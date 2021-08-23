Президент Байден рассчитывает, что эвакуация из Кабула завершится к 31 августа

Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на трудности операции по эвакуации американцев и их союзников из Афганистана, он по-прежнему рассчитывает, что она завершится к намеченной дате – 31 августа.

Выступая в воскресенье в Белом доме, Байден сказал, что с середины августа, когда Кабул заняли отряды движения «Талибан» (запрещено в Казахстане как террористическое), США эвакуировали по воздуху из столицы Афганистана уже около 28 тысяч человек – американцев, граждан других стран, в том числе афганцев, которым могут грозить репрессии со стороны талибов. Также несколько тысяч человек эвакуировались самолетами союзников США.

Байден отметил, что талибы не нападают на американских военных и в целом не мешают проведению эвакуации. При этом он не исключил, что срок окончания эвакуации – 31 августа – все же может понадобиться перенести, если об этом попросят партнеры США. Ожидается, что тема будет обсуждаться на онлайн-саммите «Группы семи» 24 августа.

Нет точных данных о том, сколько человек еще ожидают в Кабуле эвакуации. У аэропорта собрались тысячи афганцев, которые стремятся покинуть страну, однако, судя по всему, далеко не все из них соответствуют критериям для эвакуации. Попытки проникнуть в аэропорт сопровождаются драматическими сценами, за последнюю неделю в аэропорту Кабула и на подступах к нему погибло около 20 афганцев.

Отвечая на вопросы журналистов, Байден вновь выступил в защиту своего решения о выводе войск из Афганистана, где американские военные находились около 20 лет. По словам президента США, оставаться в стране на неопределенный срок и вести кровавую войну с талибами не соответствовало интересам Соединенных Штатов.