Премьер-министры Грузии и Украины обсудили российскую оккупацию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с официальным визитом в Киеве, поговорил о российской оккупации в Грузии и Украине. По его словам, происходящее вызывает всеобщую озабоченность и требует совместных усилий, передает SOVA.

«Завтра я приму участие в инициативе президента Зеленского, которая связана с созданием Крымской платформы. Мы еще раз оценим обстановку, временную оккупацию Крыма. Мы обсудили тяжелую обстановку, сложившуюся во временно сепаратистском регионе. Также мы говорили о наших вопросах, которые связаны с обстановкой в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе. Как известно, с августовской войны прошло уже 13 лет, а 20% наших территорий по-прежнему оккупированы. Разумеется, для нас всех возмутительны действия России как в Украине, Крыме, сепаратистских регионах, также и на наших территориях. В Абхазии и Цхинвали продолжается бордеризация, и это, разумеется, вызывает общее беспокойство», - сказал глава грузинского кабмина на совместной с премьер-министром Украины пресс-конференции.

В свою очередь Денис Шмыгаль поблагодарил Тбилиси за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины.

«Под растущим давлением со стороны Российской Федерации мы всегда ощущали поддержку Грузии, [поддержку] которая сейчас бесценна, особенно на фоне запуска Украиной нового формата сопротивления – Крымской платформы. Я убежден, что участие Грузии в саммите Крымской платформы позволит нам привлечь внимание международного сообщества к необходимости консолидированных усилий по деоккупации территорий Абхазии и Цхинвальского региона», – сказал Шмыгаль.