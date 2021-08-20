СМИ: Грузинский паралимпиец Звиад Гогочури лишен аккредитации на Играх в Токио

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу 20 августа приехала в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Перед началом встречи она возложила венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

Ожидается, что на встрече с Путиным Меркель поднимет вопрос и о заключённом оппозиционере Алексее Навальном, со дня покушения на которого прошёл ровно год.

Международная правозащитная организации Amnesty International выпустила специальное заявление в годовщину покушения на Алексея Навального. Это год позорной несправедливости, заявляют правозащитники, когда организаторы этого преступления остаются безнаказанными, а правительство России решило посадить самого Навального за решетку и начать безжалостную кампанию репрессий против его сторонников.



Amnesty International призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального.

Правозащитники также обратились к канцлеру Меркель на встрече с Путиным не обойти стороной тему отравления Навального. В Amnesty Меркель призвали продолжать добиваться от Москвы прозрачного и конкретного расследования преступления против оппозиционного политика.

Представитель Меркель Штеффан Зайберт подтвердил, что канцлер на переговорах с Путиным поднимет вопрос о Навальном.

Канцлер Германии также будет говорить с Путиным о политической ситуации в России в целом и репрессиях российских властей в отношении оппозиции, считают эксперты.

Ожидается, что среди других тем переговоров будет завершение строительства газопровода "Северный поток – 2", против которого активно выступали США и Украина. В частности, обещание Берлина добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года.

Меркель и Путин также обсудят ситуацию в Донбассе и выполнение минских соглашений. После Москвы канцлер отправится в Киев.

Накануне в телефонном разговоре с Владимиром Путиным тему Алексея Навального поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Как говорится в сообщении Елисейского дворца, Макрон "призвал освободить Алексея Навального через год после покушения в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека". Также президент Франции высказал пожелание, чтобы выборы в Госдуму в сентябре прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ. Среди других обсуждавшихся тем – Афганистан, Нагорный Карабах и Украина. Разговор продолжался более полутора часов. В сообщении Кремля об этом разговоре упоминание о Навальном отсутствует.