Поражение Америки в Афганистане

То, что произошло в Афганистане, ужасно для афганского народа, больно ударит по престижу Соединенных Штатов и Запада в целом, очень плохо для нашей планеты и весьма неприятно для Грузии.

Конечно, такая оценка предполагает вполне определенное представление о том, какую политическую среду следует считать предпочтительной, а какую – плохой. Все это плохо прежде всего потому, что означает ослабление уклада жизни, основанного на либеральных принципах. Для тех, кто придерживается другого мнения, победу «Талибана» в Афганистане, возможно, следует очень даже приветствовать.

Этот эпизод следует осмыслить в общем историческом контексте. Вторая половина двадцатого века была периодом беспрецедентного распространения либерального, социального и политического уклада во всем мире. Причина этого не только в том, что такой уклад сам по себе привлекателен, что жить в либеральной стране гораздо лучше, чем в нелиберальной (хотя я, как и много других людей, считаю именно так), но и потому, что глобальный политический порядок определялся результатами двух мировых войн, в которых победили именно либеральные политические режимы во главе с Америкой. Потом они победили и в третьей мировой войне, уже холодной. А все хотят быть с победителями, или похожими на победителей. Поэтому так называемая мягкая сила либеральной идеи выглядела непреодолимой.

В какой-то момент в начале двадцать первого века начался медленный поворот. Баланс сил стал постепенно меняться в пользу антилиберальных сил. Это проявляется в различных вещах – усилении Китая, более агрессивном поведении России, распространении различных антилиберальных групп внутри самих западных демократий, авторитарном крене в странах, которые до того вроде двигались к большей демократии. Фиаско Америки в Афганистане можно рассматривать как часть этой тенденции.

Здесь проблема не только в том, что произошло в самом Афганистане, хотя трагичная судьба этой страны заслуживает особой симпатии. Проблема в глобальном восприятии. Победа «Талибана» означает усиление идеологии радикального ислама не только в этой стране: она подтвердила свою силу, у исламистов в других странах появился новый ориентир. С другой стороны, удар по репутации Соединенных Штатов Америки, в конечном счете, удар по идее либерального политического уклада как внутри отдельных стран, так и на уровне международного порядка. Это касается и Грузии: антилиберальные силы могут осмелеть и здесь.

Но хотя то, что произошло, плохо, насколько это плохо? Можно ли в происходящем видеть и какую-то позитивную перспективу?

Соединенные Штаты понесли серьезный репутационный урон, но, уйдя из Афганистана, они избавились и от огромного морального, политического и финансового груза. Они могут постепенно переориентироваться на другие задачи.

Их геополитические соперники – Китай и Россия, сейчас злорадствуют, но в перспективе Афганистан под руководством «Талибана» может стать и их проблемой. Особенно это касается России, которая может скоро почувствовать влияние «Талибана» в Средней Азии, которую она считает зоной своего влияния.

Здесь можно провести параллель с другим унизительным для Соединенных Штатов поражением: их уходом из Вьетнама. И тогда казалось, что Америка проиграла не только вьетнамцам, но главному политическому противнику – Советскому Союзу и коммунистической идеологии. Можно было ожидать, что за этим последует экспансия коммунизма в других частях мира. Но этого не произошло. Наоборот, не прошло и двадцати лет, как именно коммунистический мир распался, а Америка осталась – по крайней мере, на какое-то время – без соперников в борьбе за мировое влияние.

Сейчас задним умом можно заключить, что в Афганистане и Ираке – так же, как и во Вьетнаме, американцы переоценили свою силу и возможности и, что главное, недооценили то, насколько непопулярными эти войны обречены были стать в их собственной стране. За это их можно критиковать: они проявили излишние идеализм и самоуверенность. Но заранее точно просчитывать все варианты не может никто. Неудачи неизбежны. Главное – оценить фундаментальные реальности. Америка, Запад остаются наиболее могущественной частью планеты как в военном и экономическом отношении, так и с точки зрения «мягкой силы». В этом отношении их главный конкурент – не фанатичные исламисты, а Китай и модель развития, которую он представляет. Америка должна переосмыслить свою политику и вернуть уверенность в своих силах. Это важно не только для нее, но и для всей планеты.

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