей практики следует, что смерть наступает как минимум в 1% случаев (от общего числа заражений). А это означает, что, если у нас ежедневно инфицируется пять тысяч человек, из них 50 погибают. К сожалению, избежать этого, когда (заражения) уже произошли, невозможно. Ожидаемый рост смертности может фиксироваться в последующие дни, ввиду того, что рост смертей начинается позже (после увеличения ежедневного количества случаев)».

В то же время, по подсчетам Минздрава, среди пациентов, попавших в реанимацию, лишь менее 1% – люди, привившиеся одной дозой вакцины, и 0,3% – те, кто прошел полный курс вакцинации. Другими словами, говорит Тамар Габуния, речь идет фактически о единичных случаях, при условии, что в реанимациях проходили лечение около 3500 человек. Все это, считает замминистра, указывает на то, что вакцина реально работает – защищает от госпитализации и развития осложнений.

Впрочем, ряд священнослужителей пытаются убедить паству в обратном. Делают это, несмотря на официальную позицию церкви, которая, как заявляется, не намерена ни поддерживать, ни препятствовать процессу вакцинации. Аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов, который регулярно отвечает на вопросы граждан по поводу прививок и вместе с коллегами участвует в различных акциях по повышению информированности общественности, рассказал, что группа священнослужителей сравнила то, чем они занимаются, с деятельностью нацистского врача Йозефа Менгеле во время Второй мировой войны.

«Мы часто слышали, что представители церкви не хотят вмешиваться в дело врачей. Поэтому я прошу патриархию пресечь кампанию, направленную против нас, которая является грубым вмешательством в нашу образовательную и врачебную деятельность, и это вмешательство переводится в человеческие смерти», – написал на своей странице в Facebook Бидзина Кулумбегов.

В патриархии официальных комментариев на этот счет не делали. Не комментировали там и обращение президента Саломе Зурабишвили, на прошлой неделе призвавшей церковь благословить паству на вакцинацию.

В послании патриарха Илии Второго, приуроченном к празднику Успения Богородицы, который отмечается сегодня, речь идет лишь о молебнах для больных, на проведение которых патриарх благословил священнослужителей.

Митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили) сегодня вновь заявил, что способствовать процессу вакцинации патриархия не будет.

«Я лично считаю, что один человек не может заставлять другого прививаться, чем бы это ни было мотивировано. С другой стороны, я полагаю, что, скажем так, демонизация вакцинации – абсолютно неприемлема, как и какие-либо попытки вложить какое-то дьявольское содержание в вакцины, которого нет. Это тема медицинского содержания. Так что каждый человек решает сам, прививаться ему или нет», – сказал митрополит. А на вопрос, планирует ли он сам вакцинироваться, ответил, что не будет этого делать, и принял это решение на основании консультации с врачом.

Впрочем, среди духовных лиц есть и те, кто беседует со своей паствой о необходимости вакцинации:

«…во время сегодняшней пандемии (человек) сумел, смог создать вещество для защиты от этого (вируса). Мы должны радоваться этому. Мы не должны считать, что это от Антихриста. Мы должны быть благодарны человеку за то, что он придумал это для спасения человечества. А вместо благодарности мы, напротив, поносим людей, которые ради других людей потрудились, позаботились о них, не спали ночами и придумали что-то для того, чтобы спасти человечество», – сказал во время проповеди архимандрит Дорофей (Курашвили).

По состоянию на 19 августа полный курс вакцинации в Грузии прошли 258 303 человека, а одной дозой привились 625 267 граждан.