Число пациентов с коронавирусом в полевом госпитале Тбилиси увеличилось до 60

Число пациентов в полевом госпитале для больных коронавирусом на окраине Тбилиси увеличилось до 60-ти. Об этом сегодня, 22 августа, сообщил журналистам координатор медпункта, врач Реваз Кучухидзе.

«Состояние здоровья пациентов – среднетяжелое. Всего размещены 60 пациентов. Это как женщины, так и мужчины среднего возраста… Часть пациентов нуждается в кислородной поддержке», - сказал Кучухидзе. Он добавил, что в случае необходимости полевой госпиталь готов принять и других больных.

В целом полевой госпиталь в тбилисском районе Дигоми рассчитан на 500 человек, сообщают «Новости-Грузия». Он снабжен аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными цистернами. По информации главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, на обустройство центра потрачено 150 тысяч лари.

Ранее в ведомстве также сообщали, что полевой госпиталь будет принимать только среднетяжелых и менее тяжелых пациентов. При этом Тикарадзе заверила, что медперсонал, который работает здесь, прошел специальную подготовку и компетентен.

Еще один полевой госпиталь обустроен в районе Самгори, однако его задействование пока не планируется. Аналогичные пункты в ближайшее время могут появиться в Аджарии и Имеретии.