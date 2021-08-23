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В Южной Осетии 41 новый случай инфицирования коронавирусом, одна пациентка скончалась
В Южной Осетии от последствий коронавируса за сутки скончалась одна пациентка, сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
По ее словам, в инфекционном корпусе медцентра республики проходят лечение 49 пациентов с коронавирусной инфекцией.
«В палате интенсивной терапии находятся три человека. За прошедшие сутки в медцентр госпитализирован один пациент, выписаны двое», - сказала Джиоева.
В свою очередь, Югосетпотребнадзор сообщает данные по заболеванию коронавирусом, зафиксированные за пятницу.
Как сообщила агентству "Рес" в понедельник глава ведомства Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 284 проб 41 показала положительный результат. "Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 677 человек, 48 человек сняты с учета", - сказала Кочиева.
По ее словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 4751 человек, 4074 выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 31767 исследований на коронавирусную инфекцию.
Другие новости дня
В тбилисской клинике Цицишвили лечатся 90 детей с COVID-19, 25 из них помещены в реанимацию
В тбилисской клинике Цицишвили лечатся 90 детей, инфицированных коронавирусом, в особо тяжелом состоянии находится 22-дневный младенец.
«В клинике лечатся 90 детей, инфицированных коронавирусом, в реанимации находятся 25 пациентов. Из них один - особенно тяжелый, 22-дневный пациент находится на управляемом дыхании», - сообщила «ИнтерпрессНьюс» медицинский директор Новой детской клиники Цицишвили Майя Чхаидзе.
Представители сферы здравоохранения говорят, что штамм «Дельта», циркулирующий в настоящее время в Грузии, меняет представления о коронавирусе. Если ранее высокая летальность от COVID-19 по большей части наблюдалась среди возрастных пациентов и больных хроническими заболеваниями, то теперь жертвами вируса становятся в том числе молодые и здоровые люди.
В российском полевом госпитале в Абхазии находятся 42 пациента с COVID-19
Медики Южного военного округа (ЮВО) России пятый день в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуми.
Как сообщает "Апсныпресс", в настоящее время в госпитале на лечении находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов самопровозглашенной республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Также медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение трех дней было обработано более 100 анализов, все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение сорока минут.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.
Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
Президент Владимир Путин своим указом присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова – бывшего президента Чечни и отца нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее именем Ахмата Кадырова назвали Чеченский государственный университет. В вузе заявили, что с такой идеей весной выступила группа студентов и педагогов.
До этого государственные СМИ писали, что жители поселка Гикало недалеко от Грозного обратились к Кадырову и лично попросили его построить мечеть имени Абдул-Кадыра, сына Ильяса Беноевского, прадеда Рамзана Кадырова. До этого две самые большие мечети республики – "Сердце Чечни" и "Сердце матери" – получили названия в честь отца и матери Рамзана Кадырова.
Именем Кадырова-старшего также назван футбольный клуб из Грозного (изначально он назывался "Терек"), личный фонд Кадырова и множество других объектов в республике, от школ до электростанций. ВВС подсчитало, что в Чечне в честь нынешнего главы региона Рамзана Кадырова и его родственников названы 346 улиц и переулков.
За минувшие сутки от коронавируса в Грузии скончались 60 человек
За минувшие сутки в Грузии было выявлено 2354 новых случая заражения коронавирусом. Информация об этом опубликована на сайте Национального центра по контролю заболеваний.
За последние 24 часа скончались 60 пациентов. Это второй результат показателя дневной смертности с начала пандемии. Рекордное значение - 74 человека за сутки - было зафиксировано в минувшую субботу.
Всего в Грузии выявлено 517 098 случаев заражения коронавирусом, 453 488 человек выздоровели и 6831 человек умер.
На данный момент лечение в полевом госпитале в Дигоми проходят 87 ковид-инфицированных пациентов. Как сообщил "ИнтерпрессНьюс" координатор полевого госпиталя Реваз Кучухидзе, состояние здоровья пациентов средней тяжести, среди них «довольно много» зависящих от кислорода.
Прием пациентов в полевом госпитале Дигоми начался 20 июля. Как известно, в госпитале работают врачи, занятые в ковид-гостиницах, и медицинский персонал Республиканской больницы.
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила сегодня, что новый полевой госпиталь создан также и на улице Кавтарадзе в Тбилиси.
«Подобная инфраструктура полевого типа создана в столице также на улице Кавтарадзе. В госпитальной части мы открыли новое учреждение на 200 коек, где вчера уже начат прием пациентов. Оно может принять около 200 пациентов, которые будут обеспечены кислородом. Сейчас мы обсуждаем, сможет ли госпитальный сектор в регионе Кахетии принять ту нагрузку, которая ожидается, исходя из эпидисследования. В случае необходимости мы рассмотрим обустройство в Кахетии пространства временного содержания, где наши граждане получат необходимую медицинскую помощь », - сказала Тикарадзе.
На вопрос журналистов, не переполнены ли клиники в Аджарии, Екатерина Тикарадзе ответила, что в госпитальном секторе больше нет мест и в этом плане ситуация особенно критическая в Тбилиси.
В Киеве открывается саммит "Крымская платформа"
В Киеве сегодня – накануне 30-летия независимости Украины – открывается международный форум "Крымская платформа", на котором украинские власти хотят обсудить пути возвращения аннексированного Россией полуострова.
Кроме Украины, в конференции примут участие правительственные делегации 45 стран: США, всех членов ЕС, Великобритании, Грузии, Молдавии, Турции, Северной Македонии, Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Канады. В их числе девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также послы соответствующих государств на Украине. На форуме в Киеве они обсудят ключевые проблемы аннексированного Россией полуострова, включая гуманитарные и вопросы безопасности.
Россия выражала протест против проведения саммита. В Москве мероприятие называют "шабашем" и грозят его участникам последствиями. Незадолго до его начала форума российские власти ввели персональные санкции против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Алексея Данилова.
Создать "Крымскую платформу" президент Украины Владимир Зеленский предложил в сентябре 2020 года во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Первоочередная цель Киева – сформировать коалицию стран для поддержки освобождения Крыма, Черного и Азовского морей от российской оккупации и преодоления ее негативных последствий. Пока к инициативе Украины присоединилась примерно половина государств, которые в марте 2014 года поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об осуждении аннексии Крыма Россией.
В Киеве рассчитывают, что "Крымская платформа" станет постоянной площадкой, которая поможет со временем вернуть Украине Крым, аннексированный Россией в 2014 году.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в саммите. Официальный визит делегации Грузии в Украину начался 21 августа. В рамках визита Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также состоялись переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
В составе грузинской делегации, которую возглавляет премьер-министр, - вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Илия Дарчиашвили.
- Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года – после свержения на Украине власти президента Виктора Януковича Россия ввела на полуостров войска и под контролем военных провела там референдум о присоединении полуострова к России. Украина и большинство стран мира не признали аннексию.
- Москва называет присоединение Крыма восстановлением исторической справедливости и отрицает обвинения в аннексии украинского полуострова.
Президент Байден рассчитывает, что эвакуация из Кабула завершится к 31 августа
Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на трудности операции по эвакуации американцев и их союзников из Афганистана, он по-прежнему рассчитывает, что она завершится к намеченной дате – 31 августа.
Выступая в воскресенье в Белом доме, Байден сказал, что с середины августа, когда Кабул заняли отряды движения «Талибан» (запрещено в Казахстане как террористическое), США эвакуировали по воздуху из столицы Афганистана уже около 28 тысяч человек – американцев, граждан других стран, в том числе афганцев, которым могут грозить репрессии со стороны талибов. Также несколько тысяч человек эвакуировались самолетами союзников США.
Байден отметил, что талибы не нападают на американских военных и в целом не мешают проведению эвакуации. При этом он не исключил, что срок окончания эвакуации – 31 августа – все же может понадобиться перенести, если об этом попросят партнеры США. Ожидается, что тема будет обсуждаться на онлайн-саммите «Группы семи» 24 августа.
Нет точных данных о том, сколько человек еще ожидают в Кабуле эвакуации. У аэропорта собрались тысячи афганцев, которые стремятся покинуть страну, однако, судя по всему, далеко не все из них соответствуют критериям для эвакуации. Попытки проникнуть в аэропорт сопровождаются драматическими сценами, за последнюю неделю в аэропорту Кабула и на подступах к нему погибло около 20 афганцев.
Отвечая на вопросы журналистов, Байден вновь выступил в защиту своего решения о выводе войск из Афганистана, где американские военные находились около 20 лет. По словам президента США, оставаться в стране на неопределенный срок и вести кровавую войну с талибами не соответствовало интересам Соединенных Штатов.
Ахмад Масуд отверг ультиматум талибов сдать Панджшер
Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) заявило, что направляет бойцов в провинцию Панджшер на северо-востоке Афганистана, поскольку местные чиновники отказались передать власть мирным путём. Панджшерское ущелье – одна из последних территорий страны, которую не контролируют талибы. Большинство жителей этого региона - этнические таджики.
Исламисты выдвинули ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду - сыну бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Талибы заявили, что дают Масуду четыре часа на то, чтобы его сторонники сложили оружие. В противном случае, говорится в заявлении "Талибана", участники сопротивления "будут наказаны". В интервью телекомпании "Аль-Арабия" в воскресенье Масуд заявил, что готов к переговорам и компромиссу с талибами, чтобы избежать противостояния. Он призвал сформировать широкое правительство национального единства с участием талибов. Однако, если талибы откажутся от диалога, война неизбежна, добавил он.
В телефонном интервью агентству Reuters Ахмад Масуд заявил, что надеется провести с талибами мирные переговоры, но его силы готовы к бою.
- "Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны. Лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
- Ахмад Масуд и бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявили о формировании сопротивления в провинции Панджшер, к ним присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с талибами
- "Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Вор в законе Отари Бойцов (Кублашвили) найден мертвым в Краснодаре
В Краснодаре найден мертвым вор в законе Отари Бойцов (Кублашвили). Тело криминального авторитета было обнаружено в съемной квартире, где он долгое время скрывался от полиции.
В 2018 году Бойцов был досрочно освобожден из колонии с тяжелым поражением спинного мозга. В том же году он был объявлен в розыск за уклонение от административного надзора и по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщает Lenta.ru
Согласно информации сайта "Прайм Крайм", Бойцов - уроженец Краснодара, в марте 2013 года был признан вором в законе в исправительной колонии №13 в Мурманской области.
Президент Турции заверил Зеленского в поддержке «Крымской платформы»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что на саммите «Крымской платформы» Турцию будет представлять министр иностранных дел страны, а также заверил в дальнейшей поддержке данной площадки, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
«Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма», – цитирует Эрдогана пресс-служба ведомства.
Президент Украины также обратился к Эрдогану с просьбой оказать содействие в освобождении более 100 крымскотатарских политзаключенных, которых удерживают в России.
Напомним, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам своего визита в Украину объяснила, почему не сможет остаться на саммит «Крымской платформы».
Ранее посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен сообщила, что федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не сможет принять участие в саммите «Крымской платформы» из-за событий в Афганистане, а вместо него Германию будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах координации и взаимодействия «Крымской платформы» с другими международными форматами, в том числе с Организацией Объединенных Наций, чтобы дальше усилить ее эффективность.
Он также отметил, что на учредительном саммите «Крымской платформы» не имеет значения, должностное лицо какого уровня представляет определенную страну, так как все участники берут на себя одинаковые полные обязательства.
Международный саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа 2021 года – к 30-летию Независимости Украины.
Сейчас участие в саммите «Крымской платформы» подтвердили представители 45 стран и международных или межгосударственных организаций, кроме самой Украины.
ЕНД выдвинуло вторую часть кандидатов в мэры на местных выборах
«Единое национальное движение» выдвинуло вторую часть кандидатов в мэры на выборах в органы местного самоуправления 2021 года. Лидер партии Ника Мелия назвал кандидатов на мероприятии в офисе партии.
Кандидатами от «Национального движения» станут:
- Сенаки - Коба Накопия;
- Озургети - Ираклий Глонти;
- Чохатаури - Нона Сихарулидзе;
- Цаленджиха - Гия Харчилава;
- Чхороцку - Бадри Карчава;
- Они - Важа Цецадзе;
- Цагери - Мадонна Бенделиани;
- Цхалтубо - Заза Метревели;
- Ткибули - Бесик Зосиашвили;
- Багдати - Георгий Робакидзе;
- Харагаули - Давид Маглаперидзе;
- Сачхере - Ирине Грдзелишвили;
- Ахалцихе - Давид Валиашвили;
- Ахалкалаки - Мелик Райсян;
- Ниноцминда - Авак Мдоян;
- Боржоми - Гиви Джоборди;
- Душети - Леван Леквеишвили;
- Тианети - Илья Арчемашвили;
- Казбеги - Имеда Шиолашвили;
- Марнеули - Эльдар Мустафаев;
- Болниси - Вахтанг Чагелишвили;
- Гардабани - Бесик Кахабришвили;
- Цалка - Руслан Хуцишвили;
- Кварели - Александр Мчедлишвили.
В то же время «Единое национальное движение» поддержит кандидатов от оппозиции: Зураба Джапаридзе в Лагодехи, Зураба Буцхрикидзе в Терджоле, Нодара Чачанидзе в Чиатуре, Лию Мухашаврия в Ланчхути, Зуру Джибухая в Хони, Гиги Гуледани в Местия, сообщает Общественный вещатель.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов. ЕНД идет на выборы под номером 5.
Вселенский патриарх Варфоломей посещает Украину
Константинопольский патриарх Варфоломей, которого называют также Вселенским, посещает с визитом Украину. Это его первый приезд в эту страну после того, как Константинопольская церковь даровала Православной церкви Украины автокефалию в начале 2019 года. Варфоломей участвует в торжествах, посвященных 30-летию независимости Украины.
Варфоломей прибыл в Киев 20 августа. В субботу он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, помимо прочего, назвал религиозный фактор одним из тех, которые Россия применяет против Украины как «гибридное оружие». По всей видимости, он имел в виду заявления российских официальных лиц о притеснении на Украине верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая не признает автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) канонической.
Около полутора тысяч прихожан УПЦ (МП) протестовали в субботу в Киеве против визита Варфоломея.
В воскресенье на территории музея-заповедника София Киевская прошло богослужение, которое возглавили патриарх Варфоломей и глава ПЦУ митрополит Епифаний. Вселенский патриарх призвал верующих УПЦ (МП) вернуться к «общению», а Варфоломей выразил надежду, что рано или поздно они присоединятся к автокефальной церкви. На богослужении присутствовал бывший президент Украины Петр Порошенко, при котором была создана ПЦУ и ей был дарован томос об автокефалии.
30-летие независимости Украины празднуется 24 августа. К этому дню приурочено множество мероприятий, включая военный парад в Киеве. 23 августа в столице Украины пройдет первый саммит Крымской платформы с участием представителей десятков государств. Он должен стать демонстрацией того, что мировое сообщество не признает аннексию Крыма Россией.
Зеленский поблагодарил премьера Грузии за участие в саммите «Крымской платформы»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 22 августа, в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
На встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства двух стран, политико-экономического сотрудничества и международных устремлений. Было отмечено, что наряду с образцовым партнерством Грузия и Украина имеют общее стремление занять достойное место в европейских и евроатлантических структурах, однако в то же время сталкиваются с такими проблемами, как нарушение территориальной целостности.
Как заявил Зеленский, грузино-украинские отношения в последние несколько месяцев отличаются особой динамикой и интенсивностью. По его оценке, это результат активизации контактов между официальными лицами двух стран и двусторонних визитов высокого уровня.
Президент Украины поблагодарил Гарибашвили за участие в саммите «Крымской платформы» и выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Зеленский также снова подтвердил непоколебимую поддержку Украиной территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах международно признанных границ.
- Премьер-министр Грузии прибыл в Украину 21 августа. В Киеве сегодня у него также состоялись переговоры с его украинским коллегой Денисом Шмыгалем и со спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым.
- 23 августа глава грузинского правительства примет участие в учредительном саммите «Крымской платформы». Уже сейчас его называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. Саммит посетят делегации из 44 стран и международных организаций.
- В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика возвращения Крыма и Севастополя, аннексированных РФ. Российские власти критикует создание «Крымской платформы», воспринимая ее, как угрозу своей территориальной целостности.
Путин о беженцах из Афганистана: не хотим повторения 90-х
Владимир Путин, выступая в воскресенье перед членами партии «Единая Россия», раскритиковал предложение Запада размещать беженцев из Афганистана, спасающихся от режима талибов, в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу. Российский президент назвал эту идею «унизительной» и «угрожающей безопасности России».
«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов», - заявил Путин, посетовав на близость и открытость границ со странами Центральной Азии. «Да граница-то какая? - добавил президент. - Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на осла, и поехал по степи».
С середины августа десятки тысяч афганцев стремятся покинуть страну, опасаясь за свою жизнь и не веря обещаниям талибов, захвативших власть в Афганистане, об «амнистии» и о том, что они не будут расправляться со своими оппонентами. Из ряда регионов уже поступают сообщения о расправах талибов над бывшими военными и полицейскими, однако в нынешней ситуации не все из них можно надлежащим образом проверить на подлинность.
США, Великобритания и некоторые европейские страны объявили о готовности принять беженцев из Афганистана.
США за неделю эвакуировали из Кабула около 25 тысяч человек
Не менее 20 жителей Афганистана, по последним данным, погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула или на подступах к нему, пытаясь попасть на эвакуационные рейсы, на которых военнослужащие США и их союзников вывозят из Афганистана граждан западных стран и афганцев, сотрудничавших с иностранными дипмиссиями и международными организациями. Об этом сообщил в воскресенье представитель НАТО.
Аэропорт Кабула находится под контролем военных США, однако все подъезды к нему контролируют члены движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено), отряды которого заняли Кабул в прошлое воскресенье. Десятки тысяч афганцев, как сообщают очевидцы и агентства, по-прежнему пытаются прорваться через кордоны талибов, чтобы достигнуть аэропорта, где, в свою очередь, выставлены посты военнослужащих НАТО, которые также не пропускают всех желающих, чтобы избежать хаоса.
По сообщениям агентств, часть погибших стали жертвами давки в толпе, другие умерли от огнестрельных ранений. Британские военные признали, что семь человек в субботу погибли в толпе, пытавшейся прорваться в аэропорт. Подробности не приводятся.
С начала эвакуации 14 августа, по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, американские военные вывезли из Кабула уже около 25 тысяч человек. Точное число американцев, граждан других стран и афганцев, подлежащих эвакуации, неизвестно (число остающихся в Афганистане граждан США, не считая военных, оценивается в несколько тысяч).
24 августа ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению эвакуации обсудят на онлайн-саммите лидеры стран «Группы семи». Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Обсуждается и вопрос возможного продления сроков вывода американских военных из Афганистана и, как следствие, эвакуации. Сейчас этот срок – 31 августа.
Тысячи афганцев стремятся покинуть страну, опасаясь за свою жизнь и не веря обещаниям талибов об «амнистии» и о том, что они не будут расправляться со своими оппонентами. Из ряда регионов поступают сообщения о расправах талибов над бывшими военными и полицейскими, однако в нынешней ситуации не все из них можно надлежащим образом проверить на подлинность.
Глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье заявил, что талибы на данный момент «выполняют свои обещания».
«Талибан» пока не установил контроль над Панджерским ущельем к северу от Кабула. Там сформированы вооруженные отряды под руководством Ахмада Масуда, сына бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. В интервью телекомпании «Аль-Арабия» в воскресенье Масуд заявил, что готов к переговорам и компромиссу с талибами, но в случае попыток захватить Панджер силой будет сопротивляться. Ранее он обратился к странам Запада с призывом оказать поддержку «сопротивлению» власти талибов.
Меркель: Если РФ использует «СП-2» как оружие, Германия введёт санкции
Германия будет добиваться введения новых санкций против России в том случае, если Москва будет использовать газопровод «Северный поток-2» как «оружие». Об этом заявила канцлер Германии Ангелы Меркель в Киеве на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Меркель также высказалась за продление договора о транзите российского газа в страны ЕС через территорию Украины, срок действия которого истекает в 2024 году. По ее словам, она донесла свою позицию по этому вопросу до президента России Владимира Путина на недавней встрече в Москве.
Зеленский, в свою очередь, вновь сказал об опасениях Украины в связи с возможным вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» и подчеркнул, что Киеву нужны четкие гарантии продолжения транзита газа и после 2024 года. Пока, по его словам, переговоры об этом находятся на начальной стадии.
Меркель посещает Киев спустя два дня после своего визита в Москву и накануне саммита «Крымской платформы» в столице Украины. На этом мероприятии с участием представителей десятков стран мира, в том числе нескольких глав государств и правительств, будут обсуждаться вопросы, связанные с аннексированным Россией Крымом. Страны-участники форума подчеркивают, что не признают аннексию и поддерживают территориальную целостность Украины. При этом ведущие страны Запада будут представлены не на высшем уровне - Германию представит министр экономики. Меркель объяснила свое неучастие занятостью, в частности необходимостью в срочном порядке заниматься вопросами эвакуации из Афганистана.
Это, по всей видимости, последний визит Меркель в Киев в качестве канцлера. После выборов в Бундестаг в сентябре она покинет свой пост.
Мэр Киева Виталий Кличко, который в последнее время конфликтует с окружением президента Зеленского, заявил, что его не пустили в киевский аэропорт Борисполь для встречи Меркель - хотя по протоколу, как он утверждает, он имел на это право.
- «Северный поток-2» - газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. США, ряд стран ЕС и Украина выступают против его сооружения, указывая, что он может подорвать безопасность в Европе, если Россия использует его как средство давления. США и Германия недавно подписали меморандум о том, что они будут добиваться от России гарантий продолжения транзита газа через Украину и после запуска трубопровода. Он может быть запущен уже в этом году - в воскресенье стало известно о завершении трубоукладочных работ в водах Дании.
Скончался один из пионеров рок-н-ролла Дон Эверли
Участник дуэта The Everly Brothers Дон Эверли скончался на 85 году жизни в Нэшвилле, сообщает местная газета The Tennessean. The Everly Brothers была одной из первых групп, внесенных в зал славы рок-н-ролла, вместе с Элвисом Пресли, Чаком Берри, Литтл Ричардом и другими пионерами рок-музыки.
Основанный в 1956 году дуэт за пять лет 15 раз попадал в десятку хит-парада в США. В чарте Billboard Hot 100 братья Эверли попадали с 35 синглами. Их песня Cathy’s Clown возглавляла чарт дважды - в 1960 и 1989 году (во второй раз - в исполнении Рибы Макинтайр).
The Everly Brothers повлияли на творчество The Beatles и Simon & Garfunkel, группа, с 10-летним перерывом, выступала до 2014 года, когда умер младший брат Дона - Фил.
В 2004 американский журнал Rolling Stone поместил дуэт на 33 место в списке величайших исполнителей всех времен, выше Майкла Джексона, Мадонны и Дэвида Боуи. «Вклад братьев в музыку даже больше, чем их известность», - написал обладатель 12 премий «Грэмми», американский музыкант Пол Саймон.
Грузия и Украина рассчитывают на укрепление парламентского сотрудничества
Законодательные органы Грузии и Украины готовы еще больше расширить сотрудничество. Об этом было заявлено сегодня, 22 августа, на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.
По информации пресс-службы правительства Грузии, стороны обсуждали важные вопросы повестки стратегического партнерства двух стран и успешного сотрудничества в различных сферах. При этом было отмечено, что политический диалог между двумя странами находится на особенно высоком уровне. Стороны положительно оценили уровень сотрудничества Грузии и Украины в рамках международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы.
«Беседа коснулась успешного сотрудничества законодательных органов Грузии и Украины. Подтверждена была готовность к дальнейшему углублению связей», - отмечено в сообщении.
Гарибашвили назвал встречу продуктивной. По его словам, с Разумковым они говорили, в том числе, и о возможностях формата «Ассоциированного трио».
«Мы договорились, что после подписания меморандума о взаимопонимании Грузией, Украиной и Молдовой, крайне важно и дальше укреплять наше парламентское сотрудничество внутри тройки, а также между тройкой и Европейским парламентом», - написал премьер в своем Twitter.
- Глава правительства Грузии посещает Украину с трехдневным официальным визитом. Гарибашвили уже провел переговоры со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. У него также запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. 23 августа Гарибашвили вместе с членами правительственной делегации примет участие в учредительном саммите «Крымской платформы».
Семь человек с COVID-19 поступили за сутки в югоосетинский медцентр
В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия за прошедшие сутки госпитализированы семь человек с COVID-19.
«В инфекционном корпусе медцентра республики проходит лечение 51 пациент с коронавирусной инфекцией. В палате интенсивной терапии находятся два пациента», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
В республике с начала мая проводится бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским «Спутник V», жители республики ежедневно без выходных могут сделать прививку в первой половине дня.
Премьер-министры Грузии и Украины обсудили российскую оккупацию
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с официальным визитом в Киеве, поговорил о российской оккупации в Грузии и Украине. По его словам, происходящее вызывает всеобщую озабоченность и требует совместных усилий, передает SOVA.
«Завтра я приму участие в инициативе президента Зеленского, которая связана с созданием Крымской платформы. Мы еще раз оценим обстановку, временную оккупацию Крыма. Мы обсудили тяжелую обстановку, сложившуюся во временно сепаратистском регионе. Также мы говорили о наших вопросах, которые связаны с обстановкой в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе. Как известно, с августовской войны прошло уже 13 лет, а 20% наших территорий по-прежнему оккупированы. Разумеется, для нас всех возмутительны действия России как в Украине, Крыме, сепаратистских регионах, также и на наших территориях. В Абхазии и Цхинвали продолжается бордеризация, и это, разумеется, вызывает общее беспокойство», - сказал глава грузинского кабмина на совместной с премьер-министром Украины пресс-конференции.
В свою очередь Денис Шмыгаль поблагодарил Тбилиси за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины.
«Под растущим давлением со стороны Российской Федерации мы всегда ощущали поддержку Грузии, [поддержку] которая сейчас бесценна, особенно на фоне запуска Украиной нового формата сопротивления – Крымской платформы. Я убежден, что участие Грузии в саммите Крымской платформы позволит нам привлечь внимание международного сообщества к необходимости консолидированных усилий по деоккупации территорий Абхазии и Цхинвальского региона», – сказал Шмыгаль.
- 21 августа премьер Грузии начал свой трехдневный официальный визит в Украину со Львова. Сегодня в Киеве у Гарибашвили также состоятся переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
- Центральным событием визита станет участие в учредительном саммите «Крымской платформы». Уже сейчас его называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. Саммит посетят делегации из 44 стран и международных организаций. В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика возвращения Крыма и Севастополя, аннексированных РФ. Российские власти критикует создание «Крымской платформы», воспринимая ее как угрозу своей территориальной целостности.
Путин перед выборами пообещал выплату пенсионерам и военным
Президент России Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей. Заявление сделано на предвыборном съезде «Единой России». В сентябре в России запланированы парламентские выборы.
По словам Путина, выплаты пенсионерам партия должна «проработать» после того, как сформирует фракцию в следующем созыве Госдумы. Президент не состоит в партии, однако участвует в ее предвыборных мероприятиях. В воскресенье должна состояться его встреча с некоторыми кандидатами ЕР на выборах. Участники встречи перед этим отсиживались в карантине, - передавали РБК и Znak.com.
В начале июля Путин подписал указ о выплатах пособий семьям с детьми. На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет было предложено выделить 10 тысяч рублей. Выделение этих денег он проанонсировал в ходе прямой линии в июне. На следующий год это пособие не запланировано.
- Выборы в Госдуму в России запланированы на середину сентября. В восьмой созыв нижней палаты российского парламента будут избраны 450 депутатов, срок действия их полномочий – пять лет.
- 225 депутатов будут избраны по одномандантым округам, 225 - по партийным спискам. Партиям для попадания в парламент необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Согласно опубликованному 20 августа опросу ФОМ, сейчас его преодолевают 4 партии, уже представленные в парламенте - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия - За правду».
Грузия и Украина надеются увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов в год
Украина и Грузия имеют все предпосылки для расширения инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, передают «Новости-Грузия».
Сегодня, 22 августа, в Киеве Шмыгаль и Гарибашвили провели переговоры с глазу на глаз, а после – и в расширенном формате, с участием членов правительств двух стран. По информации пресс-службы кабмина Украины, стороны обсудили возможность участия бизнеса обеих стран в процессе приватизации, развития совместных высокотехнологичных производств и в инфраструктурных проектах.
Шмыгаль отметил, что за пять месяцев 2021 года товарооборот между странами увеличился на 32%. Он выразил надежду на сохранение позитивных тенденций, напомнив при этом, что в сентябре в Тбилиси должно состояться десятое заседание межгосударственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
В свою очередь Гарибашвили заявил, что Грузии и Украине уже удалось вывести на новый уровень двустороннее сотрудничество. В частности, страны успешно работают в направлении энергетики, транспорта и цифрового рынка.
Шмыгаль также говорил о перспективах дальнейшего развития транзитного потенциала железных дорог Украины и Грузии с использованием имеющейся инфраструктуры черноморских портов и переправ между государствами. Главы правительств Грузии и Украины договорились продолжать совместную работу с Еврокомиссией для обеспечения благоприятных условий развития контейнерно-фидерного сообщения между морскими портами Украины, Грузии и стран ЕС.
Стороны также подробно обсудили взаимодействие Украины и Грузии на международном уровне, в частности координацию совместных шагов с целью скорейшего вступления стран в ЕС и НАТО. «Приоритетным для нас является вопрос углубления механизмов сотрудничества с НАТО с целью интенсивного привлечения наших стран к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море», - сказал Шмыгаль.
21 августа премьер Грузии начал свой трехдневный официальный визит в Украину со Львова. Сегодня в Киеве у Гарибашвили также состоятся переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Центральным событием визита станет участие в учредительном саммите «Крымской платформы». Уже сейчас его называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. Саммит посетят делегации из 44 стран и международных организаций. В Киеве это мероприятие считают одной из опор, на которых будет строиться политика возвращения Крыма и Севастополя, аннексированных РФ. Российские власти критикует создание «Крымской платформы», воспринимая ее как угрозу своей территориальной целостности.
В Южной Осетии отметили День российского флага
В честь Дня государственного флага России в центре Цхинвали состоялась праздничная акция, организованная Координационным советом российских соотечественников при поддержке представительства Россотрудничества в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
В начале акции перед кафе «Винченцо» активисты раздавали ленточки и флажки с российским триколором. Основными действующими лицами празднества стали дети.
Мероприятие открылось гимном Российской Федерации в исполнении югоосетинской певицы Марты Харебовой. Перед собравшимися выступил глава представительства Россотрудничества в республике Сергей Скворцов. Он отметил, что «22 августа – праздник всех поколений россиян, дань уважения истории великой страны».
В ходе акции дети рисовали на асфальте поздравительные открытки. В завершение мероприятия все участники акции были поощрены подарками, сообщает информагентство «Рес».
Сезонные рабочие из Грузии пожаловались в суд из-за плохих условий труда в Германии
Сезонные рабочие из Грузии, трудоустроенные в Германии по правительственной программе, пожаловались в суд из-за плохих условий, сообщает телеканал «Формула».
11 бенефициаров программы подали коллективную жалобу в грузинский суд. Истцы утверждают, что Государственное агентство по содействию трудоустройству не предоставило им полную информацию об условиях программы. Теперь они требуют возместить им моральный и материальный ущерб.
«Все до последней копейки должны были оплачивать мы… О необходимости покупки билетов сказали за два дня до отъезда. Я посчитал свои расходы, мой долг [составил] 1 100 евро. Я одолжил деньги чтобы уехать, потом снова взял в долг, чтобы вернуться. Я чувствую себя обманутым… Я хочу, чтобы мне возместили все, что я потратил и что должен был привезти», - сказал один из истцов журналистам.
Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Спустя всего месяц Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушениях прав и тяжелых условиях соотечественников. Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии обещало отреагировать на проблему и привести условия труда граждан Грузии в соответствие с существующими стандартами. Тем не менее, жалобы от сезонных рабочих сохранились, многие из них подробно рассказали о проблемах в комментариях грузинским СМИ, передает агентство «Новости-Грузия».
Уже в конце июня многие бенефициары вернулись на родину. Они объяснили свое решение невыплатой положенной заработной платы и другими нарушениями условий договора со стороны работодателя.
Соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Германии было подписано 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение 1-3 месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, при зарплате от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и оплата питания и проживания. Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.
В России зафиксирован шестинедельный минимум по числу новых случаев COVID-19
В России зафиксирован шестинедельный минимум по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, по состоянию на воскресенье утро выявлено 20 564 новых случая. Это лучший результат с 27 июня, когда было зафиксировано 20 538 новых случаев.
Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 6 747 087. За сутки власти сообщили о смерти 762 больных COVID-19. С начала пандемии федеральный оперативный штаб признал 176 044 смерти.
Чиновники федерального уровня неоднократно признавали, что общее число заболевших и умерших может быть в разы выше. Демографы отмечают, что избыточная смертность в стране с марта прошлого года превысила 630 тысяч человек.
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