Смертельные рекорды вируса: минус пятьдесят девять

Полевой госпиталь в Тбилиси принял первых пациентов. В госпитальном секторе свободных коек практически не осталось. Статистика летальности тем временем движется вверх. Сегодня был зафиксирован самый высокий с начала пандемии показатель – скончались 59 человек. Среди них роженица 33 лет Нино Нацвлишвили.

Накануне ночью в полевой госпиталь, развернутый на территории олимпийской деревни, были определены девять пациентов. Пациенты – по большей части люди среднего возраста, состояние – средней тяжести. В Минздраве ранее заявляли, что рассматривают ресурс полевых госпиталей как крайнюю меру.

Тем не менее, как сказала сегодня заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, начало функционирования полевого госпиталя не означает, что возможности больничного сектора исчерпаны.

«Очень сложно провести разделительную линию и сказать, что ресурсы госпитального сектора иссякли полностью и теперь мы должны перейти на полевые. Вчера и сегодня наступил момент, когда необходимо было быстро отреагировать. Вместо того чтобы оставить пациентов лечиться на дому, важно было, чтобы у них было внимание врачей. Но это не значит, что двери госпиталей закрылись и пациенты туда не попадут. И сегодня продолжается дополнительная мобилизация госпитального сектора. И для нас, и для пациентов будет более комфортно, если полевой госпиталь будет минимально загружен. То есть это два параллельных процесса, которые означают управление потоками пациентов», – сказала замминистра.

На фоне небольшой стабилизации ежедневного показателя выявляемости – а за последние 24 часа было выявлено 4743 новых случая инфицирования, показатель летальности, как предполагали специалисты, продолжает расти. Среди скончавшихся накануне 59 пациентов – врач-радиолог 33 лет Нино Нацвлишвили. Ковид подтвердился у нее во время беременности. Ребенка удалось спасти, впрочем, сама женщина скончалась. Говорит Александр Вачадзе – клинический директор клиники им. Бокерия:

«Девушка поступила к нам во второй половине июля. С момента поступления она находилась в состоянии, требующем внимания (…) У нее начались спонтанные роды. Были специфические показания, ввиду которых пришлось делать кесарево сечение. Саму женщину мы перевели в реанимацию. Ее состояние ухудшилось, и нам пришлось перевести ее на механическую вентиляцию легких. Сохранить жизнь не удалось».

Нино Нацвлишвили не была вакцинирована. Вакцинировать беременных в Грузии начали недавно. Прививают их здесь только препаратом Pfizer. Ввиду того, что использование китайских вакцин среди беременных пока не разрешено, сказал глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе, прививать их начали в стране только после того, как поступила крупная партия Pfizer:

«Мы не могли прививать беременных китайскими вакцинами. Как вы знаете, внушительные дозы Pfizer поступили в июле. Именно поэтому, к сожалению, мы не смогли начать вакцинировать беременных (раньше)».

При этом статистика смертности среди беременных с распространением новых штаммов сильно возросла. Если в прошлом году в Грузии скончалась одна беременная, то в этом – уже восемь. Еще один, девятый случай пока находится на стадии изучения.

Специалисты призывают беременных женщин пройти вакцинацию.

«По поводу этого вопроса долгое время мнения разнились. Сегодня я точно могу сказать, что вакцинация беременных препаратом Pfizer полностью безопасна (…) Сейчас мы работаем над созданием отдельной онлайн-клиники, укомплектованной гинекологами, которые будут консультировать беременных ковид-инфицированных на дому», – сказала замминистра Тамар Габуния.

Судя по всему, от темпов вакцинации зависит и то, когда начнется учебный год. Вернее, как – в классах или вновь дистанционно. Как говорят в Центре по контролю заболеваемости, возможно, правом начать учебу в классных комнатах наделят те школы, 80% сотрудников которых пройдут вакцинацию.

В то же время, по информации Минобразования, в настоящее время привито около 40% педагогов в масштабах страны.

Всего же, по состоянию на 20 августа, полный курс вакцинации прошли 266 962 человека, а первой дозой привились 640 703 гражданина.