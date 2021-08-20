В Грузии за минувшие сутки от COVID-19 умерли 59 человек

За последние 24 часа в Грузии было выявлено 4743 новых случая инфицирования коронавирусом. Информацию об этом опубликовал Национальный центр по контролю заболеваний.

За сутки в стране скончались 59 пациентов. Это самый высокий показатель дневной смертности от COVID-19 с начала пандемии. Жертвами коронавируса в Грузии в общей сложности стали 6 649 человек.

По состоянию на 19 августа, дневной показатель положительности составляет 10.22%, за последние 14 дней – 10.86%, а за 7 дней - 10.98%.

Всего было проведено 46 389 тестов (29 181 на антигены и 17 208 - методом PCR). С первого случая инфицирования общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии составляет – 506 040.

В настоящее время в стране 58 995 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 238 человек, тяжелых пациентов – 1 477, на аппаратах искусственного дыхания 335 человек. В клинических гостиницах находятся 3 458 человек, на дому лечатся 48 299 человек.

Днем ранее в Грузии был выявлен 4921 новый случай коронавируса, 4471 пациент выздоровел и 58 человек скончались.