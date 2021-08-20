Афганистан в собственном соку

Грузинские граждане возвращаются из Афганистана, операция по эвакуации, судя по заявлениям властей, увенчалась успехом. Но для афганцев все только начинается.

Граждане Грузии находятся на пути домой из Афганистана. Президент Саломе Зурабишвили сообщила об этом в своем Twitter. Глава государства выразила благодарность всем партнерам страны, которые помогли эвакуировать грузинских контрактников из перешедшего под власть талибов Афганистана.

«Все грузины благополучно возвращаются домой из Кабула! Мы благодарны нашим партнерам – Великобритании, Турции и США, которые помогли с их эвакуацией. Поскольку ситуация по-прежнему очень тревожная, я выражаю солидарность с нашими партнерами, занимающимися процессом эвакуации».

Заявлению президента предшествовал комментарий МИД страны. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что все граждане Грузии, остающиеся в Афганистане, были благополучно доставлены в кабульский аэропорт, откуда рейсом, предоставленным британцами, вылетят сначала в Дубай, а затем – в Тбилиси.

Накануне вечером Афганистан покинули еще двое граждан Грузии. Оба – сотрудники британской компании. Как сообщил один из контрактников Заур Джакелидзе, сначала их доставили с базы НАТО в Ташкент, а уже оттуда – в Германию. Из ФРГ граждане Грузии отправятся в Варшаву, откуда ближайшим рейсом вернутся в Тбилиси. Джакелидзе так рассказывает о своей эвакуации:

«Что касается нашей ситуации, 15 августа наша компания, где мы двое были из Грузии, британская компания, получила разведывательную информацию, что через несколько часов Кабул будет полностью захвачен талибами. Так что где-то в 4 утра 15 августа мы оставили свое место проживания в Кабуле и были эвакуированы на базу НАТО. После этого мы при помощи немцев были эвакуированы уже с базы НАТО в кабульском аэропорту в Ташкент. И уже оттуда, также при содействии германской стороны, но уже гражданским самолетом были отправлены в Германию. Ориентировочно утром мы уже будет в Тбилиси».

Согласно опубликованным сегодня данным НАТО, из Кабула на данный момент вывезены также 18 тысяч афганцев. Руководство альянса призывает правительства западных стран удвоить усилия по спасению мирных жителей, так как талибы усиливают контроль над столицей с каждым днем.

Как отмечают наблюдатели, в аэропорту Кабула эвакуации ожидают тысячи людей. Еще больше людей не могут добраться до аэропорта, талибы контролируют подъезды к нему и во многих случаях не пропускают афганских граждан через блокпосты. Источники в НАТО, которых цитируют мировые СМИ, отмечают, что бывшие сотрудники международных организаций в других городах страны вообще не имеют шансов на спасение.

После взятия Кабула талибы пытаются заверить афганцев и международное сообщество, что принципы их правления с предыдущего периода нахождения у власти изменились. Однако правозащитники предупреждают, что расправа над хазарейцами, ираноязычными шиитами смешанного происхождения из центрального Афганистана в ходе июльского наступления – показатель истинных намерений «Талибана».

Основатель Грузинского фонда стратегического анализа Нодар Харшиладзе отмечает, что сегодня делать какие-то прогнозы относительно дальнейшего развития событий сложно. Но ясно одно, считает эксперт: талибы сейчас постараются не привлекать слишком пристального внимания международного сообщества:

«Прогнозировать, как будет развиваться «Талибан» дальше, – дело очень и очень неблагодарное, так как там очень много сценариев, потому что там очень много разных интересов. Это не государственная организация в буквальном смысле этого слова. У этих людей есть этническая, племенная принадлежность. В самом «Талибане» среди пуштунов тоже есть свои меньшинства. Они ассоциируют себя с племенами, а не с государством Афганистан. Сейчас они поумнели, во-первых. Во-вторых, они знают, что случилось, когда Северный альянс усилился за счет Америки, они этот урок учли. По крайней мере, некоторые из них. И, в-третьих, они видели, что случилось с Исламским государством, которое решило со всем миром воевать и через несколько месяцев просто закончилось. Поэтому они знают, что, пока будут в своем соку вариться, никому до них дела не будет. Поэтому ни на Китай, ни на Россию, ни на Пакистан пока они лезть не будут».

Эксперт отмечает: в краткосрочной перспективе главными получателями выгоды от ухода американцев могут считаться Россия и Иран, для которых США является главным геополитическим визави. Но вопрос в том, что ждет регион в долгосрочной перспективе.

«Как им не радоваться?! Смотрите, Афганистан – зона, соседняя с зоной российского влияния. А там был их главный, как они считают, геополитический конкурент, которому пришлось оттуда уйти с поражением. Ну, как минимум не с победой. Почему бы и не радоваться, и это понятно, в краткосрочной перспективе это понятно, русские могут радоваться. Но что будет потом, сказать очень сложно», – говорит Нодар Харшиладзе.

Что касается участия Грузии в афганской миссии, то страна, по мнению эксперта Грузинского фонда стратегических исследований Лаши Брегвадзе, получила за эти годы серьезный опыт, и в целом, если абстрагироваться от последствий прихода к власти талибов, итоги участия Тбилиси в миротворческой миссии можно считать очень положительными:

«Я думаю, что это было очень разумное и даже мудрое решение, потому что, когда наши военные в течение этих лет там находились и вместе с коалиционными силами участвовали в некоторых операциях, они получили очень и очень серьезный опыт. Не только, как себя вести в военных ситуациях, но и управленческий опыт. Поэтому я думаю, что это было одним из самых мудрых решений – принять там участие».

Грузия уже на уровне МИД заявила, что не намерена принимать афганских беженцев. Тем не менее поток людей, бегущих из этой страны, может оказаться куда более широким, чем прогнозировали в Вашингтоне. Президент США Джо Байден на днях обещал выделить на обеспечение беженцев до полумиллиарда долларов. При этом главными локациями для размещения вынужденных переселенцев из Афганистана вызвались стать Албания и Косово. За это они получат внушительную финансовую компенсацию от Вашингтона.

Турция в лице президента Эрдогана уже предупредила, что не намерена повторять сирийский опыт и пускать афганцев в страну. Анкара усилила охрану границы с Ираном, откуда ожидается наплыв беженцев. Наблюдатели не исключают, что Соединенным Штатам, в связи с растущим числом желающих покинуть Афганистан, может понадобиться дополнительная помощь в их размещении. И если вдруг такое предложение Грузии поступит, нет уверенности в том, что Тбилиси сможет отказаться.