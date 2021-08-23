Гарибашвили: неурегулированные конфликты подрывают европейскую и евроатлантическую безопасность

«Хочу поблагодарить президента Владимира Зеленского за организацию этого мероприятия в условиях глобальной пандемии. Создание «Крымской платформы» дает возможность поговорить об ужасных вещах, совершенных против нашего народа оккупационными силами», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на саммите «Крымской платформы».

По словам Гарибашвили, неурегулированные конфликты создают мрачную картину для стран региона и подрывают всю европейскую и евроатлантическую безопасность.

«13 лет назад Российская Федерация совершила широкомасштабное военное нападение на Грузию, в результате чего были убиты сотни мирных жителей и военнослужащих, сожжены и разрушены десятки грузинских сел, что спровоцировало новую волну этнических чисток и изгнание из своих домов сотен тысяч этнических грузин. В результате Россия оккупировала два неотделимых региона Грузии. Этот шаг потряс всю европейскую безопасность и международный порядок, основанный на законах. Позже, в 2014 году, Украину постигла та же участь. Мы стали свидетелями сознательной политики России по срыву мирных процессов, дестабилизации безопасности на местах и усугублению бремени людей, пострадавших от конфликта. Все это происходит при нивелировании международных обязательств, в частности соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутого сторонами при посредничестве ЕС.

Неразрешенные конфликты создают мрачную картину для стран региона и подрывают всю европейскую и евроатлантическую безопасность. Совместными усилиями с нашими партнерами мы должны занять более решительную позицию против незаконной оккупации и «ползучей аннексии», — заявил Гарибашвили, передает Первый канал.

По словам Гарибашвили, без урегулирования конфликтов в регионе, Западу неизбежно придется иметь дело с растущими источниками дестабилизации.

«Несмотря на существующие риски в сфере безопасности, Грузия и Украина продолжают свои устремления по интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Грузия привержена мирному урегулированию конфликта. Мы намерены разработать более широкое и активное видение мирного урегулирования конфликта. Мы взяли на себя ответственность за это перед нашим народом и твердо следуем по этому пути. В то же время мы движемся к однозначной консолидации демократических реформ с устойчивым экономическим развитием, с европейскими и евроатлантическими устремлениями. Мы надеемся, что «Крымская платформа» станет важной платформой, которую будут поддерживать наши международные партнеры, и окажет долгосрочное влияние на вызовы, стоящие перед Черноморским регионом», — заявил Гарибашвили.