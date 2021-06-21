Стратегия деоккупации или «воздушный замок» Гарибашвили

В Грузии создана правительственная комиссия, целью которой будет разработка и реализация государственной стратегии по деоккупации и мирному разрешению конфликтов. Координацию работы нового органа будет координировать Министерство иностранных дел страны.

Амбиции нового детища премьер-министра Грузии – разработать единый государственный подход и стратегическое видение деоккупации и мирного разрешения конфликтов. О создании новой правительственной комиссии, которая займется реализацией этих задач на практике, было объявлено сегодня по итогам заседания правительства. Инициативу сформулировал министр иностранных дел страны. Именно Давид Залкалиани, по замыслу главы правительства Ираклия Гарибашвили, должен будет возглавить этот «общенациональный процесс».

Сам Залкалиани обещает, что подход к вопросу будет комплексным, а в процесс, помимо государственных учреждений, будут также вовлечены представители гражданского общества, исследовательские и аналитические центры, неправительственные организации и граждане, пострадавшие от конфликтов:

«Когда регион находится в ужасном положении и наша страна сталкивается с новыми и более сложными геополитическими вызовами, а гуманитарная ситуация в Абхазии и Цхинвальском регионе ухудшается, крайне важно, чтобы наша политика была инициативной и мы предпринимали еще более эффективные, конкретные шаги. Именно в новой стратегии деоккупации будут отражены все эти основные направления».

По словам главы грузинского МИДа, до конца года будут запланированы встречи, диалоги и консультации, а также будут совместно определены основные приоритеты деоккупации и мирной политики:

«Для нас критически важно сделать это при участии более широких кругов общественности и создать обновленную и всеобъемлющую политику мира, ориентированную на результат. Это будут два параллельных направления: одно – конечно, деятельность в направлении деоккупации, а второе будет осуществляться с точки зрения взаимодействия с нашими гражданами, живущими по другую сторону линии оккупации. Как поделиться с ними теми преимуществами, которые у нас есть в условия интеграции с ЕС. Это то, чего мы ожидаем от наших стратегических партнеров, и я думаю, что вместе с ними мы сможем перевести основные направления, отраженные в стратегии деоккупации, в практическое измерение».

Вопрос в том, чем нынешняя стратегия будет отличаться от тех, которые уже не раз декларировались. Залкалиани уверяет, что отныне все основные направления политики деоккупации будут взаимосвязаны – начиная от женевского формата переговоров и заканчивая вопросом возвращения беженцев. При этом министр не уточнил, каким образом столь серьезные вопросы, как возвращение беженцев, будут реализовываться на практике, учитывая полное отсутствие подвижек на переговорах в рамках существующих форматов. Что именно, по мнению правительства, станет катализатором изменения ситуации, Залкалиани не назвал.

Зато министру пришлось комментировать ситуацию в связи с судьбой находящегося в цхинвальском изоляторе гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. Пока правительство провозглашало свою новую стратегию деоккупации, мать приговоренного цхинвальским судом к 12,5 годам лишения свободы Гахеладзе пыталась свести счеты с жизнью, совершив акт самосожжения. Женщина, к счастью, не пострадала.

Давид Залкалиани в связи с этим попытался заверить близких Гахеладзе в том, что МИД делает все возможное для освобождения гражданина Грузии. Но при этом министр отметил: общественность должна учитывать, что дело касается страны-оккупанта, которая не соблюдает нормы международного права:

«Не осталось ни одной высокой трибуны, международного формата или формата двусторонних отношений, где не поднимался вопрос Зазы Гахеладзе. Мы используем все трибуны, все форматы, чтобы тема Зазы Гахеладзе стала главной. Но общественность должна учитывать, что мы имеем дело со страной-оккупантом. Страной, игнорирующей нормы международного права и для которой защита фундаментальных прав человека ничего не стоит».

Залкалиани подчеркнул, что используются и альтернативные форматы, о которых он не может говорить публично. Будут ли использованы эти альтернативные форматы в новой стратегии правительства, министр также не уточняет. Как и то, как власти Грузии собираются эффективно реализовывать свою новую стратегию, учитывая то, что Москва, являющаяся главным визави Тбилиси в этих вопросах, по словам самого же министра, «игнорирует нормы международного права».

Комментаторы уже называют новую инициативу главы правительства новым «воздушным замком» Ираклия Гарибашвили.