«Массированная атака на Анкваба». Компьютерный томограф и политика

В Абхазии продолжает бушевать скандал, возникший после слов премьер-министра Александра Анкваба о вышедшем в очередной раз из строя компьютерном томографе в Гудаутском ковидном госпитале: «Этот томограф был «мертвым», уже когда его сюда привезли. Он был уже с выработанным ресурсом… «покойника», извините, реанимировать невозможно в данном случае».

Известный предприниматель Николай Ачба, в числе других представителей абхазского бизнес-сообщества создавший прошлогодней весной движение «Мы вместе» для противодействия коронавирусной пандемии и участвовавший в приобретении и установке этого КТ, в эфире канала «Абаза-ТВ» с большой обидой отреагировал на слова премьера и привел цифры, свидетельствующие о том, сколько жизней граждан Абхазии томограф помог спасти. Позиция Ачба была поддержана в совместном заявлении участников движения «Мы вместе» и правления Московской абхазской диаспоры.

Было неизбежным, что скандал приобретет ярко выраженный политический окрас. Инициатором заявлений оппозиционных сил стала, как и обычно в последнее время, общественная организация «Аруаа» («Воины»). Подвергнув разгромной критике работу руководства страны по противодействию пандемии, высший совет этой ветеранской организации заявил:



«В такой ситуации на заседании правительства премьер-министр Александр Анкваб хотел переложить всю вину за испорченный из-за перепадов электроэнергии компьютерный томограф Гудаутского ковидного госпиталя на бизнесменов, которые за свои личные средства год назад приобрели этот дорогостоящий и необходимый аппарат… Мы считаем, что в данной ситуации, когда ложь и шокирующая некомпетентность премьер-министра стали очевидными, в любой стране мира такой чиновник приносит извинения и уходит в отставку. Но если этого не происходит, то дело чести для президента страны отправить такого премьера немедленно в отставку. Если это не будет сделано, мы будем считать, что и вы, Аслан Георгиевич, прикрываете некомпетентного завравшегося чиновника, чьи действия в такой тяжелой ситуации являются преступлением… Требуем от вас, не заставляйте замученный народ выходить на улицы Сухума, ибо настолько наш народ устал, что гнев его не принесет нам всем ничего хорошего».



С несколько менее эмоциональным, но более пространным заявлением выступил политсовет оппозиционной политической партии «Форум народного единства Абхазии». Оно заканчивается так:



«Мы выражаем полную поддержку патриотическому движению «Мы вместе». Руководство должно брать на вооружение его уникальный опыт, никто не вправе допускать необъективного, огульного отношения к его представителям – видным предпринимателям, бизнесменам... РПП ФНЕА поддерживает требование общественных организаций об отставке правительства во главе с А. Анкваб, в то же время заявляет о том, что за провал работы в борьбе с пандемией и других жизненно важных направлениях равную ответственность несет все руководство страны».



Многие наблюдатели обратили внимание на то, что среди этих голосов прозвучал и голос высшего совета общественной организации «Аидгылара» («Единение»). А ведь эта организация во главе с Каном Кварчия немало сил и времени потратила в этом году на налаживание отношений и принятие коллективного заявления ряда оппозиционных и провластных сил, а также много месяцев воздерживалась от публичной критики власти. И вот теперь «Аидгылара» заявляет:



«Премьер-министр позволил себе манипуляцию фактами на заседании координационного штаба по защите населения от коронавируса 12 августа 2021 года. А. Анкваб попытался возложить ответственность за ошибки и недоработки, допущенные его правительством на тех, кто приобрел столь необходимое оборудование в помощь нашему здравоохранению. Именно целенаправленный развал абхазской электроэнергетики, перепады и сбои напряжения в сети, преднамеренный отказ от ежеквартального технического обслуживания аппарата стали причиной выхода из строя медицинского оборудования и смерти пациентов в Гудаутском ковидном госпитале. В создавшихся условиях, когда ложь, халатное отношение к жизни и здоровью людей и некомпетентность становятся стилем управления премьера Анкваба, призываем президента А. Бжания немедленно отправить кабинет министров в отставку».

Впрочем, внимательно следящие за политической жизнью Абхазии не удивились, поскольку неприятие «Аидгылара» и премьера взаимно, что подтвердила недавняя полемика между РОО и поддерживающей Анкваба партией «Айтайра» («Возрождение»).

В обществе ждали ответа от властных структур. И вот вчера, 19 августа, на сайте кабмина появился комментарий его пресс-службы. Вот несколько фрагментов из него:



«Как известно, на заседании республиканского координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр А. Анкваб при обсуждении проблемных вопросов в целом и состояния упомянутого КТ, в частности, предельно ясно высказал свое мнение: нет смысла тратить миллионы рублей на ремонт регулярно выходящего из строя томографа в период, когда основные бюджетные средства направляются на обеспечение лечения заболевших граждан. С учетом того, что данный КТ слишком часто дает сбои, а ремонт при каждой поломке обходится дорого, возникают оправданные сомнения в необходимости дальнейшей его эксплуатации... С учетом того, что данный вопрос вышел за рамки сугубо технического и превращен в политический, в целях установления истинных причин столь частых поломок КТ в Гудаутской ЦРБ... правительство готово инициировать комплексное исследование с привлечением независимых специалистов, в том числе производителя данного оборудования. В любом случае проблема с КТ-исследованием пациентов Гудаутской ЦРБ правительством будет решена».



В комментарии пресс-службы также говорилось об отношении премьер-министра к диаспоре: «При внимательном просмотре записи выступления А. Анкваба на упомянутом заседании в адрес нашей диаспоры и всех, кто оказывает помощь государству в борьбе с коронавирусной инфекцией, можно услышать только одно – большую благодарность. К ним нет и не может быть никаких претензий – люди искренне старались для страны и помогли ей. В данной ситуации естественной реакцией было бы желание вместе с правительством разобраться в проблеме, но произошло наоборот – политическая акция, направленная непосредственно против премьер-министра».



Сегодня с заявлением выступил политсовет партии «Айтайра». В нем, в частности говорится:

«Вызывает вопросы неясность ситуации, связанной с организованной, массированной атакой на премьер-министра Республики Абхазия А.З. Анкваба, в которой участвует не только нынешняя оппозиция, что вполне естественно. К этому привычному хору вновь присоединились те, кто совсем недавно заключил с провластными организациями политический союз. Данный акт выдавался за консолидацию общественно-политических сил страны – как поддерживающих власть, так и бывших к ней в оппозиции. Когда соглашение о политическом союзе готовилось к подписанию, у нас были определенные и небезосновательные сомнения в устойчивости такой коалиции. Теперь, когда уже плохая погода может служить причиной для требования отставки премьер-министра А.З. Анкваба, а голоса якобы обретенных союзников звучат громче других, встает вопрос: это все же была консолидация для достижения стабильности или против лично А.З. Анкваба?»



Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к абхазскому общественно-политическому деятелю Нугзару Агрба с просьбой высказать свое мнение о ситуации. Он отметил, что Александр Анкваб отличается своим умением говорить образно и емко, чтобы сказанное производило впечатление на аудиторию и запоминалось. Но в данном случае, когда он отвечал в присущей ему манере на вопрос одного из участников заседания штаба, это умение, учитывая реакцию многих в обществе, сыграло против него самого:



«У Александра Золотинсковича слова такие были, типа «мертвый» томограф и прочее, прочее. Ну, я думаю, что он хотел подчеркнуть, что нужен новый томограф, надо его покупать, нужны новые средства из госбюджета. И трудности, которые стоят перед кабмином по нахождению этих денег. Конечно же, к нашим бизнесменам, оказывающим народу помощь, надо относиться по-доброму, это естественно. Мой однофамилец Беслан Агрба, представляющий нашу московскую диаспору, очень много сделал для того, чтобы в Абхазию поступало все качественное, особенно в медицинской сфере. Конечно же, такие слова могут быть обидными. Но Анкваб не хотел сказать, думаю, что-то оскорбительное, он просто подчеркнул, что этот томограф уже старенький и нужен новый. Конечно, обе стороны погорячились в своих заявлениях. И, конечно, нужно приобретать новый томограф. Да, это дорого, но чтобы ни у кого не было сомнений. А за тот томограф, который купили наши бизнесмены, им огромное спасибо надо сказать, это безусловно. Пять тысяч человек сделали снимки. Я и моя семья – тоже. Шесть или семь раз мы приезжали в Гудауту, обследовались».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия