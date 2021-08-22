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Премьер-министры Грузии и Украины обсудили российскую оккупацию
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с официальным визитом в Киеве, поговорил о российской оккупации в Грузии и Украине. По его словам, происходящее вызывает всеобщую озабоченность и требует совместных усилий, передает SOVA.
«Завтра я приму участие в инициативе президента Зеленского, которая связана с созданием Крымской платформы. Мы еще раз оценим обстановку, временную оккупацию Крыма. Мы обсудили тяжелую обстановку, сложившуюся во временно сепаратистском регионе. Также мы говорили о наших вопросах, которые связаны с обстановкой в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе. Как известно, с августовской войны прошло уже 13 лет, а 20% наших территорий по-прежнему оккупированы. Разумеется, для нас всех возмутительны действия России как в Украине, Крыме, сепаратистских регионах, также и на наших территориях. В Абхазии и Цхинвали продолжается бордеризация, и это, разумеется, вызывает общее беспокойство», - сказал глава грузинского кабмина на совместной с премьер-министром Украины пресс-конференции.
В свою очередь Денис Шмыгаль поблагодарил Тбилиси за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины.
«Под растущим давлением со стороны Российской Федерации мы всегда ощущали поддержку Грузии, [поддержку] которая сейчас бесценна, особенно на фоне запуска Украиной нового формата сопротивления – Крымской платформы. Я убежден, что участие Грузии в саммите Крымской платформы позволит нам привлечь внимание международного сообщества к необходимости консолидированных усилий по деоккупации территорий Абхазии и Цхинвальского региона», – сказал Шмыгаль.
- 21 августа премьер Грузии начал свой трехдневный официальный визит в Украину со Львова. Сегодня в Киеве у Гарибашвили также состоятся переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
- Центральным событием визита станет участие в учредительном саммите «Крымской платформы». Уже сейчас его называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. Саммит посетят делегации из 44 стран и международных организаций. В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика возвращения Крыма и Севастополя, аннексированных РФ. Российские власти критикует создание «Крымской платформы», воспринимая ее как угрозу своей территориальной целостности.
Другие новости дня
Семь человек с COVID-19 поступили за сутки в югоосетинский медцентр
В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия за прошедшие сутки госпитализированы семь человек с COVID-19.
«В инфекционном корпусе медцентра республики проходит лечение 51 пациент с коронавирусной инфекцией. В палате интенсивной терапии находятся два пациента», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
В республике с начала мая проводится бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским «Спутник V», жители республики ежедневно без выходных могут сделать прививку в первой половине дня.
Путин перед выборами пообещал выплату пенсионерам и военным
Президент России Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей. Заявление сделано на предвыборном съезде «Единой России». В сентябре в России запланированы парламентские выборы.
По словам Путина, выплаты пенсионерам партия должна «проработать» после того, как сформирует фракцию в следующем созыве Госдумы. Президент не состоит в партии, однако участвует в ее предвыборных мероприятиях. В воскресенье должна состояться его встреча с некоторыми кандидатами ЕР на выборах. Участники встречи перед этим отсиживались в карантине, - передавали РБК и Znak.com.
В начале июля Путин подписал указ о выплатах пособий семьям с детьми. На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет было предложено выделить 10 тысяч рублей. Выделение этих денег он проанонсировал в ходе прямой линии в июне. На следующий год это пособие не запланировано.
- Выборы в Госдуму в России запланированы на середину сентября. В восьмой созыв нижней палаты российского парламента будут избраны 450 депутатов, срок действия их полномочий – пять лет.
- 225 депутатов будут избраны по одномандантым округам, 225 - по партийным спискам. Партиям для попадания в парламент необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Согласно опубликованному 20 августа опросу ФОМ, сейчас его преодолевают 4 партии, уже представленные в парламенте - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия - За правду».
Грузия и Украина надеются увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов в год
Украина и Грузия имеют все предпосылки для расширения инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, передают «Новости-Грузия».
Сегодня, 22 августа, в Киеве Шмыгаль и Гарибашвили провели переговоры с глазу на глаз, а после – и в расширенном формате, с участием членов правительств двух стран. По информации пресс-службы кабмина Украины, стороны обсудили возможность участия бизнеса обеих стран в процессе приватизации, развития совместных высокотехнологичных производств и в инфраструктурных проектах.
Шмыгаль отметил, что за пять месяцев 2021 года товарооборот между странами увеличился на 32%. Он выразил надежду на сохранение позитивных тенденций, напомнив при этом, что в сентябре в Тбилиси должно состояться десятое заседание межгосударственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
В свою очередь Гарибашвили заявил, что Грузии и Украине уже удалось вывести на новый уровень двустороннее сотрудничество. В частности, страны успешно работают в направлении энергетики, транспорта и цифрового рынка.
Шмыгаль также говорил о перспективах дальнейшего развития транзитного потенциала железных дорог Украины и Грузии с использованием имеющейся инфраструктуры черноморских портов и переправ между государствами. Главы правительств Грузии и Украины договорились продолжать совместную работу с Еврокомиссией для обеспечения благоприятных условий развития контейнерно-фидерного сообщения между морскими портами Украины, Грузии и стран ЕС.
Стороны также подробно обсудили взаимодействие Украины и Грузии на международном уровне, в частности координацию совместных шагов с целью скорейшего вступления стран в ЕС и НАТО. «Приоритетным для нас является вопрос углубления механизмов сотрудничества с НАТО с целью интенсивного привлечения наших стран к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море», - сказал Шмыгаль.
21 августа премьер Грузии начал свой трехдневный официальный визит в Украину со Львова. Сегодня в Киеве у Гарибашвили также состоятся переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Центральным событием визита станет участие в учредительном саммите «Крымской платформы». Уже сейчас его называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. Саммит посетят делегации из 44 стран и международных организаций. В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика возвращения Крыма и Севастополя, аннексированных РФ. Российские власти критикует создание «Крымской платформы», воспринимая ее как угрозу своей территориальной целостности.
В Южной Осетии отметили День российского флага
В честь Дня государственного флага России в центре Цхинвали состоялась праздничная акция, организованная Координационным советом российских соотечественников при поддержке представительства Россотрудничества в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
В начале акции перед кафе «Винченцо» активисты раздавали ленточки и флажки с российским триколором. Основными действующими лицами празднества стали дети.
Мероприятие открылось гимном Российской Федерации в исполнении югоосетинской певицы Марты Харебовой. Перед собравшимися выступил глава представительства Россотрудничества в республике Сергей Скворцов. Он отметил, что «22 августа – праздник всех поколений россиян, дань уважения истории великой страны».
В ходе акции дети рисовали на асфальте поздравительные открытки. В завершение мероприятия все участники акции были поощрены подарками, сообщает информагентство «Рес».
Сезонные рабочие из Грузии пожаловались в суд из-за плохих условий труда в Германии
Сезонные рабочие из Грузии, трудоустроенные в Германии по правительственной программе, пожаловались в суд из-за плохих условий, сообщает телеканал «Формула».
11 бенефициаров программы подали коллективную жалобу в грузинский суд. Истцы утверждают, что Государственное агентство по содействию трудоустройству не предоставило им полную информацию об условиях программы. Теперь они требуют возместить им моральный и материальный ущерб.
«Все до последней копейки должны были оплачивать мы… О необходимости покупки билетов сказали за два дня до отъезда. Я посчитал свои расходы, мой долг [составил] 1 100 евро. Я одолжил деньги чтобы уехать, потом снова взял в долг, чтобы вернуться. Я чувствую себя обманутым… Я хочу, чтобы мне возместили все, что я потратил и что должен был привезти», - сказал один из истцов журналистам.
Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Спустя всего месяц Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушениях прав и тяжелых условиях соотечественников. Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии обещало отреагировать на проблему и привести условия труда граждан Грузии в соответствие с существующими стандартами. Тем не менее, жалобы от сезонных рабочих сохранились, многие из них подробно рассказали о проблемах в комментариях грузинским СМИ, передает агентство «Новости-Грузия».
Уже в конце июня многие бенефициары вернулись на родину. Они объяснили свое решение невыплатой положенной заработной платы и другими нарушениями условий договора со стороны работодателя.
Соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Германии было подписано 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение 1-3 месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, при зарплате от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и оплата питания и проживания. Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.
В России зафиксирован шестинедельный минимум по числу новых случаев COVID-19
В России зафиксирован шестинедельный минимум по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, по состоянию на воскресенье утро выявлено 20 564 новых случая. Это лучший результат с 27 июня, когда было зафиксировано 20 538 новых случаев.
Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 6 747 087. За сутки власти сообщили о смерти 762 больных COVID-19. С начала пандемии федеральный оперативный штаб признал 176 044 смерти.
Чиновники федерального уровня неоднократно признавали, что общее число заболевших и умерших может быть в разы выше. Демографы отмечают, что избыточная смертность в стране с марта прошлого года превысила 630 тысяч человек.
Число пациентов с коронавирусом в полевом госпитале Тбилиси увеличилось до 60
Число пациентов в полевом госпитале для больных коронавирусом на окраине Тбилиси увеличилось до 60-ти. Об этом сегодня, 22 августа, сообщил журналистам координатор медпункта, врач Реваз Кучухидзе.
«Состояние здоровья пациентов – среднетяжелое. Всего размещены 60 пациентов. Это как женщины, так и мужчины среднего возраста… Часть пациентов нуждается в кислородной поддержке», - сказал Кучухидзе. Он добавил, что в случае необходимости полевой госпиталь готов принять и других больных.
В целом полевой госпиталь в тбилисском районе Дигоми рассчитан на 500 человек, сообщают «Новости-Грузия». Он снабжен аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными цистернами. По информации главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, на обустройство центра потрачено 150 тысяч лари.
Ранее в ведомстве также сообщали, что полевой госпиталь будет принимать только среднетяжелых и менее тяжелых пациентов. При этом Тикарадзе заверила, что медперсонал, который работает здесь, прошел специальную подготовку и компетентен.
Еще один полевой госпиталь обустроен в районе Самгори, однако его задействование пока не планируется. Аналогичные пункты в ближайшее время могут появиться в Аджарии и Имеретии.
- Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Среднесуточные показатели бьют все рекорды по распространению и смертности за весь период эпидемии. Отделения для пациентов с коронавирусом в больницах страны переполнены.
- В целом в стране сейчас более 59,6 тысячи активных случаев инфицирования. Из них 48,8 тысячи пациентов проходят лечение на дому, их консультируют семейные врачи. Что касается стационаров, свободными остаются 418 из 7 763 коек, отведенных в больницах Грузии для пациентов с коронавирусом.
Греция построила 40-километровый забор на границе с Турцией
Власти Греции расширили 12,5-километровое ограждение на границе с Турцией, опасаясь наплыва мигрантов из Афганистана. Новый забор протяженностью 40 километров был официально представлен в пятницу. Об этом сообщает газета «Катимерини».
После смены власти в Афганистане Афины опасаются повторения на своих миграционного кризиса, подобного тому, что произошел в 2015 году. Тогда более миллиона двухсот тысяч человек, в основном, граждан Сирии и Афганистана, запросили убежища в Евросоюзе. Многие из них проникали на территорию ЕС через турецко-греческую границу.
Греческие власти заявляют, что готовы обеспечить неприкосновенность границы. В пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил ситуацию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам Эрдогана, Турция и Иран, через которые мигранты идут в Европу, должны быть поддержаны, или новая волна миграции будет неизбежна.
10% взрослого населения Грузии полностью вакцинированы от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 286 187 человек, что составляет 10% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.
Только одну дозу вакцины получили 675 978 человек или более 23,7% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 22 августа, в целом в Грузии сделали 962 165 уколов.
В течение последней недели в среднем в стране делали по 25 тысяч уколов в день. 20 августа был зафиксирован рекордный показатель – прививки сделали более 28,5 тысяч человек. Накануне провели более 23,3 тысяч прививок от COVID-19.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinopharm или Sinovac. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета, сообщают «Новости-Грузия».
Владимира Келехсаева переизбрали руководителем партии «Единство народа»
Действующего главу югоосетинской партии «Единство народа» Владимира Келехсаева переизбрали на очередной срок. Решение было принято на съезде политической организации, состоявшемся в Цхинвали.
«На повестке дня стояли выборы руководящего состава партии. Единогласно на должность председателя партии "Единство Народа" был переизбран основатель партии Владимир Степанович Келехсаев», - говорится в сообщении, размещенном на фейсбук-странице партии.
Также большинством голосов был переизбран состав генсовета партии, был заслушан финансовый отчет контрольно-ревизионной комиссии.
Владимир Келехсаев поблагодарил сопартийцев, рассказал о том, какая работа ведется фракцией в парламенте и какие вопросы планируется поднять в будущем.
Коронавирус в Грузии: 3 803 новых случаев заражения, скончались 48 человек
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 803 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 50,9 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 11,3%, за последние две недели – 10,92%, а за последнюю неделю – 10,8%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 514 744.
Более 37% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 425. В Аджарии выявили 589 случаев заражения, в Имерети – 506, в Кахетии – 327, в Самегрело и Земо Сванети – 246, в Шида Картли – 168, в Квемо Картли – 163, в Гурии – 161, в Самцхе-Джавахети – 104, в Мцхета-Мтианети – 69, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.
От ковида умерли еще 48 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 771.
Выздоровели 5 322 человека, их общее число выросло до 448 288.
На данный момент в Грузии 59 659 активных случаев коронавируса. Из них 7 345 пациентов (более 12%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 547 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 336 человек. 3 494 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 48 820 лечатся на дому.
В карантинных пространствах размещены 77 человек, в самоизоляции остаются более 57 тысяч.
Эвакуированные из Афганистана граждане Грузии доставлены в Тбилиси
16 граждан Грузии, эвакуированных из Афганистана, вернулись на родину, сообщает Общественный вещатель. На рассвете они прибыли в Тбилисский международный аэропорт. Все эвакуированные – гражданские лица, сотрудники афганского отделения международной компании. 20 августа они покинули Кабул на самолете ВВС Великобритании. Рейса в Грузию они ожидали на британской военной базе.
В аэропорту вернувшихся из Кабула встречали заместитель главы аппарата правительства Грузии Реваз Джавелидзе и замминистра иностранных дел Александр Хвтисиашвили. Официальные лица еще раз поблагодарили международных партнеров, без помощи которых безопасное возвращение на родину граждан Грузии было бы невозможно.
По информации администрации правительства, все 24 гражданина Грузии, находящиеся в Афганистане и попросившие о помощи, уже покинули Кабул. Несколько дней назад еще двое граждан Грузии вернулись на родину из Афганистана при помощи Германии, а еще шесть – спецрейсом, выполненным Венгрией. При этом международные партнеры, включая Турцию и США, помогали обеспечивать безопасное передвижение граждан Грузии как до аэропорта Кабула, так и по его территории.
15 августа террористическая организация «Талибан» объявила о взятии Кабула и переходе под ее контроль всей территории Афганистана. Поскольку в руках талибов оказались все сухопутные пограничные пункты, покинуть страну возможно только через кабульский аэропорт. Сейчас регулярные рейсы в Афганистан отменены, летают только военно-транспортные самолеты.
Поскольку на фоне победы боевиков уехать из страны стремились тысячи человек, в аэропорту Кабула начался хаос. 18-19 августа в давке и перестрелках там погибли более десятка человек.
В Абхазии подтверждено 120 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 426 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 120 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 114 пациентов. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 42, состояние 11 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 36 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24 310 человек. Зарегистрировано 360 летальных случаев. Выздоровели 19 608 человек.
Талибы попросили Россию о контакте с лидерами сопротивления
В Афганистане руководство радикального движения «Талибан» (признанно в России террористическим, его деятельность запрещена) попросили российских дипломатов передать лидерам антиталибского сопротивления информацию о своей готовности к диалогу. Об этом в эфире канала «Соловьев LIVE» сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Жирнов рассказал, что российскую дипмиссию в субботу, 21 августа, посетил представитель политического офиса талибов. По словам посла, исламисты рассчитывают на политическое урегулирование отношений с Панджшером – единственным афганским регионом, неподконтрольным талибам. Там находятся лидеры сопротивления Ахмад Масуд, сын лидера Северного альянса Ахмад-Шаха Масуда, и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.
Вместе с тем в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, один из лидеров «Талибана» Халил Хаккани объявляет, что Ахмад Масуд якобы присоединился к талибам. Эту информацию опроверг источник ТАСС. При этом он отметил, что лидер сопротивления, действительно, ведет переговоры с исламистами. По словам собеседника агентства, речь идет о создании инклюзивного правительства и преодолении политических противоречий.
Информацию о переговорах подтверждают местные журналисты.
Они также называют неправдой сообщения о том, что Ахмад Масуд присягнул на верность талибам.
В пятницу, 20 августа, афганские СМИ писали, что вооруженные отряды Ахмада Масуда отбили у талибов три провинции на севере страны. В тот же день журналисты сообщали, что в Панджшер прибыли представители «Талибана» для переговоров с лидерами сопротивления. Талибы якобы предложили региону сдаться без боя.
Ранее Ахмад Масуд в статье в газете The Washington Post обратился к США и странам Запада с просьбой помочь с оружием.
- «Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны. Лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
- Афганцы из-за опасений преследований пытаются покинуть страну. Страны Запада эвакуируют свои дипмиссии и афганцев, которые с ними сотрудничали.
- «Талибан» владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Россиянин приплыл с Кунашира в Японию и попросил там убежища
Россиянин самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию и попросил там политического убежища.
Гражданина России задержали на острове Хоккайдо. Российская дипмиссия в Саппоро выясняет обстоятельства случившегося.
Бежавшему 40 лет, он выходец из Удмуртии. Три года назад он получил «дальневосточный гектар».
«Интерфакс» со ссылкой на администрацию Южно-Курильского городского округа уточняет, что россиянин жил в заброшенном доме, подрабатывал грузчиком и трактористом. По словам очевидцев, он любит японскую культуру.
Ника Мелия официально представил Гиги Угулава кандидатом в мэры Поти
Несколько оппозиционных партий Грузии выдвинули Гиги Угулава в кандидаты в мэры города Поти, сообщает Общественный вещатель. Презентацию провел председатель «Национального движения» Ника Мелия. Гиги Угулава на выборах в органы местного самоуправления будет представлен в бюллетене для голосования под избирательным номером «Национального движения».
Свою речь Гиги Угулава начал с призыва ко всем пройти вакцинацию.
«Да, друзья, вы не ошибаетесь, я вижу удивленные глаза здесь и во многих местах, и очень много вопросов ко мне в последние дни: «Почему Поти? Почему я? Почему 5 номер?».
У меня один простой ответ: потому что выборы 2 октября будут референдумом, где каждый из примет решение и вынесет окончательное решение отпустить «Грузинскую мечту». Но до того нам предстоит совместная борьба и работа. Для меня большая честь избираться здесь и в случае вашей поддержки стать вашим избранником в Поти», — сказал Гиги Угулава.
На намазе в подмосковной мечети задержали около 60 мусульман. У них собрали образцы ДНК
В подмосковной мечети в Котельниках сотрудники полиции задержали мусульман, собравшихся на пятничную молитву. Об этом сообщило ОВД-инфо.
Видео из мечети также опубликовал телеграм-канал Baza, на нем видно, как полицейские проверяют документы у верующих.
По сообщениям очевидцев, значительному количеству собравшихся не давали выйти из здания, а затем около 60 человек было доставлено в отдел полиции «Люберецкое».
Затем адвокат Мария Красова, сотрудничающая с «Гражданским содействием» (признано в РФ НКО-иноагентом. - Прим.ред.), оказывавшая задержанным правовую помощь, сообщила ТАСС, что все задержанные отпущены без составления протокола.
«Как мне сказал один из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК», - сказала Красова.
По ее словам, в момент задержания в мечети находились порядка 600 человек.
«Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел, где отпустили после сбора ДНК», - сказала адвокат.
- В Ставропольском крае снесли недостроенное здание мечети, которое возводилось два года. Арбитражный суд признал его незаконным.
- Центр анализа и предотвращения конфликтов опубликовал доклад «Северокавказские мусульмане в тюрьмах России». По данным правозащитников, приверженцы ислама наиболее подвержены дискриминации в российских колониях. Они сталкиваются с пытками, избиениями и притеснениями.
В Москве проходят пикеты в защиту свободы прессы
Полиция в Москве задержала журналиста «Медиазоны» Александра Горохова. Он встал в одиночный пикет в защиту свободы прессы у здания ФСБ на Лубянке.
Журналиста задержали почти сразу же после того, ка кон развернул плакат «Свободная журналистика, а не вот это вот все». Вскоре его отпустили, предупредив о возможном штрафе.
Следующим на пикет вышел журналист Радио Свобода (признано российскими властями СМИ-«иноагентом») Антон Сергиенко с плакатом «Будет ласковый дождь». Полицейские переписали его данные и сфотографировали паспорт, но задерживать не стали.
20 августа Минюст России внес в список СМИ – «иностранных агентов» телеканал «Дождь» и издание «Важные истории».
«Дождь» – телеканал, ранее вещавший в эфире, а в настоящее время ведущий вещание через интернет. В 2016 году телеканал подал сведения об иностранном финансировании в Роскомнадзор. В 2019 году информация появилась в финансовой отчетности самого канала.
«Важные истории» – интернет-издание, зарегистрированное в Латвии, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его главред Роман Анин в настоящее время проходит как свидетель по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.
В Батуми молодой мужчина погиб после падения с крыши многоэтажки
Мужчина в возрасте до 30 лет погиб после падения с крыши многоэтажного здания в Батуми, сообщает телеканал «Формула».
Случай произошел сегодня днем, 21 августа, на улице Пиросмани. По предварительной информации, мужчина был IT-специалистом и на крыше высотки проводил монтаж рекламного экрана.
Юрист компании, в которой работал молодой мужчина, заверила журналистов, что все меры безопасности были соблюдены. Одновременно она подчеркнула, что проведение каких-либо конкретных работ на данном объекте не входило в обязанности этого сотрудника.
Криминалисты уже завершили осмотр места происшествия. МВД Грузии начало следствие.
Более 40 жителей села на юге Грузии заразились коронавирусом после поминок
Несколько десятков жителей села Уреви Ахалциского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети) заболели коронавирусом, сообщает местное издание «Самхретис карибче».
По предварительной информации, вспышка произошла после длительных поминок. По состоянию на 20 августа известно было о 41 случае заражения. При этом в числе заболевших оказались две беременные женщины и семь детей.
«В селе 19 семей заражены вирусом, в целом ковид подтвердился у 41 человека. Одна беременная и ее двухлетний ребенок переведены в тбилисскую больницу. Всего в клиниках лечатся пять человек, а остальные – на дому. Их состояние удовлетворительное», - сказала журналистам семейный врач Джульетта Капанадзе.
Из-за пандемии коронавируса Грузии запрещено справлять свадьбы, поминки, крестины и дни рождения компаниями больше 10 человек. Эпидемиологи полагают, что систематическое нарушение этого запрета стало одной из причин резкого роста заражаемости COVID-19 в стране. В начале августа контроль за его соблюдением был ужесточен.
Долгое время случаи заражения коронавирусом в Самцхе-Джавахети были единичными, однако во время четвертой волны ситуация изменилась. За последние сутки в регионе с населением не более 156 тысяч человек COVID–19 подтвердился у 130 человек, 20 августа - у 98, а 19 августа - у 147.
Югоосетинские депутаты предложили вынести вотум недоверия правительству
Группа из 14 депутатов самопровозглашенной республики Южная Осетия обратилась с коллективным письмом на имя председателя парламента с вопросом о вынесении вотума недоверия правительству республики. Среди подписантов - вице-спикер Александр Плиев.
Председатель парламента Алан Тадтаев заявил, что вопрос о вотуме недоверия обязательно будет рассмотрен, но при этом посетовал, что авторы обращения не привели в письме каких-либо обоснований для его вынесения.
Оппозиционный депутат Давид Санакоев объяснил позицию парламентариев тем, что фактически в Южной Осетии нет правительства, а республика существует на автопилоте. По его словам, откладывать с решением этого вопроса нельзя, поскольку ситуация ухудшается с каждым днем.
"Власть широко рекламировала грядущее повышение зарплат. Президент Бибилов гарантировал, что с июля пройдет повсеместная индексация, но опять обманул. Одним учреждениям повысили, другим нет. Повышение в одних и тех же учреждениях неравномерное. Вместо повышения многим вообще задержали зарплаты. При этом исполнительная власть не может объяснить, с чем связан этот коллапс. Наконец, у нас есть все основания полагать, что прошедшая недавно казначейская проверка выявила факты существенного нецелевого использования бюджетных средств властью Южной Осетии. Результаты проверки правительство скрывает", - заявил Санакоев.
Он считает, что исполнительная власть давно себя скомпрометировала и не способна решать минимальных задач. По его мнению, фактически члены правительства занимаются решением своих личных вопросов.
Политический редактор североосетинского информационного сайта "ОсНова" Руслан Тотров считает, что это письмо адресовано не только членам кабинета министров, но и президенту Анатолию Бибилову.
"Правительство и президент совершенно неотделимы друг от друга. Их не стоит рассматривать в качестве независимых акторов политической драмы на юге Осетии. Правительство Южной Осетии на протяжении нескольких месяцев было совершенно нелегитимным. И только какими-то нечеловеческими усилиями президента оно продолжало работу, потому что Анатолий Бибилов сказал, что премьером будет работать Геннадий Бекоев. При этом ни Бекоев, ни другие члены кабинета министров не имели права занимать должности, потому что сроки утверждения нового состава правительства прошли", - сказал Руслан Тотров корреспонденту Кавказ.Реалии.
По мнению Тотрова, оппозиция в Южной Осетии совершенно справедливо атакует правительство республики, что также является наступлением на президента Анатолия Бибилова. Тем не менее этот ход был совершенно предсказуем.
"Это технический вотум недоверия правительству, но фактически точно такой же вотум президенту Бибилову", - заключил политолог.
- С конца августа по март Южная Осетия оставалась без правительства. Министры работали с приставками "врио". В марте после шестимесячного политического локдауна большинство депутатов вопреки несогласию оппозиции утвердили в качестве премьер-министра Геннадия Бекоева.
- Предыдущий кабинет министров Южной Осетии был отправлен в отставку в конце августа после того, как стало известно о гибели в изоляторе временного содержания жителя республики Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД.
Медучреждения Абхазии получат несколько новых машин скорой помощи
Абхазские медучреждения получат несколько новых машин скорой помощи, сообщил министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Бутба.
По поручению президента Аслана Бжания, из средств, выделенных бывшим главой Адыгеи, меценатом Хазретом Совменом, приобретены два линейных автомобиля скорой медицинской помощи.
«Машины уже закуплены и сейчас находятся на стадии комплектования. Максимум, в течение 10 дней они будут доставлены в Абхазию», - сказал министр.
В результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Государственной Думы РФ Адамом Делимхановым, республика получит в дар еще две машины скорой помощи. Кроме того меценат Ивана Саввиди передаст Абхазии реанимобиль класса С Volkswagen Crafter с максимальной комплектацией, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Премьер Грузии начал свой официальный визит в Украину
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в сопровождении правительственной делегации сегодня, 21 августа, прибыл в Украину с трехдневным официальным визитом. В Международном аэропорту Львова Гарибашвили встречал его украинский коллега Денис Шмыгаль, а также глава Минобороны Украины Андрей Таран, министр Кабмина Олег Немчинов, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, мэр Львова Андрей Садовой и губернатор Львовской области Максим Козицкий.
Премьер Грузии поблагодарил Шмыгаля за теплый прием. В своем Twitter Гарибашвили пишет, что ожидает «продуктивных дискуссий в Львове и Киеве по различным темам», в том числе о сотрудничестве двух стран в области обороны и безопасности, а также в торговли и экономики.
В свою очередь Шмыгаль сообщил, что рад принимать Ираклия Гарибашвили. В Twitter он поделился снимками, сделанными во львовском аэропорту. На них видно, что премьера Грузии встречают хлебом-солью на вышитом рушнике.
В беседе с журналистами Шарашенидзе охарактеризовал нынешний визит как «чрезвычайно важный». «В течение трех последних месяцев грузино-украинские отношения интенсивно развивались, и сегодняшний визит – одно из доказательств этого», - сказал он. При этом посол напомнил, что за указанный период Украину посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили, а глава президент и премьер Украины совершили визиты в Грузию.
В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили, сообщают «Новости-Грузия».
Центральное событие их визита – участие в учредительном саммите «Крымской платформы» в Киеве 23 августа. Уже сейчас его называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. Саммит посетят делегации из 44 стран и международных организаций. В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика возвращения Крыма и Севастополя.
В рамках визита 22 августа Гарибашвили встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день у него состоятся переговоры со Шмыгалем. В рамках официального визита в Украину премьер Грузии также встретится с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Грузия решила участвовать в форуме «Крымской платформы»
Премьер-министр Грузии примет участие в форуме «Крымской платформы», несмотря на недовольство Москвы. Сегодня, 21 августа, он прибыл в Киев с первым официальным визитом. Основным пунктом двухдневной программы визита считается участие председателя правительства Грузии, а также министра иностранных дел Давида Залкалиани в саммите «Крымской платформы», инициированной украинскими властями. На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с аннексией Крыма Российской Федерацией весной 2014 года.
Саммит состоится 23 августа в Киеве. Участием в «Крымской платформы» Грузия демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины, поскольку сама сталкивается с аналогичными проблемами после признания Россией независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в августе 2008 года.
Общность проблем во взаимоотношениях с Россией заставило грузинское руководство приглушить разногласия с Украиной по вопросу об активности бывшего президента Грузии. Михаил Саакашвили ныне занимает пост главы Исполнительного комитета Национальной рады Реформ Украины. Несмотря на потерю грузинского гражданства после вступления в гражданство Украины в 2015 году, Саакашвили продолжает активно вмешиваться в грузинскую политику, пытаясь обеспечить победу своей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на муниципальных выборах 2 октября.
С другой стороны, официальная Москва неоднократно высказывала недовольство проведением саммита «Крымская платформа», намекая, что страны, которые примут в ней участие, не смогут рассчитывать на улучшение отношений с Россией.
Российско-грузинские отношения несколько улучшились после смены власти в Грузии в результате парламентских выборов 2012 года.
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