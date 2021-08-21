Грузия третий день подряд обновляет максимум по числу смертей от COVID-19

За последние 24 часа в Грузии от последствий COVID-19 скончались 74 человека - это уже третий рекорд подряд, следует из данных правительственного сайта StopCov. Накануне сообщалось о 59 летальных исходах, а 19 августа – о 58. Общее число умерших за время пандемии в Грузии достигло 6 723 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии возросло за сутки на 4 901, составив в общей сумме 510 941. Данные получены на основании проведения около 46,6 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 10,52%, за последние две недели – 10,95%, а за последнюю неделю – 10,97%.

Около 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 930. В Аджарии выявили 602 случая заражения, в Имерети – 638, в Кахетии – 471, в Самегрело и Земо Сванети – 298, в Шида Картли – 272, в Квемо Картли – 249, в Гурии – 157, в Самцхе-Джавахети – 130, в Мцхета-Мтианети – 114, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.

Выздоровели 2 586 человек, их общее число выросло до 442 956.

На данный момент в Грузии 61 236 активных случаев коронавируса. Из них 6 273 пациентов (около 12%) проходит лечение в больницах. Состояние 1 510 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 329 человек. 3 499 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 50 464 лечатся на дому.

В карантинных пространствах размещены 74 человека, в самоизоляции остаются более 57,5 тысячи.