Абхазская неделя в аварийном режиме: оппозиция предъявила премьеру КТ, президент занемог

Абхазия по-прежнему живет между отключениями воды и света. Иногда уполномоченные органы власти, демонстрируя народу, что ничего от них не зависит, предупреждают или даже объясняют отсутствие элементарных условий жизни чрезвычайными обстоятельствами или погодными условиями. Но все реже. Видимо, все сложнее ежедневно придумывать причины аварий, которые происходят вопреки профессионализму и повышенной работоспособности энергетиков и коммунальщиков.

Но шоковая терапия, которую власти устроили народу, не ограничивается только светом и водой. Напомню, что на прошлой неделе правительство «отпустило» цены на ГСМ, а на этой неделе поставило в известность о повышении цены на газ. Предварительно в два раза, однако окончательное решение будет принято на ближайшем заседании правительства.

Сообщение о повышении цены на газ совпало с переговорами абхазского министра экономики Кристины Озган с акционерами «Газпрома» и «Газпром промгаза», которым доверена газификация страны. Генеральный план газификации будет профинансирован из российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.

Тем временем Управление госстатистики сообщило об удорожании прожиточного минимума на более чем 13%. Ведомство оценило прожиточный минимум в августе нынешнего года в 8 000 рублей, чем в очередной раз вызвало недоверие к своим подсчетам.

Политические события недели вращались вокруг премьер-министра, выразившего недовольство компьютерным томографом, который приобрели абхазские предприниматели за свой счет в прошлом году. Из-за перепадов напряжения аппарат в очередной раз вышел из строя, но премьер предъявил претензии не энергетикам, а бизнесменам, купившим подержанный КТ. Бизнесмены ответили премьеру, что не надо было экономить на техническом обслуживании аппарата. Они отмечают что, так как правительством Абхазии не были созданы необходимые условия эксплуатации КТ, не производилось его ежеквартальное техническое обслуживание, то они не несут ответственности за состояние техники после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, в котором отмечается, что у государства нет претензий по качеству оборудования.

«С 18 сентября 2020 года эта ответственность целиком и полностью лежит на правительстве Абхазии. И когда премьер-министр сообщает обществу, что в ситуации с неработающим КТ вопросы надо адресовать «тем, кто его приобретал», то он пытается манипулятивным образом избавиться от ответственности за ошибки и недоработки», – заявляют бизнесмены и предлагают правительству помощь в восстановлении компьютерного томографа, так как им небезразлично здоровье граждан страны.

Между тем неблагодарность премьера стала последней каплей и обернулась для него требованиями об отставке кабинета министров. С таким требованием выступили общественно-политические организации – начиная с оппозиционных «Аруаа», ФНЕА и заканчивая центристской «Аидгылара».

18 августа по инициативе РОО «Аидгылара» прошла встреча руководителей общественных организаций и политических партий. Обсуждался Общественный договор между основными политическими силами, который 8 июля был направлен главе государства. Бжания предложение политических организаций о необходимости диалога власти со всеми политическими силами страны проигнорировал, и это стало поводом для «Аидгылара» начать процедуру выхода из договора. Присутствовавший на мероприятии председатель Совета безопасности, он же председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба оправдал поведение президента чрезмерной занятостью главы государства и его болезнью и сообщил, что после возвращения на работу президент ответит общественным организациям.

Выяснить диагноз президента не удалось, но, по информации его пресс-секретаря Алхаса Чолокуа, ПЦР-тест на COVID-19 дал отрицательный результат, и 20 августа президент не только вышел на работу, но провел совещание с членами правительства. Как всегда, в закрытом режиме. А вот встречу с ветеранами войны, намеченную на 20 августа, президент предложил перенести на понедельник по причине плохого самочувствия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия