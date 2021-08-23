«Всплеск будет в октябре-ноябре»

В ковид-госпитале в Цхинвале проходят лечение 49 пациентов, а количество выздоровевших, по официальным данным, превышает число инфицированных. Позволяет ли это говорить о стабилизации ситуации?

По информации главного инфекциониста республики Элеоноры Джиоевой, в инфекционном корпусе медцентра республики проходят лечение 49 пациентов с коронавирусной инфекцией. В палате интенсивной терапии находятся три человека. За прошедшие сутки в медцентр госпитализирован один пациент, выписаны двое. Еще 318 человек с диагнозом COVID-19 под наблюдением врачей лечатся на дому.

На фоне сложной эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, Грузии, Абхазии Южная Осетия выглядит как островок благополучия.

За все время второй волны количество пациентов в ковид-госпитале не превышало девяноста человек, а число ежедневных госпитализаций – девяти. Многие за пределами РЮО с недоверием относятся к статистике погибших от коронавирусной инфекции – пять человек, из которых двое были старше 80 лет и один скончавшийся с ослабленным здоровьем после изнурительного лечения от онкологической болезни. Но эту статистку считают объективной или почти объективной югоосетинские журналисты, которые следят за пандемией. И врачи «красной зоны» в приватных беседах также говорят о том, что не видят замалчиваний, как это было, например, на Северном Кавказе в первую и вторую волну.

В интервью «Эху Кавказа» заведующий реанимацией в «красной зоне», вице-спикер парламента Александр Плиев такую умеренную эпидемиологическую ситуацию связывает с тем, что самые тяжелые штаммы («альфа» и «дельта» или британский и индийский) к ним еще не добрались.

При этом Плиев подчеркивает: в республике нет лабораторного оборудования, позволяющего различать штаммы вируса, поэтому утверждать этого он не может, но такое впечатление у него складывается из того, что клиническая картина болезни не изменилась или почти не изменилась со времени первой волны.

Указывает Александр Плиев и на другие обстоятельства, способствующие стабилизации эпидситуации:

«Наши врачи научились лечить ковид. Определен круг лекарственных препаратов, и появились протоколы лечения исходя из их собственного опыта. Другой момент – люди психологически более подготовлены к этой волне пандемии. Люди уже не паникуют, они уже приняли как данность, что это заболевание остается с ними, и успокоились. Психологическое состояние пациента при этой болезни высоко стоит на самом деле. Может, и популяционный иммунитет у нас уже есть. Население маленькое, быстро переболело. В первую волну, я думаю, процентов семьдесят, поэтому популяционный иммунитет должен быть».

По мнению Александра Плиева, и те, кто стоял на учете у врачей, и те, кто лечился сам, приобрели важный опыт, знания о течении болезни. Они уже понимают, что бессмысленно бежать на КТ на второй-третий день после первых симптомов, знают, что здесь нельзя расслабляться после первых признаков облегчения через неделю...

Что касается вакцинации, то она заглохла на результате около девятисот привившихся, и пока нет примет тому, что у населения возобновится интерес к прививкам:

«Как я вижу, кампания по вакцинации резко спала. Видимо, ковид-диссиденты побеждают – внушают народу, что прививаться не следует.

– По-вашему, чего ждать?

– Думаю, всплеск будет в октябре-ноябре. Не такой, конечно, как в первую волну, но количество заболеваний увеличится».

Как на фактор, способствующий стабилизации эпидемиологической ситуации, югоосетинские журналисты указывают на назначение министром здравоохранения Сослана Наниева. Они говорят, что это одно из немногих удачных кадровых решений президента Бибилова. Он оказался хорошим менеджером. При новом министре качественно изменилось снабжение больниц, нет больше дефицита препаратов, в том числе и потому, что Наниев перекрыл утечку препаратов в аптечную сеть.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия