Паата Имнадзе: Локдауна не будет, но введут ограничения  

В Грузии не планируется объявление локдауна, но рассматривается вопрос введения дополнительных ограничений, которые не скажутся губительно на экономике страны. Об этом журналистам сегодня, 23 августа, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Комментируя сложное эпидположение в стране и возросшую смертность, специалист сказал, что «из каждой тысячи человек, которые заболеют коронавирусом, умрут 10-13 человек».

Вирусолог сегодня побывал в регионе Кахетии и заявил, что там ожидается осложнение эпидположения, так как процент вакцинации в регионе низкий, между тем грядет сезон сбора винограда и сопровождающих его застолий и свадеб.

«Я прошу кахетинцев проявить характерную для них степенность и благоразумие, перенести большие застолья, свадьбы и поминки. Сейчас не время для этого. Пусть хорошо проведут ртвели, и потом, может быть, положение у нас будет получше», - отметил Имнадзе.

Эпидемиологи говорят о сравнительной стабилизации положения в Тбилиси и Аджарии, однако ждут возрастающей волны коронавируса в регионах из-за низких темпов вакцинации.

Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая по негативным показателям уже превысила все предыдущие эпидкризисы. За последние сутки было выявлено 2 354 новых случаев инфекции, скончались 60 человек. За 22 дня августа в Грузии от коронавируса скончались почти 1 000 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».