25 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Южной Осетии

Пресс-служба Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировала ситуацию вокруг вышедшего из строя компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ. «Распространенные в СМИ комментарии и заявления вокруг ситуации... похожи на умышленную политизацию проблемы», - говорится в тексте.

В прошлый четверг 12 августа на заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр Александр Анкваб высказал мнение, что нет смысла тратить миллионы рублей на ремонт регулярно выходящего из строя томографа в гудаутской ЦРБ.

«Данная позиция основана на объективных обстоятельствах. Томограф был произведен в 2008 г., неизвестно, насколько он был изношен предыдущим пользователем... Компания «Форсайт Медикал» занимается продажей «восстановленного тяжелого радиологического оборудования», как сказано на ее официальном сайте. Полагаем, нет необходимости пояснять, что «восстановленное» означает бывшее в употреблении оборудование. Остается фактом то обстоятельство, что с момента введения в эксплуатацию в 2020 г. по июль 2021 г. томограф выходил из строя трижды. Первый раз сбой произошел через три дня с момента его запуска», - отмечается в заявлении пресс-службы.

В тексте также указывается, что на случаи резких перепадов в сети и отключения электроэнергии к КТ было подключено специальное оборудование – источник бесперебойного питания (ИБП). Он исправно работал и ни разу не выходил из строя, обеспечивая перевод КТ в аварийный режим, в то время как именно один и тот же элемент оборудования – рентгеновская трубка – приходил в негодность.

«Разумеется, проблемы в устойчивом электроснабжении могут влиять на работу технических средств. Но они, с учетом очевидной и неочевидной истории данного КТ, могут и не быть причиной его частых поломок... Абхазская сторона, как минимум, имеет право сомневаться в надежности эксплуатируемого оборудования».

Пресс-служба ответила на претензии со стороны представителей абхазской диаспоры, на чьи деньги был приобретен томограф, прозвучавшие после слов премьер-министра.

«При внимательном просмотре записи выступления А. Анкваба на упомянутом заседании в адрес нашей диаспоры и всех, кто оказывает помощь государству в борьбе с коронавирусной инфекцией, можно услышать только одно – большую благодарность. К ним нет и не может быть никаких претензий – люди искренне старались для страны и помогли ей. В данной ситуации естественной реакцией было бы желание вместе с правительством разобраться в проблеме, но произошло наоборот – политическая акция, направленная непосредственно против премьер-министра».

С учетом того, что вопрос вышел за рамки сугубо технического и превращен в политический, в целях установления истинных причин столь частых поломок КТ в Гудаутской ЦРБ, «...правительство готово инициировать комплексное исследование с привлечением независимых специалистов, в том числе производителя данного оборудования. В любом случае проблема с КТ-исследованием пациентов Гудаутской ЦРБ правительством будет решена», - говорится в заявлении.