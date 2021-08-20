Зураб Звиадаури: герой или убийца?

Адвокаты олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури обжаловали решение Телавского районного суда – оставить в предварительном заключении обвиняемого в умышленном убийстве Ники Кенчошвили. Защитники Звиадаури настаивают – он применил оружие в оборонных целях, поэтому должен быть освобожден из-под стражи под залог. Тем временем некоторые грузинские СМИ озвучивают версии не в пользу Звиадаури.

Очевидцы произошедшего отказываются рассказывать подробности инцидента на камеру, утверждает телеканал «Мтавари», однако в личном разговоре свидетели кровавой разборки в Цинандали сообщают журналистам: Ника Кенчошвили был трудоустроен на одном из строящихся объектов, принадлежащих Василу Цоцхалашвили – другу детства братьев Звиадаури. Он и раньше вступал в конфликт с Кенчошвили, который жаловался на то, что ему не выплачивают зарплату. До кровавой разборки Цоцхалашвили находился заграницей и по возращении решил, что Кенчошвили настраивает и других рабочих против него. На фоне этого и разгорелся очередной конфликт, в который с обеих сторон включились еще несколько человек, в том числе и братья Звиадаури. Когда перепалка переросла в физическое противостояние, олимпийский чемпион совершил предупредительный выстрел в воздух, сообщает «Мтавари». Кенчошвили взял хранившееся в его автомобиле оружие и открыл огонь по противникам, в ходе которого ранил двух человек и убил Васила Цоцхалашвили и Звиада Звиадаури. Брат последнего – Зураб вплотную приблизился к Кенчошвили и в упор совершил два выстрела в его плечо и сердце, сообщает телеканал.

Впрочем, адвокат Звиадаури – Тариел Мурманашвили опровергает некоторые теории и утверждает, что первый, предупредительный, выстрел совершил не Звиадаури:

«Цоцхалашвили выстрелил в воздух, после этого Кенчошвили открыл прицельный огонь по людям: ранил двоих и двоих убил. Он бы еще многих ранил и убил, если бы на месте не оказался Зураб Звиадаури. Это классический пример вынужденного противостояния. Прокуратура несправедливо выдвинула обвинение по статье "умышленное убийство"», – сказал Мурманишвили журналистам, после того как внес сегодня иск в апелляционный суд с требованием изменить меру пресечения с предварительного заключения на залог.

Кстати, в версию, озвученную адвокатом, всецело верят многие спортсмены, а по заявлению дзюдоиста Автандила Чхрикишвили, сделанному на сегодняшней пресс-конференции, Звиадаури поддерживают все спортсмены:

«Пришлось мне одному прийти (на пресс-конференцию), но я не один, Зуру поддерживает весь спортивный мир. Тяжело, когда такое случается с тобой. Зура был в состоянии аффекта. Привез мертвого брата в больницу, плакал. Он знал, что тот уже скончался, но кричал: осторожно, не сломайте ему руку! Я еще на суде сказал: Зура такой парень, что никуда он не сбежит, не спрячется. Мы все обращались к нему, если кому-то что-то было нужно. Он сам очень переживает, от его руки погиб человек, и он очень нервничает по этому поводу. Ему даже тяжело ходить, в таком он состоянии, жив, но можно сказать, что тоже мертв… Это, конечно, был вынужденный отпор, ребята говорят, что он (Ника Кенчошвили) мог и других задеть».

Сегодня, перестрелка в Цинандали – одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. И очень большая часть пользователей открыто выражает поддержку действиям Зураба Звиадаури. Например, одна из подписчиц грузинской службы Радио Свободы написала:

«Хорошо поступил Звиадаури, что убил убийцу своего брата. Если его посадят, он по-мужски отсидит срок. Политика тут ни при чем. Он должен был так поступить».

Есть среди пользователей и те, кому непонятна такая позиция, к примеру, главный редактор журнала «Лица», журналист Нана Акобидзе в одной из социальных сетей опубликовала пост следующего содержания:

«Мне попалось видео, когда я водила своего сына фотографироваться со Звиадаури, потому что он был героем. Я желала, чтобы он состарился героем. Однако, к сожалению, я поняла, что от героя у меня осталось только это фото. В нашей стране героев создают с одной целью: использовать и вышвырнуть… Я читаю комментарии, и люди пишут, что он все еще герой – убил убийцу брата… Но, наверное, я не буду первой, кто скажет, что герой Зураб Звиадаури медленно умирал в последние годы и окончательно умер в тот день (в день кровавой разборки). В нашей стране так: либо герои отправляются в тюрьму, либо в землю».

Иск стороны защиты Зураба Звиадаури апелляционный суд должен рассмотреть в течение 72 часов. Адвокаты заявляют, что, если решение будет принято не в пользу олимпийского чемпиона, они обратятся с жалобой в Европейский суд по правам человека.