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Оставшиеся в Афганистане граждане Грузии находятся в аэропорту Кабула и ждут вылета
Граждане Грузии, работающие в одной из канадских компаний в Кабуле, которые до сих пор не смогли уехать, находятся в аэропорту. Об этом они сообщают через соцсети.
«Мы вошли в аэропорт! Мы не можем отвечать на звонки или сообщения, до встречи в Грузии!», — говорится в одном из сообщений.
Информацию подтверждают и в МИД Грузии. Как заявили Первому каналу Грузии в ведомстве, в данный момент оставшиеся в Кабуле граждане Грузии находятся в аэропорту в безопасном месте и ожидают вылета.
Как сообщили "ИнтерпрессНьюс" в ведомстве, граждане Грузии сначала вылетят в Дубай.
«В Афганистане оставалось 16 грузин. Сегодня утром их безопасно доставили в аэропорт, на военную базу НАТО. Они сядут в самолет. Рейс в направлении Дубая обеспечен британцами. Они вылетят в Дубай и, предположительно, прибудут в Грузию в течение дня», - заявляют в МИД.
Другие новости дня
Илон Маск анонсировал создание робота-андроида Tesla Bot
Глава корпорации Tesla, один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что его компания ведёт работу над созданием робота-андроида. Прототип робота, который получит название Tesla Bot, может появиться уже в 2022 году. Об этом Маск заявил на "дне искусственного интеллекта", который провела компания Tesla.
Сообщается, что высота робота составит около 173 см, масса – 57 кг. Вместо лица у него будет экран, а передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч, то есть быстрее человека-пешехода.
По словам Маска, робот сможет выполнять "скучную и опасную" работу, которую "меньше всего любят делать люди". По мнению предпринимателя, массовое появление таких роботов изменит структуру экономики.
Tesla Bot будет связан с новым суперкомпьютером Dojo и нейронными сетями, которые, по словам Маска, "распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём".
Несколько компаний в ряде стран мира ведут разработки роботов-андроидов, однако их массовое серийное производство для использования в хозяйстве пока не налажено.
25 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Южной Осетии
За минувшие сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия было проведено 175 исследований на коронавирусную инфекцию, 25 из них показали положительный результат.
Как сообщила агентству "Рес" в пятницу глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, "под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 689 человек, 17 человек сняты с учета за сутки".
По словам Кочиевой, количество инфицированных с начала пандемии составило 4710 человек, 4026 выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 31484 исследования на коронавирусную инфекцию.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра, по данным на утро 20 августа, проходят лечение 57 пациентов с COVID-19, сообщила главный инфекционист Элеонора Джиоева.
«В инфекционный корпус медцентра республики за прошедшие сутки госпитализированы два человека с коронавирусной инфекцией, выписаны на амбулаторное долечивание три пациента. В палате интенсивной терапии находятся двое больных», - сказала Джиоева.
Навальный вновь призвал Запад ввести санкции против окружения Путина
Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии во Владимирской области, призвал страны Запада активнее бороться с коррупцией в мире, и прежде всего - в России. В колонке, опубликованной в трёх крупных западных изданиях - британской The Guardian, французской Le Monde и германской Frankfurter Allgemeine - Навальный вновь призвал власти иностранных государств ввести санкции против российских олигархов.
Оппозиционер отметил, что борьба с коррупцией без борьбы с самими коррупционерами является "чистейшим лицемерием и подрывает доверие избирателей". Он раскритиковал "западный истеблишмент", поскольку тот, по мнению Навального, "действует как собака Павлова". "Покажи им полковника спецслужб, и они кричат: "Ввести санкции!"; покажи им олигарха, который платит полковнику, и они кричат: "Пригласите его в Давос!", - написал политик.
Навальный считает, что "пока не будут введены персональные санкции в отношении ближайшего окружения Путина, любая антикоррупционная риторика со стороны Запада будет восприниматься как игра и пустословие". Он подчеркнул, что "путинские олигархи, возглавляющие государственные компании, которые лишь формально являются частными - это не бизнесмены, а лидеры организованных преступных группировок".
Российский оппозиционер уже не первый раз требует от Запада ввести персональные санкции против окружения Путина. После одного из таких призывов в Госдуме начали разрабатывать законопроект, вводящий уголовную ответственность за содействие ограничительным мерам в отношении России.
Отдельную часть своей колонки Навальный посвятил мировой коррупции. В качестве примера того, к чему ведёт бездействие лидеров западных государств по отношению к коррупционерам, он привёл ситуацию, сложившуюся в Афганистане. По мнению оппозиционера, именно то, что Запад "не заметил" тотальной коррупции в Афганистане, а главы ведущих стран предпочли не говорить на неудобную для них тему, стало самым решающим фактором в победе террористической организации "Талибан".
"Религиозным экстремистам всех мастей легче вести пропаганду, когда их противники разъезжают на "роллс-ройсах" по улицам государств, где нет ни гроша", - написал Навальный, посетовав на отсутствие политической воли мировых лидеров. По мнению российского оппозиционера, усиление борьбы с коррупцией поможет и решению других мировых проблем, в том числе борьбе с бедностью, терроризмом и изменениями климата.
"Для того чтобы начать действовать, не нужны ни деньги, ни солдаты, ни реформа промышленности. Только политическая воля, которой, к сожалению, часто не хватает", - резюмировал российский оппозиционер, колонка которого в западной прессе была опубликована спустя ровно год после покушения на него. Её оригинал размещён на сайте Навального.
В Грузии за минувшие сутки от COVID-19 умерли 59 человек
За последние 24 часа в Грузии было выявлено 4743 новых случая инфицирования коронавирусом. Информацию об этом опубликовал Национальный центр по контролю заболеваний.
За сутки в стране скончались 59 пациентов. Это самый высокий показатель дневной смертности от COVID-19 с начала пандемии. Жертвами коронавируса в Грузии в общей сложности стали 6 649 человек.
По состоянию на 19 августа, дневной показатель положительности составляет 10.22%, за последние 14 дней – 10.86%, а за 7 дней - 10.98%.
Всего было проведено 46 389 тестов (29 181 на антигены и 17 208 - методом PCR). С первого случая инфицирования общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии составляет – 506 040.
В настоящее время в стране 58 995 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 238 человек, тяжелых пациентов – 1 477, на аппаратах искусственного дыхания 335 человек. В клинических гостиницах находятся 3 458 человек, на дому лечатся 48 299 человек.
Днем ранее в Грузии был выявлен 4921 новый случай коронавируса, 4471 пациент выздоровел и 58 человек скончались.
Талибы охотятся за теми, кто помогал США и НАТО
Талибы активизировали розыск жителей Афганистана, которые оказывали помощь США и НАТО. Об этом говорится в документе, подготовленном для ООН, с которым ознакомились Би-би-си и The New York Times.
У талибов, как пишут издания, есть список с адресами сотрудничавших с американцами людей, которых они хотят "допросить и наказать". Если человека найти не удается, то они угрожают убить или арестовать членов его семьи. В особой опасности находятся военные, полицейские и те, кто работал на следственные органы свергнутого правительства. В частности, в черном списке оказались многие из тех, кто в настоящее время находится в аэропорту Кабула в надежде на эвакуацию.
Ищут талибы и журналистов. На западе Афганистана они убили одного и тяжело ранили другого родственника коррепондента Deutsche Welle. Об этом сообщило руководство германской медиакомпании. По его данным, талибы искали журналиста, который в настоящее время находится в Германии. Другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться.
По данным DW, в Кабуле и провинциях талибы приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников компании. Германские СМИ в открытом письме призвали правительство ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане на немецкие издания, а также для членов их семей.
Facebook отключил для пользователей в Афганистане функцию просмотра друзей. Как написал в твиттере глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер, это было сделано, чтобы "защитить людей от нападений".
Движение "Талибан" ( признано террористической организацией и запрещено в России) заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.
"Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Екатерина Дгебуадзе: до 40% грузинских учителей уже вакцинированы
Процесс вакцинации от коронавируса представителей сферы образования идет интенсивно по всей Грузии, — об этом сообщает министерство образования и науки страны.
Ведомство информирует, что первый заместитель министра образования и науки Грузии Екатерина Дгебуадзе вместе с государственным поверенным Мцхета-Мтианети Давидом Нозадзе посетила центр иммунизации сотрудников школ в муниципалитете Мцхета. Учителя, пришедшие на вакцинацию, заявили, что они и их коллеги хорошо осознают важность иммунизации и ответственность, которую несут представители сектора образования.
Екатерина Дгебуадзе поблагодарила учителей Мцхеты за их участие в процессе всеобщей вакцинации и снова призвала школьное сообщество проявить активность, вовремя подключиться к процессу иммунизации и защитой своего здоровья помочь преодолеть пандемию. По ее словам, тот факт, что количество вакцинированных учителей в Грузии приближается к 40%, приветствуется, процесс продолжается, и в министерстве надеются, что эта цифра значительно увеличится в ближайшем будущем.
Чтобы максимизировать процесс иммунизации, все центры иммунизации в Грузии дополнительно оборудованы кабинетами и группами вакцинации для представителей сектора образования.
Вакцинация желаемой вакциной в центрах возможна без предварительной регистрации, информирует Первый канал.
Ранее сообщалось, что учеба в школах Грузии может не возобновиться 15 сентября. По словам директора Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, его ведомство сможет рекомендовать возобновление учебы с этой даты только в том случае, если показатель положительности выявления коронавируса будет ниже 4%.
В Абхазии подтверждено 119 новых случаев коронавируса, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 488 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 126 пациентов. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 39 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: мужчина 90 лет, и две женщины - 43 и 74 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 45, состояние 11 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 15 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24 067 человек. Зарегистрировано 357 летальных случаев. Выздоровели 19 408 человек.
Еще двое граждан Грузии, работавших в британской компании, покинули Афганистан
Еще двое граждан Грузии покинули Афганистан. В настоящее время они находятся в Германии.
Как заявил Общественному вещателю Грузии один из граждан Заур Джакелидзе, они работали в британской компании, которая обеспечила их транспортировку на базу НАТО. По его словам, их сначала перевезли с базы НАТО в Ташкент, а затем в Германию, откуда они переедут в Варшаву и ближайшим рейсом улетят в Грузию.
«В Германии мы чувствуем себя в безопасности. Наш отъезд из Германии будет осуществлен по билетам, забронированным нашей компанией. Завтра вечером мы вылетим из Германии в Варшаву, а затем из Варшавы в Тбилисский международный аэропорт», - заявил Джакелидзе.
В Тбилиси скончалась врач, у которой коронавирус выявили во время беременности
От последствий коронавируса в Тбилиси скончалась молодая женщина, врач-радиолог Нино Нацвлишвили, у которой вирус подтвердился на 8-м месяце беременности, сообщает телекомпания «Формула».
Нацвлишвили работала в тбилисской клинике «Ахали сицоцхле». Около трех недель назад женщина родила, ей провели операцию кесарева сечения, после чего ее состояние резко ухудшилось.
В последнее время Нацвлишвили проходила лечение в клинике имени Иванэ Бокерия, а еще раньше - в другой больнице.
«Во время перевода к нам ее состояние уже было тяжелым. Сначала ее лечили консервативными методами, затем ситуация ухудшилась и ее перевели на искусственное дыхание, однако спасти ее не удалось», - отметили в клинике имени Бокерия. Клинический доктор Алекси Вачаидзе сообщил журналистам, что врачам удалось спасти жизнь новорожденного, его состояние врачи считают стабильным.
Следует отметить, что накануне, 18 августа, в Грузии скончалась женщина, которая была на 7-м месяце беременности. Эпидемиологи подчеркивают, что беременным женщинам рекомендуется прививаться от коронавируса препаратом Pfizer.
- За минувшие сутки в Грузии был зафиксирован самый высокий показатель смертности - 58 человек. Всего с начала пандемии в Грузии подтверждено 501 297 случаев инфицирования коронаирусом, из них скончались 6 590 пациентов, выздоровели 436 977 человек.
Водитель в Вашингтоне сообщил о бомбе в машине у библиотеки Конгресса
В Вашингтоне рядом со зданием библиотеки Конгресса на Капитолийском холме водитель грузовика сообщил о заложенной в его машине бомбе.
Водитель потребовал разговора с президентом США Джо Байденом и сказал, что ещё четыре взрывных устройства находятся в других местах. Все это он транслировал в фейсбуке. Его страницу заблокировали.
Через некоторое время телеканал NBC сообщил, что водитель сдался полиции. Он сам вышел из машины, его задержали. Полиция вела переговоры. Люди из ближайших зданий эвакуировались.
Личность водителя установлена - это житель штата Северная Каролина Флойд Рэй Роузберри, сообщает NBC News.
В Афганистане в День независимости прошли акции против талибов
В Кабуле и других городах Афганистана 19 августа, в День независимости страны от Великобритании, сотни людей вышли с лозунгами против пришедшего к власти движения «Талибан» (признано в России террористическим, его деятельность запрещена). Митингующие держали в руках трехцветные афганские флаги. По свидетельствам очевидцев во время акции в Кабуле талибы несколько раз выстрелили в воздух.
Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в городе Асадабад во время демонстрации погибли несколько человек. Талибы открыли огонь. Агентство отмечает, что пока неясно, из-за чего погибли люди – в результате стрельбы джихадистов или в возникшей давке. Точное число жертв неизвестно.
В других городах, по данным СМИ, демонстранты срывали белые флаги «Талибана». Днем ранее, в Джелалабаде исламисты обстреляли акцию протеста. Очевидцы сообщают о трех погибших.
Талибы в День независимости издали декларацию о победе над «тремя крупнейшими империалистическими державами за три столетия» – Британской империей в 1919 году, СССР в конце 1980-х годов и США в 2021 году.
По-прежнему напряженной остается обстановка в аэропорту Кабула. Сотни людей пытаются покинуть страну. Как передает Reuters, некоторые собравшиеся пытаются через заграждения передать на территорию аэропорта своих детей.
Талибы призывают людей вернуться домой и обещают обойтись без репрессий.
Возможных преследований со стороны исламистов опасаются женщины. Ранее «Талибан» заявлял, что женщинам по-прежнему можно будет работать и передвигаться без сопровождения мужчин. При этом джихадисты в Кабуле закрасили плакаты с изображением женских лиц, оправдывая это нормами ислама.
СМИ сообщают, что в некоторых регионах женщинам запретили ходить на работу и предложили уступить должности родственникам мужчинам. Женщины вынуждены покупать одежду, полностью закрывающую лицо.
Неподконтрольным «Талибану» остается Панджерское ущелье на севере страны. Лидер сопротивления, сын лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, Ахмад Масуд, собирает силы для сопротивления джихадистам. В статье в газете The Washington Post он обратился к США и странам Запада с просьбой помочь с оружием.
В свою очередь Евросоюз утверждает, что в скором времени власть талибов официально признают Китай и Россия. Брюссель призвал не допустить усиления влияния Пекина и Москвы в Афганистане. Российский МИД назвал заявление ЕС удивительным. Ответственность за происходящее в Афганистане Москва возложила на бежавшего из страны президента Ашрафа Гани.
- «Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.
- «Талибан» владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Председатель сакребуло Рустави Леван Ониани отстранен от должности
Председатель сакребуло Рустави Леван Ониани по результатам голосования отстранен от должности большинством голосов. Освобождение Ониани от должности председателя сакребуло поддержали 16 депутатов, 2 были против.
Перед тайным голосованием Леван Ониани обратился к депутатам с просьбой назвать конкретную причину, по которой те хотели отстранить его от должности. Как заявила заместитель председателя сакребуло Нино Кавтарадзе, это было политическое решение, передает «Грузия онлайн».
Председатель сакребуло Леван Ониани покинул партию «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» несколько дней назад, 12 августа. Как заявлял Ониани, вместе с Сосо Гогашвили он присоединился к «Народной партии». По словам Ониани, причиной ухода из «Грузинской мечты» является кадровая политика, в последнее время проводимая со стороны правящей команды по отношению к людям, «самоотверженно боровшимся в 2012 году».
Роскомнадзор снова штрафует РСЕ/РС за неисполнение законодательства об "иностранных агентах"
Роскомнадзор направил в Тверской районный суд города Москвы первые протоколы новой серии из 130 штрафов о нарушении представляющим в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода ООО "РСЕ/РС" и его генеральным директором правил маркировки журналистских публикаций.
Российские власти штрафуют Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и ряд других русскоязычных проектов РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ – "иностранных агентах". В январе-июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суды 650 протоколов, общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет почти 250 миллионов рублей.
Как неоднократно заявляли руководители медиакорпорации, ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, как и накладываемые на РСЕ/РС огромные штрафы, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства. ООО "РСЕ/РС" обжалует все принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения Тверским районным и Московским городским судами. В мае этого года представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. В июне этот иск принят ЕСПЧ к рассмотрению.
Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета ООО "РСЕ/РС" заблокированы. Президент РСЕ/РС Джейми Флай подтвердил решимость медиаорганизации, несмотря ни на что, продолжать работу в России: "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи". Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счёт предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена её уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые "не являются агентами ни одного из правительств".
- В последние месяцы Министерство юстиции России значительно расширило списки иностранных агентов, в которые внесены неправительственные организации, средства массовой информации, физические лица (в их числе пятеро сотрудников Русской службы Радио Свобода). Некоторые редакции, объявленные "иноагентами", вынуждены были прекратить свою деятельность, другие заявили о существенных экономических трудностях, возникших из-за нового статуса. На этой неделе в реестр незарегистрированных организаций-"иноагентов" внесено общественное движение в защиту избирателей "Голос".
- В июне президент США Джо Байден поднимал вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России на встрече в Женеве с Владимиром Путиным. По словам российского президента, в список "иноагентов" Радио Свобода и другие СМИ были внесены в 2017 году после того, как в США иностранным агентом был объявлен телеканал RT. Путин заявил, что "через МИД" ситуацию вокруг работы Радио Свобода в России "удастся наладить", однако что именно имеется в виду, он не уточнил. На своей пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Настоящее Время", почему Россия ограничивает работу журналистов медиакорпорации в России, президент США заметил: "Насколько Путин заинтересован в том, чтобы ухудшить репутацию России ещё больше?"
- В Индексе свободы прессы международной организации "Репортёры без границ" за 2020 год Россия занимает 150-ю из 180 позиций. Эксперты организации отмечают, что "репрессивный аппарат используется для ограничения освещения в СМИ политических протестов", и обращают внимание на введение в России новых и новых законов, ограничивающих свободу прессы и вводящих контроль за интернетом.
«Талибан» обвиняют в блокировании доступа к кабульскому аэропорту
Правительства ряда стран активизируют эвакуацию из Афганистана своих граждан и работавших с ними афганцев — на фоне растущих опасений по поводу того, что талибы будут блокировать дорогу в аэропорт Кабула, а День независимости страны может обернуться вспышкой насилия.
Тысячи людей пытались бежать из Афганистана вслед за захватом боевиками «Талибана» столицы 15 августа после стремительного наступления, в результате которого фундаменталистская группировка установила контроль над городами страны.
Лидеры «Талибана» заявили, что они хотят мира и будут формировать инклюзивное правительство в рамках шариата, пообещав при этом не мстить оппонентам. Однако, согласно поступающим из Кабула сообщениям, боевики «Талибана» заняли контрольно-пропускные пункты вокруг столичного аэропорта 19 августа и не пропускают даже тех афганцев, у которых есть документы на вылет.
В общей сложности в аэропорту и вокруг него было убито 12 человек, заявили в «Талибане».
19 августа Афганистан отмечает ень независимости, обстановка в стране остается напряженной. Днем ранее в городе Джелалабаде на востоке страны митинг против правления талибов обернулся столкновениями с применением насилия. Акция в Джелалабаде стала первой первой крупной демонстрацией коллективного неповиновения после захвата Кабула талибами.
19 новых случаев заражения COVID-19 за сутки в Южной Осетии, скончался глава «Международного расчётного банка»
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщила в четверг глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, всего за сутки было проведено 119 проб.
"Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 4685 человек, 4009 - выздоровели", - сказала Кочиева агентству "Рес". По ее словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 676 человек, 47 - сняты накануне с учета медиков.
Из "красной зоны" Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии (РММЦ) за прошедшие сутки выписаны восемь человек, сообщила, в свою очередь, главный инфекционист Элеонора Джиоева.
"В инфекционном корпусе медцентра республики проходят лечение 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки госпитализированы два человека. В палате интенсивной терапии находятся два пациента", - сказала Джиоева.
"Рес" также передает, что от коронавируса скончался председатель правления коммерческого «Международного расчётного банка», бывший член югоосетинского правительства Вадим Шадян. Медики более месяца боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
Зеленский: Нужны прямые переговоры с Путиным по вопросу освобождения крымских политзаключенных
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в Кремле «тормозят» процесс освобождения украинских политузников, в том числе крымчан, из российского заключения.
Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии и украинским журналистам из Крыма, которые объединились в мультимедийный спецпроект «Как вернуть Крым?» к 30-й годовщине независимости Украины и накануне проведения саммита «Крымской платформы».
«Все списки сформированы благодаря работе нашего омбудсмана. Я не знаю, по поводу этих списков, кроме формирования, есть ли реально действенные шаги. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я выхода другого не вижу. Я считаю, что другие варианты должны разрабатываться именно на «Крымской платформе». Это важный вопрос ‒ вопрос политзаключенных сегодня. Он заторможен полностью», ‒ сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина готова к обмену, но на это нужна воля российского президента Владимира Путина.
«Президент Российской Федерации сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», – сказал Зеленский.
Полную версию интервью читайте на сайте Крым.Реалии.
Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский дал интервью крымским журналистам, в рамках которого ответил на вопросы о дальнейшей судьбе полуострова накануне предстоящего международного саммита «Крымская платформа». Встреча журналистов и украинского президента прошла на Змеином острове в Одесской области.
Вопросы Зеленскому задавали корреспондент Крым.Реалии, крымчанка Анна Андриевская, а также украинские журналистки из Крыма Валентина Самар, Севгиль Мусаева, Анастасия Рингис и Милена Амеди, которые освещают крымскую тематику в различных СМИ Украины.
Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова также отмечала, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией на данный момент практически заморожены из-за позиции российских властей.
Адвокат Николай Полозов сообщал Крым.Реалии, что адвокаты и родственники заключенных в России и аннексированном Крыму граждан Украины не видят прогресса в их освобождении. По информации Полозова, сейчас более 130 граждан Украины удерживаются в России или Крыму.
Последний обмен удерживаемым лицами состоялся 16 апреля 2020 года: номинально в нем участвовали Украина и руководство группировок «ДНР» и «ЛНР». Тогда пророссийские боевики освободили и передали Киеву 20 человек.
Югоосетинский депутат Давид Санакоев не исключил политическое признание "Талибана"
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, экс-глава МИД Давид Санакоев допускает политическое признание движения "Талибан". Такое заявление он сделал на своей странице в социальной сети Facebook.
Возвращение талибов депутат назвал "триумфальным", а уход США из Афганистана, по его словам, влечет за собой "радикальное переформатирование геополитического пространства Южной Азии", которое в той или иной мере затронет и Кавказ.
"Вопрос о признании "Талибана" со стороны Государства Алания пока не стоит на повестке дня, хотя исключать ничего нельзя. Все будет зависеть от того, насколько вменяемым и прагматичным покажет себя новое афганское руководство. Резолюция Совбез ООН до сих пор признает "Талибан" террористической организацией, как и РФ. Если резолюция будет отменена и если Россия по-иному взглянет на "Талибан", вопрос приобретет иное звучание", - отмечает южноосетинский парламентарий.
Оппозиционный депутат Давид Санакоев в прошлом году стал инициатором парламентского бойкота. В 2012-2015 годах он возглавлял МИД республики.
Цхвитария: За пост мэра Поти от Объединенной оппозиции будет бороться Гиги Угулава
По информации председателя потийской городской организации «Национальное движение» Дареджан Цхвитария, за пост мэра Поти от Объединенной оппозиции будет бороться Гиги Угулава.
«Решена кандидатура Гиги Угулава. Это человек с большим опытом, поэтому мы должны голосовать за него. Он знает, что делать. Мы должны объединиться, кто-то, кто нам нравится, кто-то – нет, сейчас у нас действительно нет на это времени», - сказала Цхвитария.
Официальное выдвижение Гиги Угулава в Поти запланировано на 21 августа.
Несколько дней назад председатель потийской городской организации «Национальное движение» анонсировала, что от Объединенной оппозиции кандидатом в мэры Поти будет Тина Бокучава, однако это решение было изменено.
ООН переместила часть международных сотрудников из Афганистана в Казахстан
«В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в Афганистане. В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств Казахстана как полноправного члена этой организации, президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН», — говорится в сообщении МИД Казахстана.
Официальные СМИ сообщили, что на борту самолета находился 141 человек — все сотрудники UNAMA.
Ранее в ООН заявили о переводе трети примерно 300 своих международных сотрудников в Афганистане в Казахстан после того, как в минувшие выходные движение «Талибан» захватило столицу Афганистана Кабул после молниеносного наступления по всей стране.
Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам 18 августа, что около сотни международных сотрудников будут временно перемещены в Алматы, крупнейший город Казахстана.
«Это временная мера, которая нужна для того, чтобы позволить ООН продолжать оказывать помощь народу Афганистана с минимальными неудобствами, что в то же время позволит уменьшить риск для персонала ООН», — сказал Дюжаррик в среду.
«Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН», — говорится в сообщении МИД Казахстана. Отмечается, что МИД совместно с акиматом Алматы, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимает необходимые меры по их размещению.
Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других агентств ООН в Алматы «будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане». Расходы, в том числе по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений, будут финансироваться из бюджета ООН, говорится в официальном сообщении.
Центр им. Гамалеи модифицировал вакцину "Спутник V" под штамм дельта
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработал версию вакцины от COVID-19 "Спутник V" против штамма дельта. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. "В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", — цитирует его слова "Интерфакс".
При этом, по словам Гинцбурга, пока рано говорить о том, насколько эффективной окажется модификация, будет ли этот вариант вакцины лучше существующих препаратов против штамма дельта.
Ранее эффективность основного препарата — "Спутника V" — против штамма дельта оценивалась в 83 процента. Глава Минздрава Михаил Мурашко утверждал, что вакцина защищает от тяжелых случаев COVID-19 на 95 процентов.
Согласно выводам группы учёных из Санкт-Петербурга, у полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции нового типа риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз. Учёные проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч человек с начала июля по август, пишет РБК.
Авторы исследования уточняют, что они не спрашивали больных о том, какой именно вакциной они прививались. Однако с учётом того, что, по официальным данным, к 27 июля 96 процентов вакцинированных в Петербурге получили "Спутник V", можно говорить об эффективности именно этой вакцины.
За минувшие сутки в Грузии от коронавируса умерли 58 пациентов
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 58 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии в Грузии жертвами COVID-19 в общей сложности стали 6 590 человека.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за последние 24 часа проведено 49 468 тестов (29 152 на антигены и 20 316 - методом PCR). В результате проведенного тестирования, за cутки выявлен 4 921 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 501 297.
В настоящее время в Грузии 57 704 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 133 человека, тяжелых пациентов – 1 482, на аппаратах искусственного дыхания 320 человек.
Дневной показатель положительности составляет 9.95%, за последние 14 дней – 10.78%, за семь дней - 11.01%.
Белорусские спортсмены заявили о запрете выезжать за рубеж
Белорусские легкоатлеты Андрей Кравченко и Кристина Тимановская заявили о том, что министерство спорта их страны запретило спортсменам выезжать на соревнования в иностранные государства. С их слов приказ касается всех видов спорта.
В качестве доказательства существования запрета Кравченко опубликовал скриншот переписки с начальством, из которого следует, что нарушившим приказ грозит увольнение.
В Минспорта Беларуси пока не комментировали заявление спортсменов.
В августе прошлого года Андрей Кравченко подписал открытое письмо спортсменов Беларуси, в котором осуждалось насилие белорусской милиции и спецназа над протестующими против режима Александра Лукашенко. Позже Кравченко сам принял участие в оном из митингов, после чего был арестован на 10 суток и уволен из сборной Беларуси. В августе этого года спортсмен принял решение остаться жить с женой и дочерью в Германии.
В свою очередь Кристина Тимановская в августе, во время Олимпиады в Токио, выступила с публичной критикой белорусских спортивных чиновников. После этого власти Беларуси потребовали от неё вернуться в страну. Приехав в аэропорт Токио, спортсменка попросила о помощи полицию, пояснив, что её хотят вывезти из Японии насильно, а также заявив о намерении просить политического убежища. В результате Польша выдала Тимановской гуманитарную визу и 4 августа она вылетела в Варшаву, а Международный олимпийский комитет лишил аккредитации на Играх в Токио главного тренера белорусской сборной по лёгкой атлетике Юрия Моисевича и представителя команды Артура Шимака.
Абхазский кабмин привлечет специалистов для установления причин поломок КТ в Гудаутской ЦРБ
Пресс-служба Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировала ситуацию вокруг вышедшего из строя компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ. «Распространенные в СМИ комментарии и заявления вокруг ситуации... похожи на умышленную политизацию проблемы», - говорится в тексте.
В прошлый четверг 12 августа на заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр Александр Анкваб высказал мнение, что нет смысла тратить миллионы рублей на ремонт регулярно выходящего из строя томографа в гудаутской ЦРБ.
«Данная позиция основана на объективных обстоятельствах. Томограф был произведен в 2008 г., неизвестно, насколько он был изношен предыдущим пользователем... Компания «Форсайт Медикал» занимается продажей «восстановленного тяжелого радиологического оборудования», как сказано на ее официальном сайте. Полагаем, нет необходимости пояснять, что «восстановленное» означает бывшее в употреблении оборудование. Остается фактом то обстоятельство, что с момента введения в эксплуатацию в 2020 г. по июль 2021 г. томограф выходил из строя трижды. Первый раз сбой произошел через три дня с момента его запуска», - отмечается в заявлении пресс-службы.
В тексте также указывается, что на случаи резких перепадов в сети и отключения электроэнергии к КТ было подключено специальное оборудование – источник бесперебойного питания (ИБП). Он исправно работал и ни разу не выходил из строя, обеспечивая перевод КТ в аварийный режим, в то время как именно один и тот же элемент оборудования – рентгеновская трубка – приходил в негодность.
«Разумеется, проблемы в устойчивом электроснабжении могут влиять на работу технических средств. Но они, с учетом очевидной и неочевидной истории данного КТ, могут и не быть причиной его частых поломок... Абхазская сторона, как минимум, имеет право сомневаться в надежности эксплуатируемого оборудования».
Пресс-служба ответила на претензии со стороны представителей абхазской диаспоры, на чьи деньги был приобретен томограф, прозвучавшие после слов премьер-министра.
«При внимательном просмотре записи выступления А. Анкваба на упомянутом заседании в адрес нашей диаспоры и всех, кто оказывает помощь государству в борьбе с коронавирусной инфекцией, можно услышать только одно – большую благодарность. К ним нет и не может быть никаких претензий – люди искренне старались для страны и помогли ей. В данной ситуации естественной реакцией было бы желание вместе с правительством разобраться в проблеме, но произошло наоборот – политическая акция, направленная непосредственно против премьер-министра».
С учетом того, что вопрос вышел за рамки сугубо технического и превращен в политический, в целях установления истинных причин столь частых поломок КТ в Гудаутской ЦРБ, «...правительство готово инициировать комплексное исследование с привлечением независимых специалистов, в том числе производителя данного оборудования. В любом случае проблема с КТ-исследованием пациентов Гудаутской ЦРБ правительством будет решена», - говорится в заявлении.
Обвиняемый в убийстве олимпийский чемпион Зураб Звиадаури останется под стражей
Телавский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону, бывшему депутату грузинского парламента Зурабу Звиадаури. Аналогичная мера избрана также в отношении задержанного Джабы Джангирашвили 1977 года рождения.
16 августа в Цинандали были убиты три человека, в том числе брат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури - Звиад Звиадаури. Министерством внутренних дел были задержаны двое граждан. Зураб Звиадаури обвиняется в умышленном убийстве одного человека. По информации, распространенной МВД, Звиадаури стрелял в мужчину, который осуществил выстрелы в направлении его брата и нескольких лиц.
Обвинение Звиадаури предъявлено в соответствии со статьей 108 УК Грузии (умышленное убийство), которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.
Джаба Джангирашвили задержан по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия, что повлекло лишение жизни человека.
Предположительная причина кровавых разборок в Цинандали – дележ земельных участков, передает телеканал «Формула». Журналисты сообщают, что семья дзюдоиста Зураба Звиадаури, олимпийского чемпиона (2004 года) и бывшего депутата от «Грузинской мечты», пыталась присвоить территории, принадлежавшие некоему Нике Кенчошвили. Последний был застрелен, как утверждает источник телеканала, Зурабом Звиадаури, однако до этого Кенчошвили смертельно ранил брата Звиадаури – Звиада и его друга – Васила Цоцхалашвили. Всех троих экс-депутат перевез в реферальную больницу города Телави, однако к тому моменту они скончались.
В ходе перестрелки были ранены еще два человека, их состояние стабильное, и они уже покинули медучреждение.
По информации журналистов телеканала, один из скончавшихся, Васил Цоцхалашвили, – двоюродный брат вора в законе Серго Цоцхалашвили.
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