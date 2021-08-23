Первый шаг «Крымской платформы»

В Киеве сегодня прошел саммит «Крымской платформы», который в мировых СМИ называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. В столицу страны прибыли делегации из более чем 40 государств и международных организаций. Грузию представляет премьер-министр Ираклий Гарибашвили. В Киеве и Тбилиси саммит считают одним из столпов, на которых будет строиться политика возращения оккупированных территорий, а в Москве его уже окрестили «русофобским шабашем».

Участники первого саммита «Крымской платформы», прошедшего сегодня в Киеве, осуждают действия России в отношении полуострова и его жителей. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи, в которой приняли участие девять президентов, четыре премьер-министра, четырнадцать глав МИД, а также высокопоставленные представители и послы государств-участников форума. В тексте декларации, в частности, отмечается:

«Участники Международной Крымской платформы решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо, и если действия России того требуют».

«Крымская платформа» обвинила Москву в «нарушениях и ограничении прав человека», «милитаризации полуострова», «изменении демографической инфраструктуры Крыма», а также в «препятствовании свободе судоходства» в Азовском и Черном морях. Кроме того, в документе указано требование к Кремлю обеспечить представителям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым».

Принявший участие в форуме премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении напомнил присутствующим, что крымский вопрос – следствие отсутствия серьезной международной реакции на российскую агрессию в Грузии в 2008 году:

«Тринадцать лет назад Российская Федерация начала крупномасштабное военное наступление на Грузию, в результате чего были убиты сотни мирных жителей и военнослужащих, сожжены и разрушены десятки грузинских деревень, это вызвало новую волну этнических чисток и изгнание сотен тысяч этнических грузин. Россия оккупирует два грузинских региона, и этот факт пошатнул региональную и евроатлантическую безопасность, а также весь международный правопорядок. Позднее, в 2014 году, Украину постигла та же участь. Мы были свидетелями сознательной политики России по срыву мирных процессов, дестабилизации безопасности на местах. Неразрешенные конфликты рисуют мрачную картину для стран региона и подрывают всю европейскую и евроатлантическую безопасность. В совместных усилиях с нашими партнерами мы должны занять более жесткую позицию в отношении незаконной оккупации и ползучей аннексии. Без разрешения конфликтов в регионе Западу неизбежно придется иметь дело с растущими источниками дестабилизации», – заявил Гарибашвили.

При этом премьер-министр выразил надежду, что «Крымская платформа» станет важным форумом, который получит поддержку международных партнеров. И, «в конце концов, совместными усилиями и стратегическим подходом» Черноморский регион будет превращен «в регион возможностей, где процветает экономика».

Правда, президент Украины Владимир Зеленский оптимизма грузинского премьера, судя по всему, не разделяет. Накануне саммита, встречаясь с канцлером Германии Ангелой Меркель, дал понять: Киеву не нравится заигрывание Европы с Россией, когда экономические приоритеты ставятся во главу угла в ущерб региональной и общеевропейской безопасности. Говоря о проекте газопровода «Северный поток-2», на реализации которого Берлин в итоге сумел настоять, Зеленский был довольно жесток:

«Я считаю, что это оружие. Я считаю, что неправильно не замечать, что это опасное оружие не только для Украины, но и для всей Европы. Мы обсуждали с канцлером вопрос о продлении срока контракта на транзит газа по территории Украины после 2024 года. Я думаю, что пока эти вещи носят слишком общий характер. Кто дает Украине твердые гарантии?»

Гарантий Украине, естественно, никто не дал. Более того, днем ранее встречаясь с Ангелой Меркель, российский президент Владимир Путин довольно четко отметил: участие Украины в транзите российского газа в Европу зависит исключительно от желания и возможностей этой самой Европы заключать газовые контракты с Москвой:

«Хочу подчеркнуть, что мы готовы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. Но нам нужно понимать сроки и объемы. А для этого нам нужно получить ответ от наших европейских партнеров о том, сколько они готовы купить. Это очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас не будет контракта на поставки нашим клиентам в Европе. А если принять во внимание зеленую повестку дня, которая реализуется сейчас в Европе, у нас возникает вопрос, будут ли они вообще покупать наш газ и сколько они будут покупать?»

То, что Ангела Меркель, получив из рук Зеленского «Орден свободы», предпочла не оставаться ни на саммит «Крымской платформы», ни на празднование 30-летия независимости Украины, многие в Киеве сочли доказательством того, что Берлин как раз будет покупать российский газ. Но фрау Меркель и без участия в вышеуказанных мероприятиях четко дала понять Владимиру Путину: аннексия Крыма – это нарушение территориальной целостности Украины:

«Я считаю аннексию Крыма противоречащей международному праву. И вся Германия тоже так считает. Эта позиция нисколько не изменилась».

Россия же считает вопрос статуса Крыма закрытым и отказывается обсуждать его в каком бы то ни было формате. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «русофобским шабашем», а буквально накануне старта «Крымской платформы» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вновь повторила основной нарратив Москвы:

«Украинским коллегам давно пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме, в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве. Это решение, принятое после госпереворота в Киеве, позволило крымчанам избежать дискриминации со стороны украинских властей. Сегодня их права гарантируются Конституцией Российской Федерации».

Изначально «Крымскую платформу» планировали запустить в мае нынешнего года, приурочив к годовщине депортации крымских татар в 1944 году. Но в итоге пандемия коронавируса не позволила уложиться в сроки, и открытие решили перенести на август, совместив с еще одной знаменательной датой – 30-летием независимости Украины.

«Крымскую платформу» ее авторы называют «консультативно-коммуникационным механизмом». Согласно задумке, она должна действовать как целый комплекс мероприятий на различных уровнях, которые будут объединены целями, прописанными в «Крымской декларации». Основной из них будет давление на Россию посредством международных санкций. В Москве не замедлили с ответом.

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается грузинского участия, то миссию премьер-министра Ираклия Гарибашвили в «Крымской платформе» многие наблюдатели считают провальной. Хоть глава грузинского правительства и получил из рук президента Украины «Орден за заслуги» первой степени, заслужить упоминания Грузии в итоговой декларации «Крымской платформы» он не сумел. Или не имел такой цели. В любом случае, критики «Грузинской мечты» получили еще один аргумент: пока Киев пытается привлечь как можно больше внимания международного сообщества к проблемам своей территориальной целостности, Тбилиси предпочитает играть роль статиста.