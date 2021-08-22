Югоосетинская неделя: избиение Бекойты, «плановое задержание» Калоева, депутаты отказались от отпуска

Через неделю, 28 августа, исполнится год, как в застенках югоосетинского МВД был замучен до смерти 28-летний Инал Джабиев. По показаниям двух его товарищей, которых вместе с Джабиевым похитили милиционеры и потом на протяжении пяти суток перевозили с места на место и нещадно пытали, от парней требовали взять на себя вину за якобы покушение на министра внутренних дел Игоря Наниева и указать на якобы заказчика – Алана Гаглоева, наиболее вероятного конкурента Анатолия Бибилова на президентских выборах. То есть молодого парня, отца троих детей убили ради какой-то безумной авантюры, политической игры, как себе ее представляют нынешние деятели.

Убийство Джабиева привело к самому тяжелейшему политическому кризису, который до сих пор не преодолен. Почему я сейчас об этом говорю, потому что, увы, эта трагедия никого ничему не научила – ни силовиков, ни политическое руководство. Подтверждением тому – события этой недели. Две истории с участием силовиков.

В среду сотрудники Госохраны избили Алана Бекойты. Незадолго до этого Алан опубликовал пост на осетинском языке, в котором он употребил в отношении членов партии «Единая Осетия» слово, которое имеет два значения: «ружье» или «половой член». Слово литературное, его можно встретить в произведениях Коста Хетагурова. Один из цхинвальских друзей сравнил это с выражением «член партии», дескать, понимайте, как хотите.

Отношение Алана Бекойты к правящему режиму общеизвестно, видимо, поэтому товарищи «единоосы» власти посчитали этот пост все-таки оскорблением, а не лестным для кавказца сравнением с оружием.

Судя по тому, что было опубликовано в соцсетях друзьями Алана Бекойты, из записей очевидцев, которые распространяются по телефонам, против Бекойты была проведена целая спецоперация. Сотрудники Госохраны на трех автомобилях, с не менее десятью бойцами в тренировочных костюмах, но при этом при табельном оружии, задержали автомобиль Алана Бекойты, когда он возвращался с друзьями домой из Северной Осетии.

Бойцы Госохраны выволокли Алана из автомобиля и начали избивать. Алан дал отпор нападающим, тогда бойцы начали стрелять ему под ноги. Спутников Бекойты, пытавшихся вмешаться, оттеснили в сторону, а Алану приказали встать на колени и извиниться перед президентом Бибиловым и партией «Единая Осетия». При этом некоторые из бойцов включили видеокамеры на телефонах и приготовились снимать извинения. Алан отказался, тогда ему приставили пистолет и пригрозили, что убьют, если он не встанет на колени. Алан на это ответил: «Стреляйте».

После отказа его затолкали в автомобиль и увезли на базу Госохраны, где продолжалось избиение, били крепко, в том числе и прикладами. В избиении участвовали начальник личной охраны президента Икаев и замначальника Госохраны Лев Кабисов, родной брат заместителя министра обороны Сергея Кабисова, который избил журналиста Руслана Тотрова.

Затем избитого Алана Бекойты отпустили. Симпатизанты президента Бибилова поспешили назвать эту историю «бытовухой», но это не так. Это расправа. Преступление совершено сотрудниками силового ведомства, которые подчиняются непосредственно президенту, и по сложившейся практике они не только обеспечивают его охрану, но и выполняет особые неформальные поручения. Например, когда нужно устроить шмон в редакции местного радио, нагнать жути на журналистов.

Еще один момент в этой истории: напавшие ведь не сутками поджидали жертву в засаде? Откуда они узнали, что Бекойты подъезжает к Цхинвалу? Скорее всего, Госохрану предупредили на границе. Если так, то это уже операция с участием двух ведомств. И это никакая не бытовуха, потому что использовалось табельное оружие, служебный транспорт, и избивали Бекойты не в подворотне, а на базе Госохраны.

Если не президент организовал весь этот цирк, то почему от него до сих пор не последовало никаких официальных заявлений? Согласитесь, это скандал, который невозможно «не заметить».

Если Анатолий Бибилов лично не приказывал своей охране избить Алана Бекойты, поставить его на колени, заставить извиняться и снять все это безобразие на телефон, то почему он не поспешил заявить об этом своим избирателям? Почему он не дистанцировался от этой совершенно позорной истории? Ведь это позор, если гарант конституционных прав граждан вместо того, чтобы защищать этих граждан, устраивает им террор.

Пока единственная официальная реакция на произошедшее – это запрос нескольких парламентариев в Генеральную прокуратуру, говорит депутат Давид Санакоев:

«Мы два дня ждали реакции правоохранительных органов, но ее не последовало. Тогда мы сами обратились в прокуратуру с тем, чтобы они прояснили ситуацию и приняли предусмотренные законом меры».

По мнению журналиста, политического редактора издания «Основа» Руслана Тотрова, кончено, как и в случае с его избиением, в нападении на Алана Бекойты участвовали люди из ближайшего окружения президента. Тем не менее трудно, почти невозможно доказать, что он был в курсе происходящего или даже отдавал приказы. Но вот о чем можно говорить определенно, так это о том, что эта история системная, и о том, кто является вдохновителем этого системного произвола:

«Надо смотреть на политический и цивилизационный габитус Анатолия Бибилова, чтобы понимать: те, кто окружает сегодня президента Южной Осетии, отзеркаливают его поведение – его браваду, его хамство, его антигуманность. Все вот эти Кабисовы и прочие, прочие – они просто хотят быть такими же, как и их президент. В Америке много лет назад в школьной баскетбольной среде было такое выражение «to be like Mike», то есть «быть как Майкл Джордан». А вот эти хотят «быть как Толик», они так и говорят «наш Толик». Поэтому для меня это системная история, не имеющая какой-то культурной подпитки, никаких устоявшихся принципов или морали. Это просто молодчики, которые считают, что с помощью грубой физической силы можно решить любой вопрос.

– Но почему такая нервная реакция. Подобных реплик в соцсетях – тысячи. Если бы не избиение, никто бы этот пост и не вспомнил. В чем смысл устраивать скандал?

– Я связываю это с двумя моментами. Первый – это крайне низкий цивилизационный уровень. Мы имеем дело с людьми категорически недалекими, совершенно неинтеллигентными, необразованными, которые волей случая оказались там, где они оказались, и теперь считают, что можно вершить собственное правосудие, так как они его представляют налево и направо. Отсюда и такая разнузданность и безнаказанность. А второй момент, которые все они держат в голове, – это выборы президента через несколько месяцев. Сколь сильно эта шайка не мечтала о продлении полномочий еще на пять лет, все равно у них в головах проскакивает мысль, что реальность не такова, как ее представляют себе самые оголтелые последователи культа Бибилова. И нервы становятся ни к черту, они срываются, понимая, что с каждым прожитым днем срок пребывания у бюджетного пирога этой, скажем так, политической цивилизации заканчивается».

На следующий день произошла вторая история, еще одно задержание, как иллюстрация качества силовых структур и их отношения к обществу.

Автомобиль Дмитрия Калоева задержали рядом с церковью на улице Осетинской. Со стороны это выглядело как антитеррористическая спецоперация. Говорит мать Дмитрия, правозащитник Фатима Маргиева:

«Сотрудники криминальной милиции, плюс сотрудники ГОВД, плюс еще какие-то автоматчики напали, вытащили его из машины и насильно увезли в криминальную милицию. Он спрашивал их, в чем дело, они ничего ему на объясняли, только требовали проехать с ними. Позже кто-то из ребят позвонил и спросил начальника криминальной милиции Валиева Руслана, по какой причине Калоева задержали. Что случилось, по какой причине целая антитеррористическая операция в отношении него была проведена? Начальник ответил, что было проведено плановое задержание. Я не понимаю, что это за «плановое задержание»? Почему надо с автоматчиками ловить человека, который ничего не нарушил?»

Это, похоже, какая-то новация местных правоохранителей, в словаре уголовно-процессуальных терминов я никакого «планового задержания» не нашел. В криминальной милиции от Калоева потребовали пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотиков – кто-то из силовиков предположил, что накануне он вполне мог покурить канабис.

Дмитрий от освидетельствования отказался, как год назад отказался Инал Джабиев, как отказываются все разумные люди по причине крайне низкого уровня доверия к правоохранительной системе. Калоев в этом смысле не исключение. В общем, парню за отказ от освидетельствования присудили 8 тысяч рублей штрафа и отпустили, слава богу, не били, говорит Фатима Маргиева:

«Никогда у нас никаких наркотиков не находили. У нас стояло ведро с алебастром, так они его на язык пробовали, когда у нас обыски проходили. Можете себе представить, двадцатилитровое ведро, полное алебастра, и они его на язык пробуют?

– Неужели подумали, что в ведре – это кокаин или героин?

– Да, у нас, оказывается, кокаин в доме ведрами».

Дергать всех подряд, кто когда-то попадал в поле зрения силовиков, – предприятие беспроигрышное. Это такая имитация правоохранительной деятельности – бегать по адресам, придираться к людям в надеже, что они оступились, что вдруг они «вчера покурили». А если не выгорит «раскрытие», то хотя бы план по штрафам соберут. А еще это часть демонстративного силового давления на общество. Архиважная для местных силовиков задача по запугиванию и унижению населения, говорит Фатима Маргиева:

«Содержание силовых структур оплачивает Россия, поэтому их штаты раздуты донельзя. Силовики получают астрономические по местным меркам зарплаты, особенно маргиналы, прорвавшиеся к высшим должностям. Они терроризируют население на ровном месте. Люди измучились жить в страхе, в ужасе, в постоянном ожидании как под дамокловым мечом. Это какой-то театр абсурда. Для чего они проводят эти «плановые задержания»?! Это чтобы жизнь малиной не казалась! Чтобы вдруг людям не показалось, что они могут спокойно жить! Все чаще люди приходят к выводу, что здесь нет жизни, что надо валить – уезжать отсюда и спасать детей. А у кого безвыходная ситуация и бежать некуда, кончают жизнь самоубийством. Несколько дней назад похоронили парня 1963-го года рождения. Еще один покончил с собой. Очень много суицида как среди молодых, так и тех, кто постарше, просто это не получает огласку».

* * *

К другим новостям.

На этой неделе депутаты парламента отказались уходить на каникулы. Чтобы принять решение об отдыхе, не хватило одного голоса, – «за» каникулы проголосовали семнадцать парламентариев при необходимых для принятия решения восемнадцати.

По мнению депутатов, они не могу сейчас себе позволить отдыхать – кто-то должен заставить правительство работать. 25 мая Цхинвал и Москва подписали Соглашение о софинансировании заработной платы работникам государственной гражданской службы, по которому их оклады поднялись до уровня СКФО. Президент Бибилов в своем послании к народу и парламенту Южной Осетии пообещал госслужащим «обеспечить выплату зарплаты в июне с перерасчетом с января 2021 года». Однако госслужащим до сих пор не подняли оклады. Законодатели убеждены, что исполнителей необходимо поторопить, а то и до нового года госслужащие не дождутся повышения.

Это было в среду 18 августа, а уже 20-го, в пятницу вечером, четырнадцать депутатов от оппозиции заявили о своем праве поставить на голосование вопрос о недоверии правительству. Главная причина для недоверия – правительство, по сути, засекретило акт проверки аудиторов российского казначейства, на документ наложен гриф «для служенного пользования». Народные представители хотят знать, к каким выводам пришли аудиторы, какие нарушения выявили. А правительство наотрез отказывается посвящать депутатов в свои нарушения. Согласитесь, если в акте что-то хорошее про работу правительства, то и засекречивать его незачем.

Несостоятельность отговорок со стороны правительства в том, что депутаты имеют право на доступ и к секретным документам тоже, говорит депутат от «Народной партии» Амиран Дьяконов:

«Они нарушают закон «О статусе депутата республики Южная Осетия», согласно которому депутат или группа депутатов имеют права обратиться в любой орган государственной власти, в любое учреждение с запросом, и в установленные законом сроки им обязаны предоставить информацию. Кроме того, гриф ограниченного пользования не может распространяться на документы, содержащие сведения об использовании бюджетных средств и расходовании государственных средств. Даже в этом отношении они нарушают нормативно-правовые акты, на которые сами же и ссылаются. В таких условиях у депутатов просто нет морального права уходить в отпуск на фоне таких весомых нарушений законодательства со стороны исполнительной власти и неблагополучной ситуации в республике, которая сложилась из-за ее непрофессиональных действий».

По итогам дебатов, говорит Давид Санакоев, оппозиционные фракции обратились к председателю парламента Алану Тадтаеву, чтобы спикер передал правительству их требование:

«Группа депутатов потребовала, чтобы правительство передало нам акт российской проверки до сегодняшнего вечера. Мы определили для себя, что это будет конец рабочего дня. Если нам не передадут акт, то мы ставим вопрос о недоверии правительству. Во второй половине на запрос вице-спикера Александра Плиева поступил ответ из аппарата правительства о том, что к ним не поступал запрашиваемый нами акт. Но депутат направлял запрос не в аппарат, а к председателю правительства, - получается, тот просто переправил запрос в аппарат. То есть это говорит о том, что они всеми силами пытаются не показывать нам акт проверки.

– Вы говорите: группа депутатов. Сколько конкретно человек выступает с этим требованием?

– Нас пока четырнадцать, но может быть и больше. В любом случае нас хватает, чтобы вынести вопрос о доверии на рассмотрение парламента. По закону для этого достаточно одной трети парламента, т.е. двенадцати депутатов. Во второй половине дня к нам пришел ответ из аппарата правительства на запрос вице-спикера Александра Плиева. В ответе указано, что запрашиваемый документ в аппарат правительства не поступал. Но Александр Плиев не в аппарат правительства обращался, а к премьеру Геннадию Бекоеву, а тот уже перенаправил запрос в аппарат. Это говорит о том, что они всеми способами пытаются скрыть от нас акт проверки. Тогда мы подготовили и направили на имя спикера парламента запрос о вынесении вотума недоверия правительству. Алан Тадтаев его уже получил».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия